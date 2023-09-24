  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İngiltere'de uzmanlar 7 sır ne açıkladı: İnsanlar 100 yaşına kadar hayatını yaşayabilir...

Prof.Dr. Şükrü Ersoy'dan İstanbullulara uyarı haberi: 1 yıl içerisinde 2 tane 7'den büyük deprem yaşanabilir.

D Vitamini hangi besinlerde bulunur? Fazla içeren besin: Bu şekilde tüketirseniz iki katına çıkarıyor! Gerçek etki

Araba alamayan kişi oturup kendi arabasını böyle kendi yaptı! Dikkat çeken haber...

Üreticiler bu meyveyi çok sevdi! Yetiştirmesi zahmetsiz kazancı bol

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un yorumu ortalığı karıştıracak: ABD ile savaş! Rus çocuklar harekete geçti...

Ne arasan var! Stajyer ehliyetli sürücünün etmediği halt kalmadı

Tüm dünyayı titretecek metro geliyor: Hem yerli hem milli... Ortalık yangın yerine dönecek: Raylara indirildi...

Köye yerleşip Alzheimer hastası eşine hayatını adadı

Ama bu imkansız! Bütün Fenerbahçeliler şaşkın! Az kalsın küçük dilini yutuyorlardı...
Kadın - Aile
9
İngiltere'de uzmanlar 7 sır ne açıkladı: İnsanlar 100 yaşına kadar hayatını yaşayabilir...

2023-09-24 17:11:59
İngiltere'de uzmanlar 7 sır ne açıkladı: İnsanlar 100 yaşına kadar hayatını yaşayabilir...

İngiliz uzmanlar Genetik, sağlıklı beslenme veya sadece şans 100 yaşa kadar yaşamak için bazı faktörler arasında yer alıyor diyerek duyurdu: İngiltere'de 100 yaşa kadar yaşayan insanları inceleyen uzmanlar 7 faktörü sıraladı...

#1
Foto - İngiltere'de uzmanlar 7 sır ne açıkladı: İnsanlar 100 yaşına kadar hayatını yaşayabilir...

Ulusal İstatistik Ofisi'nin bu hafta açıkladığı verilere göre İngiltere ve Galler'de çok sayıda asırlık insan yaşıyor. Ve bu sayıda bir artış var. Daily Mail'e göre İngiliz uzmanlar 100 yaşa kadar yaşayan insanların 7 sırrını şöyle açıklıyor:

#2
Foto - İngiltere'de uzmanlar 7 sır ne açıkladı: İnsanlar 100 yaşına kadar hayatını yaşayabilir...

Uzmanlar, formda ve aktif kalmanın kaslarınızı, eklemlerinizi ve zihninizi sağlıklı tutmanın bir yolu olduğunu söylüyor. Age UK direktörü Caroline Abrahams, "Araştırmalar fiziksel olarak daha aktif olmanın depresyon ve demans, kalp hastalığı, felç, Parkinson ve bazı kanser türlerinin riskini azaltabileceğini gösteriyor" diyor. Ancak mesele sadece ağırlık kaldırmak ve koşmak değil. Daha fazla hareket etmek, örneğin merdivenleri çıkmak veya alışveriş yapmak da buna dahil. Abrahams şunları söylüyor: 'Bu, yeteneklerimiz dahilinde her gün daha fazla hareket etmekle ilgili. Açık havada egzersiz yapmanın daha fazla fayda sağladığı söyleniyor, bu nedenle yürüyüş gruplarına katılmayı, kırlarda yürüyüş yapmayı veya araba kullanmak yerine yürümeyi deneyebilirsiniz; her türlü aktivite, hiç aktivite yapmamaktan daha iyidir"

#3
Foto - İngiltere'de uzmanlar 7 sır ne açıkladı: İnsanlar 100 yaşına kadar hayatını yaşayabilir...

Fiziksel aktivite sadece kan basıncını iyileştirmekle kalmıyor, aynı zamanda kolesterolü düşürüyor, kiloyu kontrol altında tutuyor ve zihinsel sağlığınıza destek veriyor. 2-Deniz kenarında yaşamak Habere göre bazı veriler deniz kenarında yaşamanın da uzun bir ömrün anahtarlarından olduğunu söylüyor. Ancak uzmanlar bunun nedeninden yüzde 100 emin değiller. Uluslararası Uzun Ömür Merkezi sözcüsü MailOnline'a, bunun nedeninin deniz kıyısında yaşayan ve 100 yaşına ulaşmış kişilerin "zaten sağlıklı ve varlıklı insanlar" olduğunu, kıyı bölgelerinde emekli olmayı seçtiklerini söylüyor. Bununla beraber uzmanlar, kıyı ortamlarının insanların dışarı çıkıp daha aktif olmalarına yardımcı olmakla kalmayıp aynı zamanda stresi azaltmaya da yardımcı olduğunu söylüyor. Bu görüşe göre, doğada vakit geçirmek aynı zamanda ruh halinizi iyileştirebilir, stresi azaltabilir, fiziksel sağlığı iyileştirebilir ve özgüveninizi geliştirebilir.

#4
Foto - İngiltere'de uzmanlar 7 sır ne açıkladı: İnsanlar 100 yaşına kadar hayatını yaşayabilir...

3-Yeterince uyumak Uyku, hafızaya ve bilgilerin işlenmesine yardımcı olmanın yanı sıra metabolizmanın düzenlenmesi ve bağışıklık sisteminin korunması için de gerekli.

#5
Foto - İngiltere'de uzmanlar 7 sır ne açıkladı: İnsanlar 100 yaşına kadar hayatını yaşayabilir...

4-Yeni bir beceri öğrenmek Yeni bir beceri öğrenerek zihninizi keskin tutmak, yaşlılıkta beyin gücünüzü artırabilir. İster bir enstrüman çalmayı ister yeni bir dili öğrenmek olsun, öğrenme sürecini uyararak beyninize egzersiz yaptırmak genel sağlığınızı iyileştirmenize yardımcı olabilir. 2014 tarihli bir çalışma yetişkinlikte dil öğrenmenin yaşa bağlı bilişsel gerilemeyi yavaşlatabildiğini ortaya koyuyor.

#6
Foto - İngiltere'de uzmanlar 7 sır ne açıkladı: İnsanlar 100 yaşına kadar hayatını yaşayabilir...

5-Sosyal kalmak Tıpkı yeni bir beceri öğrenmek gibi, sosyal kalmak da zihninizi aktif tutabilir. Günlük, haftalık veya aylık olarak sosyalleşen yaşlıların, daha az sosyalleşen veya hiç sosyalleşmeyenlere göre çok daha uzun yaşam şansına sahip olduğu görülüyor. Uzmanlar bunun nedeninin arkadaşlarla ve aileyle vakit geçirmenin stres ve kaygıyı hafifletebilmesi

#7
Foto - İngiltere'de uzmanlar 7 sır ne açıkladı: İnsanlar 100 yaşına kadar hayatını yaşayabilir...

6-İyi beslenme, susuz kalmama Sağlıklı ve dengeli beslenmek, kanser ve dolaşım hastalıkları riskini azaltmanın bilinen bir yolu. Central South Üniversitesi'nden Dr. Xinyao Liu'ya göre, yalnızca işlenmiş gıdaların, trans ve doymuş yağların ve ilave tuz ve şeker alımının azaltılmasıyla dünya çapında 6 milyondan fazla ölüm önlenebilir. Dr. Liu, nsanların balık, meyve ve sebze, fındık, tam tahıllar alımını artırmaları halinde kalp bağlantılı hastalık ölümlerinin de azaltılabileceğini söylüyor. Liu, MailOnline'a bu konuda Akdeniz diyetinin daha uzun yaşam beklentisiyle bağı olduğunu söylüyor ve "Buna balığın yanı sıra bol miktarda meyve ve sebze, tam tahıllar, kuruyemişler, tohumlar, fasulye ve doymamış kaynaklardan elde edilen yağ içeren mercimek de dahildir" diyor. Abrahams ise bu konuda bir kişinin beslenme ihtiyaçlarının diğerinden çok farklı olabileceğini belirterek "Sizin için keyifli, çeşitli, yönetilebilir ve sürdürülebilir bir denge bulmak önemlidir. Dehidrasyonu önlemek ve vücudumuzun olması gerektiği gibi çalıştığından emin olmak için yeterince su içmek de önemlidir" diyor.

#8
Foto - İngiltere'de uzmanlar 7 sır ne açıkladı: İnsanlar 100 yaşına kadar hayatını yaşayabilir...

7- Düzenli kontrollerinizi yaptırın Göz, işitme kontrollerine ve diş randevularına düzenli şekilde gitmek de hastalıkları ve enfeksiyonları erkenden yakalamanıza yardımcı olabilir. Yaşlandıkça görme ve duyma yeteneğimiz değişir, bu da denge kaybına neden olabilir ve yaşam kalitesini etkileyebilir. Abrahams, "Diş hekiminde ayrıca ağız ve boyun kanseri belirtileri olup olmadığını kontrol ettirebilirsiniz" diyor. Haberde yer alan uzmanlar ayrıca rakamlarınızı bilmenin; kan basıncınızı ve kolesterolünüzü kontrol altında tutmanın önemini vurguluyor: Kalp sağlığınıza her yaşta öncelik vermek, uzun ve sağlıklı bir yaşam yaşama şansınızı artırmanın en iyi yollarından biridir. Eğer sigara içiyorsanız, bırakmayı düşünün, çünkü bu genel sağlığınız için atabileceğiniz en iyi adımlardan biridir ve ne kadar erken bırakırsanız faydası o kadar büyük olur. Kan basıncı ve kolesterol rakamlarınızı bilmek aynı zamanda erken uyarı işaretlerini fark etmenize ve kalp krizi; felç gibi gelecekteki sorunları önlemek için adımlar atmanıza da yardımcı olabilir"

BM'de Batı'ya tarihi tokat: Sizden bıktık
Dünya

BM'de Batı'ya tarihi tokat: Sizden bıktık

BM Genel Kurulu'nda Avrupalılara had bildiren Togo Dışişleri bakanı Robert Dussey, batıdan bıktıklarını söyledi.
Vay Meral Hanım vay! Akşener’in sinsi planı deşifre oldu! Meğer derdi buymuş
Medya

Vay Meral Hanım vay! Akşener’in sinsi planı deşifre oldu! Meğer derdi buymuş

Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, Meral Akşener’in sinsi planını köşesine taşıdı.

İYİ Parti'li isim yarım taktığı başörtüsünü çıkardı
Gündem

İYİ Parti'li isim yarım taktığı başörtüsünü çıkardı

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcü yazarı Ayşe Sucu başörtüsünü çıkarma kararı aldı.
Emeklilik artık böyle mümkün! Tarihi karar verildi: 5 yıl daha erken emeklilikte yeni devir başladı! Yaş sınırı bu
Ekonomi

Emeklilik artık böyle mümkün! Tarihi karar verildi: 5 yıl daha erken emeklilikte yeni devir başladı! Yaş sınırı bu

Bağ-Kur emeklilik için gereken prim gün sayısı 9 binden 7 bin 200'e düşürülüyor. Bu düzenleme sayesinde, 10 veya daha az çalışanı olan işlet..
Ahmet Çakar'dan iğrenç hareket! 'Beyaz Futbol'un reklam arasında yaşananlar yok artık dedirtti
Sosyal Medya

Ahmet Çakar'dan iğrenç hareket! 'Beyaz Futbol'un reklam arasında yaşananlar yok artık dedirtti

Yorumcu ve eski hakem Ahmet Çakar'ın, Ertem Şener'in video çektiği anda yaptığı hareket çok konuşuldu.
Namaza meyli olmayanın ezanda kulağı olmazmış! CHP'li Tanrıkulu ezan propagandası yapacakken rezil rüsva oldu
Siyaset

Namaza meyli olmayanın ezanda kulağı olmazmış! CHP'li Tanrıkulu ezan propagandası yapacakken rezil rüsva oldu

CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, müziği ezan zannederek, "Ezan okunuyor değerli dostlarım. O yüzden konuşmam için ezanın bitmesini bekleye..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23