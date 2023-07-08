İnsanlar onlara böyle zarar veriyor

Her yıl çok sayıda kaplumbağanın hedef dışı av olarak hayatını kaybettiğine vurgu yapan Sürücü; “Duyarlı doğasever Metin Irmak tarafından denizde seyir halindeyken bir deniz kaplumbağasının ölü olarak su yüzeyinde olduğu ihbar edildi. Deniz kaplumbağasının Caretta caretta türü olduğu tespit edilerek, gerekli ölçümleri yapıldı, doku ve keratin örnekleri alındı. Kaplumbağaya yapılan incelemede herhangi bir kesi ya da darp izine rastlanmadı. Deniz kaplumbağaları genellikle tesadüfen ağa takılmalarda su yüzeyine nefes almak için çıkamadığından boğularak ölmektedirler. Su altında bırakılan hayalet ağlar deniz kaplumbağaları başta olmak üzere birçok deniz canlısının yaşamını tehdit etmektedir. Yaz aylarında gündüz yüzmek ve güneşlenmek için plajlara gelen vatandaşlar, gece de sıcakların etkisiyle rahatlamak ve dinlenmek amacıyla kumsalları doldurmaktadır. Günümüzde bilinçlenme ve çevreye duyarlılık artmış olsa da bazı bilinçsiz kişiler tarafından yenilip içildikten sonra tüm atıkları kıyılarda bırakıp gidilmektedir. İnsan kaynaklı bu kirlilik sonucunda, denize birçok atık madde taşınmaktadır. Özellikle denizdeki naylon plastik poşetler, deniz kaplumbağaları tarafından deniz anası sanılarak yutulduğundan, bu canlıların ölümüne yol açmaktadır” dedi.