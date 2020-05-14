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Dünya
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İngiltere’de son 24 saatte ölenlerin sayısı açıklandı

2020-05-14 16:46:57
İngiltere’de son 24 saatte ölenlerin sayısı açıklandı

İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte ölenlerin sayısı açıklandı.

#1
Foto - İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 428 artarak 33 bin 614 oldu.

İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 428 artarak 33 bin 614 oldu.

#2
Foto - Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 428 kişi daha hayatını kaybederken, toplam sayı 33 bin 614'e çıktı. Vaka sayısı ise 3 bin 446 artarak 233 bin 151 oldu.

Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 428 kişi daha hayatını kaybederken, toplam sayı 33 bin 614'e çıktı. Vaka sayısı ise 3 bin 446 artarak 233 bin 151 oldu.

#3
Foto - Son bir günde 126 bin 64 test yapılırken, toplam test sayısı mükerrerler dahil 2 milyon 219 bin 281'e yükseldi.

Son bir günde 126 bin 64 test yapılırken, toplam test sayısı mükerrerler dahil 2 milyon 219 bin 281'e yükseldi.

#4
Foto - İngiltere, Kovid-19 kaynaklı can kaybı sayısı bakımından Avrupa'da birinci, dünyada da ABD'den sonra ikinci sırada bulunuyor.

İngiltere, Kovid-19 kaynaklı can kaybı sayısı bakımından Avrupa'da birinci, dünyada da ABD'den sonra ikinci sırada bulunuyor.

#5
Foto - İngiltere, kişilerin Kovid-19'u hiçbir belirti göstermeden ya da hafif belirtilerle atlatıp atlatmadıklarını öğrenebilmelerini sağlayacak antikor testine onay verdi.

İngiltere, kişilerin Kovid-19'u hiçbir belirti göstermeden ya da hafif belirtilerle atlatıp atlatmadıklarını öğrenebilmelerini sağlayacak antikor testine onay verdi.

#6
Foto - İngiltere Halk Sağlığı Kurumunun yazılı açıklamasında, İsviçre ilaç şirketi Roche tarafından geliştirilen antikor testinin

İngiltere Halk Sağlığı Kurumunun yazılı açıklamasında, İsviçre ilaç şirketi Roche tarafından geliştirilen antikor testinin "çok olumlu bir gelişme" olduğu bildirildi.

#7
Foto - Antikor testleri, vücutta mevcut durumdaki virüsü tespit eden antijen testlerinin aksine, kişinin virüse yakalandıktan sonra bağışıklık geliştirip geliştirmediğini öğrenme imkanı sunuyor.

Antikor testleri, vücutta mevcut durumdaki virüsü tespit eden antijen testlerinin aksine, kişinin virüse yakalandıktan sonra bağışıklık geliştirip geliştirmediğini öğrenme imkanı sunuyor.

#8
Foto - Yetkililer, şimdiye kadar bu tür testlerin yeterince güvenilir olmadığını belirtiyordu.

Yetkililer, şimdiye kadar bu tür testlerin yeterince güvenilir olmadığını belirtiyordu.

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