  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Hayat-Aktüel
6
İnegöl'den deprem bölgesine 670 araçlık destek

2023-02-21 15:52:16
İnegöl'den deprem bölgesine 670 araçlık destek

Bursa'nın İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgeye ilçeden 670 tır ve kamyonluk yardım ulaştırıldığını söyledi.

#1
Foto - İnegöl'den deprem bölgesine 670 araçlık destek

Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgeye yönelik desteklerinin sürdüğünü ifade etti.

#2
Foto - İnegöl'den deprem bölgesine 670 araçlık destek

Bugüne kadar ilçeden 670 tır ve kamyondan oluşan yardım araçlarının deprem bölgesine ulaştırıldığını dile getiren Arslan, bölgeden gelen ve 380 aileden oluşan yaklaşık 2 bin 300 depremzedenin de hayırseverlerin desteği ile konaklayacakları alanlara yerleştirildiğini belirtti.

#3
Foto - İnegöl'den deprem bölgesine 670 araçlık destek

Arslan, ülke olarak büyük bir acının yaşandığını belirterek, şunları kaydetti:

#4
Foto - İnegöl'den deprem bölgesine 670 araçlık destek

"Büyük bir dayanışma ve millet olarak birliktelik örneği gösterdik. İnşallah devletimizin gücü, milletimizin de birlikteliği ile bu acıları kısa sürede onaracağız. İnegöl olarak halen yardımlarımız devam ediyor. Bu bir süreç. Bugüne kadar, belediyemiz, sivil toplum kuruluşlarımız, ticaret, şoförler, mobilyacılar odalarımız gibi tüm İnegöl seferber oldu. Bunları anlatırken çok duygulanıyorum. Depremden çıkan bir çocuğun, 'sucuk istiyorum' demesi üzerine kasaplarımız kendi aralarında toplanıp, bölgeye sucuk götürüp, pişirip depremzede kardeşlerimize ikram etmeleri… O kadar güzel hikayeler var ki bu süreçte. Bütün acılara rağmen bizi bir araya getiren, umutlandıran, halen insanlarımızın ne kadar yüce gönüllü olduğunu ortaya koyan güzel örnekler var."

#5
Foto - İnegöl'den deprem bölgesine 670 araçlık destek

Afet bölgesinden gelen öğrencilerle ilgili bilgiler paylaşan Eren Arslan, "Deprem bölgesinden gelen öğrenci sayısı 287. Bunların ilkokuldan lise kademesine kadar, yaklaşık 80 farklı okula kendi tercihleri doğrultusunda ve bulundukları bölgeye göre yerleştirmeleri yapıldı. Okullarımızla da çok yakın temas halindeyiz. Bu noktada özellikle de tüm okullarımız büyük bir sahiplenme gösterdiler." dedi.

Bu bölgelerde yaşayanlara çağrı! ‘En tehlikeli yerlerden birisi’ diyerek uyardı
Gündem

Bu bölgelerde yaşayanlara çağrı! ‘En tehlikeli yerlerden birisi’ diyerek uyardı

Edirne’nin Saros Körfezi’nden başlayıp, Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Aras Vadisi’ne kadar uzanan Kuzey Anadolu Fay hattının devamı niteliğinde..
Ahmet Hakan'dan tokat! Bu şirretlik kaybedecek
Medya

Ahmet Hakan'dan tokat! Bu şirretlik kaybedecek

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, depremi fırsat bilip kirli emelleri için her türlü kepazeliğe imza atan zevatın kaybedeceğini belirtti..
Maraş depremini 12 gün önceden bilen isimden gündemi altüst edecek çıkış: İstanbul depremine 72 saat kala...

Maraş depremini 12 gün önceden bilen isimden gündemi altüst edecek çıkış: İstanbul depremine 72 saat kala...
Bakanlıktan tokat gibi cevap! İsmail Saymaz’dan ‘duruşma’ yalanı
Gündem

Bakanlıktan tokat gibi cevap! İsmail Saymaz’dan ‘duruşma’ yalanı

Hatay’da dün meydana gelen depremler sırasında adliyede duruşma yapıldığı iddiasını yazan, ardından da Halk TV’ye çıkıp uzun uzun duruşma s..
Son dakika... AFAD acı haberi duyurdu! Bilanço ağırlaşıyor
Gündem

Son dakika... AFAD acı haberi duyurdu! Bilanço ağırlaşıyor

AFAD, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 42 bin 310 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Bomba
Medya

Bomba "Bülent Arınç" çıkışı! Yer yerinden oynayacak

Sabah gazetesi yazarı Mehmet Barlas, Bülent Arınç'ın "Seçimler ertelenmeli" çıkışını AK Parti'nin kurumsal görüşü gibi lanse eden muhalefeti..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23