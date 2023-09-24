İngiltere'de uzmanlar 7 sır ne açıkladı: İnsanlar 100 yaşına kadar hayatını yaşayabilir...

7- Düzenli kontrollerinizi yaptırın Göz, işitme kontrollerine ve diş randevularına düzenli şekilde gitmek de hastalıkları ve enfeksiyonları erkenden yakalamanıza yardımcı olabilir. Yaşlandıkça görme ve duyma yeteneğimiz değişir, bu da denge kaybına neden olabilir ve yaşam kalitesini etkileyebilir. Abrahams, "Diş hekiminde ayrıca ağız ve boyun kanseri belirtileri olup olmadığını kontrol ettirebilirsiniz" diyor. Haberde yer alan uzmanlar ayrıca rakamlarınızı bilmenin; kan basıncınızı ve kolesterolünüzü kontrol altında tutmanın önemini vurguluyor: Kalp sağlığınıza her yaşta öncelik vermek, uzun ve sağlıklı bir yaşam yaşama şansınızı artırmanın en iyi yollarından biridir. Eğer sigara içiyorsanız, bırakmayı düşünün, çünkü bu genel sağlığınız için atabileceğiniz en iyi adımlardan biridir ve ne kadar erken bırakırsanız faydası o kadar büyük olur. Kan basıncı ve kolesterol rakamlarınızı bilmek aynı zamanda erken uyarı işaretlerini fark etmenize ve kalp krizi; felç gibi gelecekteki sorunları önlemek için adımlar atmanıza da yardımcı olabilir"