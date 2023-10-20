2023-10-20 11:18:50 İngiliz televizyonunda 'İsrail' tartışması sosyal medyada viral oldu! Mısırlı komedyen böyle ders verdi! Senin Allah’ına kurban Allah’ına
İngiliz sunucu Piers Morgan'ın programına katılan Mısırlı komedyen Bassem Youssef, "İsrail'le uğraşmak çok zor, narsist bir psikopatla ilişki içinde olmak gibi" dedi. İngiltere'de yayın yapan Talk Tv kanalında bir program sunan Piers Morgan ile Mısırlı komedyen Bassem Youssef arasında yaşanan İsrail tartışması viral oldu. Video, sosyal medyada birçok kullanıcı tarafından paylaşıldı.