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İngiliz televizyonunda 'İsrail' tartışması sosyal medyada viral oldu! Mısırlı komedyen böyle ders verdi! Senin Allah’ına kurban Allah’ına

2023-10-20 11:18:50
İngiliz televizyonunda 'İsrail' tartışması sosyal medyada viral oldu! Mısırlı komedyen böyle ders verdi! Senin Allah’ına kurban Allah’ına

İngiliz sunucu Piers Morgan'ın programına katılan Mısırlı komedyen Bassem Youssef, "İsrail'le uğraşmak çok zor, narsist bir psikopatla ilişki içinde olmak gibi" dedi. İngiltere'de yayın yapan Talk Tv kanalında bir program sunan Piers Morgan ile Mısırlı komedyen Bassem Youssef arasında yaşanan İsrail tartışması viral oldu. Video, sosyal medyada birçok kullanıcı tarafından paylaşıldı. 

#1
Foto - İngiliz televizyonunda 'İsrail' tartışması sosyal medyada viral oldu! Mısırlı komedyen böyle ders verdi! Senin Allah’ına kurban Allah’ına

İsrail'in Gazze'deki Filistinlilere yönelik muamelesine ilişkin alaycı yorumlarda bulunan Youssef, İsrail'e ilişkin duruşu nedeniyle ABD'li köşe yazarı Ben Shapiro'ya işaret etti. Shapiro, daha önce yaptığı açıklamada şöyle demişti: "İsrail-Gazze savaşının tek çözümü, İsrail'in Gazze'yi ilhak etmesi ve mümkün olduğu kadar çok insanı öldürmesidir, böylece bunlar bir daha yaşanmaz."

#2
Foto - İngiliz televizyonunda 'İsrail' tartışması sosyal medyada viral oldu! Mısırlı komedyen böyle ders verdi! Senin Allah’ına kurban Allah’ına

"Şu ana kadar 3 bin 500'den fazla insan öldürüldü. Ben Shapiro'nun mutlu olması için daha kaç kişiyi öldürmemiz gerekiyor?" diye soran Youssef, İsrail ordusundan gelen açıklamalara değindi. Youssef, "İsrail'i dünyadaki hiçbir askeri gücün yapmadığı bir şeyi yaptığı için alkışlıyorum. Sivilleri bombalamadan önce uyarıyor, bu çok tatlı. Bu mantıkla Rus askerleri Ukraynalıları evlerini bombalamadan önce uyarmaya başlasaydı, Putin'le bir sorunumuz olmaz değil mi?” ifadelerini kullandı. 

#3
Foto - İngiliz televizyonunda 'İsrail' tartışması sosyal medyada viral oldu! Mısırlı komedyen böyle ders verdi! Senin Allah’ına kurban Allah’ına

Filistin Sağlık Bakanı Yardımcısı Yusuf Ebu er-Riş, yaklaşık 500 kişinin öldüğü El Ehli Baptist Hastanesi'ne yönelik saldırıdan önce İsrail güçlerinin hastane müdürü Mahir Ayyad ile irtibata geçerek, "Dün iki bombayla uyarıldınız, neden şu ana kadar hastane boşaltılmadı?" dediğini aktarmıştı. 

#4
Foto - İngiliz televizyonunda 'İsrail' tartışması sosyal medyada viral oldu! Mısırlı komedyen böyle ders verdi! Senin Allah’ına kurban Allah’ına

Morgan'ın, "Siz İsrail olsaydınız Hamas'ın saldırılarına nasıl yanıt verirdiniz" diye sorduğu Youssef, işgal altındaki Batı Şeria'da yaşananlara da gönderme yaptı. Hamas'ın varlık göstermediği Batı Şeria'da neden insanların öldürüldüğünü soran komedyen, "Orada insanları öldürmenin bahanesi ne?" dedi ve şöyle devam etti: "Hamas'ın olmadığı bir dünya hayal edelim. Bu dünyaya 'Batı Şeria' adını verelim. Otuz yedi Filistinli çocuk öldürüldü; müzik festivali yok, yamaç paraşütü yok, Hamas yok."

#5
Foto - İngiliz televizyonunda 'İsrail' tartışması sosyal medyada viral oldu! Mısırlı komedyen böyle ders verdi! Senin Allah’ına kurban Allah’ına

Eşinin ve ailesinin Gazze'de mahsur kaldığını anlatan Youssef, sözlerini şöyle sonlandırdı: "İsrail her zaman mağdur rolü oynuyor ancak ben, kendisini ezenleri 7/24 bombalayan bir mağdurla daha önce karşılaşmadım. İsrail, onların kurban olduğuna inanmanızı istiyor. İsrail'le uğraşmak çok zor, narsist bir psikopatla bir ilişki içinde olmak gibi. Seni mahvediyor ve bunun senin hatan olduğunu düşünmeni sağlıyor."

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