İnsanlık ayıbı yaşanıyor! Dünyanın gözü bu sahilde ama...

Türkiye’deki deniz kaplumbağalarının üreme kumsallarında sıkıntılar olduğunu dile getiren Ergene, “Davultepe de bunlardan bir tanesi. Burası bir tabiat parkı. Bu alanda yapılmaması gereken bazı eylemler var. Bunların olmaması gerekiyor. Aslında bütün deniz kaplumbağalarının ürediği kumsallarda bunların yapılmaması gerekiyor. Sadece deniz kaplumbağası da değil. Buralarda kum zambakları da var. Kumul alanın tahrip ettiğiniz zaman bu canlıların yaşam alanlarını yok etmiş oluyorsunuz. Biz ortak yaşamı seçiyoruz. Yani buradan insanlarda yararlansın ama deniz kaplumbağaları, kum zambakları da zarar görmesin istiyoruz. Bunun için kumu tahrip etmeyeceksiniz. Kumsaldaki bitkilere olan alanı temiz tutacaksınız. Bu alanlarda şezlonglar, şemsiyeler, banklar veya eğlenme mekanları alanları olmaması gerekiyor. Eğlence mekanı varsa bile bunların belirli saatlerle sınırlanması ve özellikle ışık, gürültü gibi etkinlikler yapılmaması lazım. İnsanlar buralarda deniz giriyor, kumda uzanıyor. Kumda yattıkları yer belki bir deniz kaplumbağası yuvası olabilir. Buralardan yavru çıkmasını beklememiz mümkün değil. Biz burayla ilgili direkt bir şey yapamıyoruz. Ben burayla ilgili gerekli yerlere bilgileri verdim. Raporlarımız ortada. Ben bir bilim insanıyım. Bilim insanı olarak bu hayvanların ve bitkilerin yaşam alanlarının korunması için elimden geleni yapıyorum” diye konuştu.