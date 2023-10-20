İngiliz televizyonunda 'İsrail' tartışması sosyal medyada viral oldu! Mısırlı komedyen böyle ders verdi! Senin Allah’ına kurban Allah’ına

"Şu ana kadar 3 bin 500'den fazla insan öldürüldü. Ben Shapiro'nun mutlu olması için daha kaç kişiyi öldürmemiz gerekiyor?" diye soran Youssef, İsrail ordusundan gelen açıklamalara değindi. Youssef, "İsrail'i dünyadaki hiçbir askeri gücün yapmadığı bir şeyi yaptığı için alkışlıyorum. Sivilleri bombalamadan önce uyarıyor, bu çok tatlı. Bu mantıkla Rus askerleri Ukraynalıları evlerini bombalamadan önce uyarmaya başlasaydı, Putin'le bir sorunumuz olmaz değil mi?” ifadelerini kullandı.