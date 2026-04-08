İngilizler köşeye sıkıştı resmen: Osimhen'e takım önerisi: Alarm durumuna geçirdi Cim-Bom'u...
Alman eski futbolcu Dietmar Hamann'dan Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Victor Osimhen için dikkat çeken bir açıklama geldi.
Galatasaray forması giyen Victor Osimhen için Alman eski futbolcu Dietmar Hamann'ın yaptığı açıklamalar gündem oldu.
Haman'ın yaptığı açıklama şöyle: -Osimhen'in Türkiye'ye transfer olmasına inanamamıştım. Hiçbir İngiliz takımının onu transfer etmemesine gerçekten şaşırdım. Geride bıraktığımız yaz herkesin santrfor sorunu vardı.
-Osimhen olağanüstü bir oyuncu. Galatasaray'ın ligde bu kadar iyi performans göstermesinin sebebi de muhtemelen Osimhen. Onu izlemekten keyif alıyorum. Bence Premier Lig'de oynasa, oynadığı takımı önemli ölçüde güçlendirir.
-Liverpool'un o bölgede iki oyuncusu var, bu yüzden Osimhen için bir şey olmayacaktır ama olağanüstü bir oyuncu. Hızı, gücü ve gol vuruş yeteneği var. Eğer Newcastle United, Nick Woltemade'yi satarsa, Osimhen onlar için mükemmel bir seçim olabilir.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23