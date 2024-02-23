İnek sütü mü keçi sütü mü? Hangi süt tercih edilmeli?

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Vedat Göral, süt türleri açısından inek, keçi, koyun ve manda sütlerinin farklı özelliklerine dikkati çekti. Sütün su, yağ, protein, laktoz ve bazı vitamin ve minerallerden oluştuğunu belirten Prof. Dr. Göral, “Süt çeşitleri, makro besinler açısından aynı olsa da aslında inek sütü ve keçi sütü birbirinden oldukça farklıdır. Genel olarak inek sütü ile karşılaştırıldığında, keçi sütü birçok benzersiz özelliği ile dikkat çeker. Batı toplumlarında inek sütü, yüzyıllar boyunca en çok tüketilen süt türü oldu. İnek sütü, dünya genelinde tüketiciler tarafından sağlıklı bir seçenek olarak görülmeye devam etse de daha kolay sindirimi ile sağlıklı beslenmenin trend olduğu günümüzde, keçi sütüne talep de giderek artıyor” şeklinde konuştu.