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İnsanları zombiye çevirecek virüs bulundu! Bilim insanları şaşkın

2022-12-02 08:32:15
İnsanları zombiye çevirecek virüs bulundu! Bilim insanları şaşkın

Rusya 'da donmuş buzul gölün altında zombi virüsler bulundu. Bu virüslerden Pandoravirus yedoma adı verilen zombi virüsü tam 48 bin 500 yaşında. Bu şimdiye kadar bulunmuş en yaşlı ve en bulaşıcı Zombi virüs... Aynı bölgede 13 zombi virüsü daha bulundu. Ancak bilim dünyasını endişelendiren Pandoravirus yedoma oldu. Peki zombi virüsü nedir insanları filmlerdeki gibi zombiye mi çeviriyor? İşte Sibirya'da bulunan zombi virüsler:

#1
Foto - İnsanları zombiye çevirecek virüs bulundu! Bilim insanları şaşkın

RUSYA'nın Sibirya bölgesinde donmuş bir gölün altında bulunan 13 "zombi virüsü" canlandırıldı. Bu virüslerden biri olan Pandoravirus yedoma'nın 48.500 yıldan daha eski olduğunu belirlendi. Diğer virüsler de on binlerce yaşında. Fransız bilim insanlarının uyandırdığı zombi virüsü, tarihte bilinen en eski ve en bulaşıcı virüs. Laboratuvarda incelenen zombi virüs dünya üzerinde yeni salgın endişeleri yarattı. Peki bu zombi virüsleri insanoğlu için tehlikeli mi? Şu anda zombi virüsünün insana bulaşma ihtimali var mı? Bilim insanları zombi virüsleri neden uyandırdı? İşte Sibirya'da bulunan zombi virüslerine dair bilmeniz gerekenler:

#2
Foto - İnsanları zombiye çevirecek virüs bulundu! Bilim insanları şaşkın

Pandoranın kutusu açıldı zombi virüsü Sibirya'da bulunan zombi virüsü şimdi kadar ki en eski virüs. Söz konusu 'zombi' virüse ‘Pandoravirus yedoma’ adı verildi. Bu virüsün bilinen en eski bulaşıcı virüs olduğu açıklandı. 2013 yılında yine Sibirya'da 30 bin yıllık bir virüs bulunmuş ve uyandırılmıştı. Bu yeni virüs ise 48.500 yaşında ve bu bir rekor. Zira ilk kez 48500 yaşındaki bir virüs canlandı. Söz konusu zombi virüs diğer organizmaları enfekte etme potansiyeline sahip.

#3
Foto - İnsanları zombiye çevirecek virüs bulundu! Bilim insanları şaşkın

Zombi Virüs nerede nasıl bulundu? Zombi virüs Pandoravirüs yedoma Rusya'nın Yakutya bölgesindeki Yukechi Alas'ta bir gölün 16 m altındaki donmuş toprakta bulundu. Science Alert'in bildirdiğine göre, yeni araştırma Fransız Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi'nden mikrobiyolog Jean-Marie Alempic tarafından yönetildi. Donmuş gölün altında hapsolan zombi virüsü canlandırılınca dünyayı salgın endişesi sardı. Peki zombi virüsü nedir neden canlandırıldı?

#4
Foto - İnsanları zombiye çevirecek virüs bulundu! Bilim insanları şaşkın

Zombi virüsü nedir? Zombiye mi çeviriyor? Zombi virüsü, buzda donmuş ve bu nedenle uykuda olan bir virüse verilen terimdir. Bu, korku filmlerindeki ve dizilerdeki gibi sizi zombiye çevirecek bir virüs olduğu anlamına gelmez. Bununla birlikte, benzetme ile uyumlu olarak, bu virüsler kurgusal zombi gibi 'ölmez' ve belirli koşullar altında canlı ve aktif olarak geri dönebilirler. İşte bu yönleri sebebiyle 'zombi' virüs deniyor.

#5
Foto - İnsanları zombiye çevirecek virüs bulundu! Bilim insanları şaşkın

Zombi virüsü neden canlandırıldı? Bilim adamlarına göre, çalışmaların amacı, bu virüslerin ne kadar tehlikeli olduğunu belirlemek. Artan küresel ısınma nedeniyle bu virüsler buzulların erimesiyle birlikte aktif hale gelebilir. Şu anda onları dünyadan izole eden tek şey buzullar. Bilim insanları bu virüsler ortaya çıktığında insanlığı ne kadar etkileyeceğini keşfetmek için zombi virüsleri uyandırıyor. Science Alert dergisinin baş araştırmacısı Jean-Marie Alempic, bunun bir halk sağlığı sorunu olduğunu yazdı.

#6
Foto - İnsanları zombiye çevirecek virüs bulundu! Bilim insanları şaşkın

Zombi virüsler insanlar için tehlikeli mi? Bilim adamları, canlı kültürleri inceledikten sonra, tüm "zombi virüslerinin" bulaşıcı olma potansiyeline sahip olduğunu ve bu nedenle bir "sağlık tehdidi" olduğunu keşfettiler. Şu anda, bu belirli zombi virüslerinin ısı, oksijen ve UV ışınları gibi açık hava koşullarında çözdürüldüğünde bir konakçıya bulaşıp bulaşmayacağı araştırılıyor. Sibirya'da bulunan 48500 yaşındaki zombi virüs de bu açıdan inceleniyor.

#7
Foto - İnsanları zombiye çevirecek virüs bulundu! Bilim insanları şaşkın

Buzullardan gelen salgın Daha önce buzulların çözülmesi ile Sibirya'da bir şarbon salgını yaşanmaştı. Sıcak havayla eriyen buzullardaki virüs ren geyiğine geçmiş ondan da bir çocuğa bulaşmıştı. Benzer şekilde bir salgın ihtimali küresel ısınma sebebiyle dünyanını önündeki en büyük tehlike... Buzulların altındaki zombi virüsler de işte bu sebeple inceleniyor.

#8
Foto - İnsanları zombiye çevirecek virüs bulundu! Bilim insanları şaşkın

Covid'den beter salgınlar olabilir Küresel ısınma, Kuzey Yarımküre'nin dörtte birini kaplayan kalıcı donmuş zemin olan geniş permafrost alanlarının geri dönüşü olmayan bir şekilde erimesine neden oluyor. Bu, potansiyel olarak zararlı patojenler de dahil olmak üzere "bir milyon yıla kadar donmuş organik maddenin salınması" gibi endişe verici bir etkiye sahipti. Yani dünyanın en eski zombi virüsleri buzullar eridikçe ortaya çıkıp gelecekte COVID-19'dan çok daha ölümcül salgınlara sebep olabilir.

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