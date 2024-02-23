İnek sütü mü keçi sütü mü? Hangi süt tercih edilmeli?

Hem keçi sütü hem de inek sütünün besin maddeleri ile sayısız fayda sunduğunu belirten Prof. Dr. Göral, şöyle devam etti: “Ancak sindirim açısından keçi sütü, daha iyi bir seçimdir. Çünkü sindirimi zorlaştıran laktoz seviyeleri, keçi sütünde daha düşüktür. Keçi sütünün yağ moleküllerinin daha küçük olmasıyla sindirimi daha hızlıdır. Keçi sütü ayrıca serbest radikallerin hücrelere verdiği oksidatif hasarı önleyebilen ve kalbinizi daha da koruyabilen antioksidanlar içerir. Keçi sütü kötü kolesterolü düşürüp iyi kolesterollerin seviyesini arttırmaya ve kan basıncını düşürmeye yardımcıdır. Keçi sütü, diğer sütlere göre A vitamini açısından daha zengindir. Yapılan araştırmalar A vitamini yönünden zengin bir beslenmenin katarakt ve bazı kanser türleri riskini azaltabileceğini gösterdi. Keçi sütünün içeriğinde yer alan yüksek çinko, sağlıklı bir cilde kavuşmanıza, ciltteki sorun ve yaraların hızla iyileştirilmesine yardımcı oluyor. Ülkemizdeki ünlü markaların dondurmasındaki lezzet, keçi sütünden gelir. Keçi, ağaçlardaki ve dallardaki yaprakları tükettiği için süt kalitesi daha iyidir.”