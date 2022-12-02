2022-12-02 08:32:15 İnsanları zombiye çevirecek virüs bulundu! Bilim insanları şaşkın
Rusya 'da donmuş buzul gölün altında zombi virüsler bulundu. Bu virüslerden Pandoravirus yedoma adı verilen zombi virüsü tam 48 bin 500 yaşında. Bu şimdiye kadar bulunmuş en yaşlı ve en bulaşıcı Zombi virüs... Aynı bölgede 13 zombi virüsü daha bulundu. Ancak bilim dünyasını endişelendiren Pandoravirus yedoma oldu. Peki zombi virüsü nedir insanları filmlerdeki gibi zombiye mi çeviriyor? İşte Sibirya'da bulunan zombi virüsler: