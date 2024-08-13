2024-08-13 18:01:13 İnatçı filmi orada çekilmişti! Tarihi köprünün son hali
Aydın Söke'de İnatçı filminin çekildiği tarihi taş köprüyü tıkayan atıkları ateşe verdiler.
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Aydın Söke'de İnatçı filminin çekildiği tarihi taş köprüyü tıkayan atıkları ateşe verdiler.
Aydın tarımının can damarlarından olan Büyük Menderes Nehri, doğduğu bölgeden denize döküldüğü yere kadar üzerinde yapılan birçok köprüye ev sahipliği yapıyor. Bunlardan birisi de Aydın'ın Söke ilçesine bağlı Sarıkemer'i birbirine bağlayan ve bir zamanlar deve kervanlarının geçtiği tarihi taş köprü olarak göze çarpıyor. 1988 yılında Kemal Sunal'ın başrolünü oynadığı İnatçı filminin birçok sahnesine de ev sahipliği yapan tarihi taş köprünün yıkılma tehlikesi ise hala devam ediyor. Büyük Menderes Nehri'ne insan kaynaklı olarak atılan çöpler, ağaç kütükleri ve kargılar nedeniyle menfezleri tıkanan taş köprüyü sürekli gündeme getirerek temizlenmesi için çağrıda bulunan Ekosistemi Koruma ve Doğa Severler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, yeni bir çağrı yaparak Devlet Su İşleri'ni (DSİ) göreve çağırdı.
Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu (KVKK) tarafından temizlenmesi için DSİ'ye izin verilse de uzun zamandır temizlenmeyi bekleyen taş köprüde bir çalışma yapılamaması Sarıkemer halkının da tepkisini çekti. Tarihi köprünün temizlenmesi için harekete geçen vatandaşlar, bu sorunu ortadan kaldırmak için köprünün arkasında bulunan ağaç kütüklerini ateşe verdi. Kendi imkanlarıyla temizlik yapmaya çalışan vatandaşların yaptığı uygulamanın tarihi taş köprüye ciddi zarar vereceğine dikkat çeken EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, "Yakmak çözüm değil, çözüm DSİ'de" diyerek yetkilileri göreve çağırdı.
Büyük Menderes Nehri'nin üzerindeki tarihi taş köprü sorununun yıllardır çözülemediğini ifade eden Başkan Sürücü, "Geçmiş yıllarda yapmış olduğu taşkınlarla binlerce dönüm ovayı sular altında bırakan Büyük Menderes Nehri yaşanan kuraklıkla içinde yürünebilen bir nehir haline geldi. Aşağı Büyük Menderes Havzası'nda Söke bölgesinden geçtiği birçok alanda kuruyan Büyük Menderes Nehri'nde ekosistemde çöktü. İçindeki küçük su birikintilerinde kalan sucul canlıları da kuşlar yiyerek bayram etti. Yaşanan sıcaklıklar nedeniyle kurak geçen yaz aylarında ürününü sulamada sıkıntı çeken çiftçiler çaresiz kaldılar. Mendereste su kalmayınca kanallar da kuru kaldı.
Bazı çiftçiler su olmadığından çareyi endüstriyel tesislerin ve evsel atıkların döküldüğü kirlilik yükü yoğun olan tahliye kanallarından köpüren suyu çekerek tarlalarına suladıkları görüldü. Söke'ye bağlı Sarıkemer'de iki mahalleyi birbirine bağlayan Büyük Menderes Nehri'nin üzerindeki tarihi Taşköprü'nün sorunu yıllardır bir türlü çözülemiyor.
Tarihi Taşköprü'nün kemerlerini tıkayan yukarı havzadan gelen çöpler, katı atıklar, ağaç kütükleri gibi atıklar nedeniyle, su seviyesinin düşük olduğu dönemlerde akış sağlanamamakta, bu durum aşağı bölgedeki çiftçiyi sıkıntıya sokmakta, sucul canlıların geçişi engellenmekte ve tarihi Taşköprü'ye de zarar verdiği görülmektedir. Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu, atıkların köprüye zarar vermemesi için gerekli izinleri vermiş olmasına rağmen, ilgili kurum tarafından bir türlü temizlik işlemi gerçekleştirilememektedir. Sarıkemer'de oturan vatandaşlar da ilgili kurumlardan bekledikleri temizlik çalışmasını göremeyince, bu sorunu ortadan kaldırmak için köprünün arkasında bulunan ağaç kütüklerini ateşe vermişler, kendilerince bir temizlik yapmaya çalışmışlar, ancak yakılan ateşin tarihi köprüye vereceği etkiyi düşünmemişlerdir. İtfaiye tarafından ateş söndürülmese köprü büyük zarar görebilirdi. DSİ Bölge Müdürlüğü tarafından, Karayolları ve KUDEP'ten birer temsilcinin gözetiminde tarihi Taşköprü'ye olumsuz müdahaleler yapılmadan ve şu anda su olmadığından temizlik çalışmasına da uygun şartlar taşıdığından bir an önce buradaki atıkların kaldırılması gerekir. Yoksa yağmurlar yağıp, sular geldiğinde sorunlar daha da büyüyecektir.
Tarihi Taş Köprünün zarar görmemesi, aynı zamanda Barselona Sözleşmesi (Akdeniz'in Kirliliğe Karşı Korunması Sözleşmesi) çerçevesindeki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesinde katkıda bulunulması için burada biriken çöpler ve atıklar denize gitmeden temizlenmelidir. Büyük Menderesin tekrar suyla dolu olduğu dönemlerde, yukarı havzadan gelen çöpler ve atıkların köprüde birikmesinin önlenmesi için mutlaka yüzer bariyer sisteminin hayata geçirilmesi gerekir" dedi.
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