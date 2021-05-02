2021-05-02 16:22:20 İnek, dağ yamacında mahsur kaldı, vinç çağrıldı
Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde bir dağın yamacında mahsur kalan inek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde bir dağın yamacında mahsur kalan inek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Olay, Tuğladağı Mahallesi'nde yaşandı.
Hayvancılıkla uğraşan Atakan Basmazölmez, ineğinin yamaçta mahsur kalıp inemediğini fark etti.
Bunun üzerine Basmazölmez, itfaiye ekiplerinden yardım talep etti.
Bölgeye gelen Koyulhisar Belediyesi itfaiye ekipleri, çevredeki bir şantiyeden vinç istedi.
Ekipler, itfaiye merdiveniyle yanına ulaştıkları ineği halata bağlayarak, mahsur kaldığı yerden vinç yardımı ile indirdi.
İnek, kurtarma çalışmasından sonra sahibine teslim edildi.
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