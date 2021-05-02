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Aktüel
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İnek, dağ yamacında mahsur kaldı, vinç çağrıldı

2021-05-02 16:22:20
İnek, dağ yamacında mahsur kaldı, vinç çağrıldı

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde bir dağın yamacında mahsur kalan inek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

#1
Foto - Olay, Tuğladağı Mahallesi'nde yaşandı.

Olay, Tuğladağı Mahallesi'nde yaşandı.

#2
Foto - Hayvancılıkla uğraşan Atakan Basmazölmez, ineğinin yamaçta mahsur kalıp inemediğini fark etti.

Hayvancılıkla uğraşan Atakan Basmazölmez, ineğinin yamaçta mahsur kalıp inemediğini fark etti.

#3
Foto - Bunun üzerine Basmazölmez, itfaiye ekiplerinden yardım talep etti.

Bunun üzerine Basmazölmez, itfaiye ekiplerinden yardım talep etti.

#4
Foto - Bölgeye gelen Koyulhisar Belediyesi itfaiye ekipleri, çevredeki bir şantiyeden vinç istedi.

Bölgeye gelen Koyulhisar Belediyesi itfaiye ekipleri, çevredeki bir şantiyeden vinç istedi.

#5
Foto - Ekipler, itfaiye merdiveniyle yanına ulaştıkları ineği halata bağlayarak, mahsur kaldığı yerden vinç yardımı ile indirdi.

Ekipler, itfaiye merdiveniyle yanına ulaştıkları ineği halata bağlayarak, mahsur kaldığı yerden vinç yardımı ile indirdi.

#6
Foto - İnek, kurtarma çalışmasından sonra sahibine teslim edildi.

İnek, kurtarma çalışmasından sonra sahibine teslim edildi.

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