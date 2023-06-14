İnsanlık ayıbı yaşanıyor! Dünyanın gözü bu sahilde ama...

Davultepe’de 300’e varan yuvalar oluştuğunun altını çizen Ergene, "Yani burası küçük bir kumsal ama çok sayıda yuva oluyor. Bu çok önemli bir rakam. Yani yaklaşık 100 yetişkin deniz kaplumbağası giriş ve çıkış yapıyor. Bu yuvalardan da binlerce yavruyu denizle buluşturuyoruz. Burada yuva yapan kaplumbağaların yüzde 99’u yeşil deniz kaplumbağası yani nesli tehlikede olan canlı. Dolayısıyla alan önemli bir alan. Burayı kullananların çok dikkat etmesi gerekiyor. Bu hem insanlık adına önemli hem doğayı korumak adına önemli. Biliyorsunuz dünya küresel ısınma ile mücadele ediyor. Biz bunun dışında kendimizi tutamayız ve buradaki deniz kaplumbağaları da, bu alanlarda doğal olarak bu küresel ısınmadan etkilenecek. Denizler ısınıyor, dünya ısınıyor ve kumullar yavaş yavaş belki denizin altında kalacaklar. Dolayısıyla biz zaten yok edersek kumulu, bur süre sonra hiçbirşey bulamayacağız. Biyolojik çeşitliliğe, doğamıza sahip çıkmak, nesli tükenmekte olan bir canlıyı korumak bizim görevimizdir. Ben bunu kendim için yapmıyorum. Bunu gelecek kuşaklara da miras bırakmak adına küçücük bir parça desteğim olursa diye yapıyorum" ifadelerini kullandı.