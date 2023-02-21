İnegöl'den deprem bölgesine 670 araçlık destek

"Büyük bir dayanışma ve millet olarak birliktelik örneği gösterdik. İnşallah devletimizin gücü, milletimizin de birlikteliği ile bu acıları kısa sürede onaracağız. İnegöl olarak halen yardımlarımız devam ediyor. Bu bir süreç. Bugüne kadar, belediyemiz, sivil toplum kuruluşlarımız, ticaret, şoförler, mobilyacılar odalarımız gibi tüm İnegöl seferber oldu. Bunları anlatırken çok duygulanıyorum. Depremden çıkan bir çocuğun, 'sucuk istiyorum' demesi üzerine kasaplarımız kendi aralarında toplanıp, bölgeye sucuk götürüp, pişirip depremzede kardeşlerimize ikram etmeleri… O kadar güzel hikayeler var ki bu süreçte. Bütün acılara rağmen bizi bir araya getiren, umutlandıran, halen insanlarımızın ne kadar yüce gönüllü olduğunu ortaya koyan güzel örnekler var."