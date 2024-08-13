İnatçı filmi orada çekilmişti! Tarihi köprünün son hali

Tarihi Taşköprü'nün kemerlerini tıkayan yukarı havzadan gelen çöpler, katı atıklar, ağaç kütükleri gibi atıklar nedeniyle, su seviyesinin düşük olduğu dönemlerde akış sağlanamamakta, bu durum aşağı bölgedeki çiftçiyi sıkıntıya sokmakta, sucul canlıların geçişi engellenmekte ve tarihi Taşköprü'ye de zarar verdiği görülmektedir. Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu, atıkların köprüye zarar vermemesi için gerekli izinleri vermiş olmasına rağmen, ilgili kurum tarafından bir türlü temizlik işlemi gerçekleştirilememektedir. Sarıkemer'de oturan vatandaşlar da ilgili kurumlardan bekledikleri temizlik çalışmasını göremeyince, bu sorunu ortadan kaldırmak için köprünün arkasında bulunan ağaç kütüklerini ateşe vermişler, kendilerince bir temizlik yapmaya çalışmışlar, ancak yakılan ateşin tarihi köprüye vereceği etkiyi düşünmemişlerdir. İtfaiye tarafından ateş söndürülmese köprü büyük zarar görebilirdi. DSİ Bölge Müdürlüğü tarafından, Karayolları ve KUDEP'ten birer temsilcinin gözetiminde tarihi Taşköprü'ye olumsuz müdahaleler yapılmadan ve şu anda su olmadığından temizlik çalışmasına da uygun şartlar taşıdığından bir an önce buradaki atıkların kaldırılması gerekir. Yoksa yağmurlar yağıp, sular geldiğinde sorunlar daha da büyüyecektir.