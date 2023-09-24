İngiltere'de uzmanlar 7 sır ne açıkladı: İnsanlar 100 yaşına kadar hayatını yaşayabilir...

6-İyi beslenme, susuz kalmama Sağlıklı ve dengeli beslenmek, kanser ve dolaşım hastalıkları riskini azaltmanın bilinen bir yolu. Central South Üniversitesi'nden Dr. Xinyao Liu'ya göre, yalnızca işlenmiş gıdaların, trans ve doymuş yağların ve ilave tuz ve şeker alımının azaltılmasıyla dünya çapında 6 milyondan fazla ölüm önlenebilir. Dr. Liu, nsanların balık, meyve ve sebze, fındık, tam tahıllar alımını artırmaları halinde kalp bağlantılı hastalık ölümlerinin de azaltılabileceğini söylüyor. Liu, MailOnline'a bu konuda Akdeniz diyetinin daha uzun yaşam beklentisiyle bağı olduğunu söylüyor ve "Buna balığın yanı sıra bol miktarda meyve ve sebze, tam tahıllar, kuruyemişler, tohumlar, fasulye ve doymamış kaynaklardan elde edilen yağ içeren mercimek de dahildir" diyor. Abrahams ise bu konuda bir kişinin beslenme ihtiyaçlarının diğerinden çok farklı olabileceğini belirterek "Sizin için keyifli, çeşitli, yönetilebilir ve sürdürülebilir bir denge bulmak önemlidir. Dehidrasyonu önlemek ve vücudumuzun olması gerektiği gibi çalıştığından emin olmak için yeterince su içmek de önemlidir" diyor.