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Kültür Sanat
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İnanılması güç ama bu caminin çivileri bile ahşap

2024-07-29 22:03:41
İnanılması güç ama bu caminin çivileri bile ahşap

Samsun'da bulunan 219 yıldır ayakta duran Dere Camisi, mimarisiyle göz dolduruyor.

#1
Foto - İnanılması güç ama bu caminin çivileri bile ahşap

Ahşap cami ve yapılar bakımından sadece Türkiye’de değil dünyada önemli bir yere sahip olan Samsun’da, Kavak ilçesi Değirmencili Mahallesi’nde 1805 yılında ‘cuma camisi’ olarak inşa edilen tarihi Dere Camisi, mimari özelliği ile göz dolduruyor. 219 yaşındaki caminin çivilerinde bile ahşap kullanılmış.

#2
Foto - İnanılması güç ama bu caminin çivileri bile ahşap

2011 yılında sit kapsamında 1. derecede koruma altına alınan Kavak ilçesi Değirmencili Mahallesi’nde (Köyü) 1805 yılında ‘cuma camisi’ olarak inşa edilen tarihi Dere Camisi, mimari özelliği ile dikkat çekiyor. Tamamıyla ahşap malzemeden inşa edilen cami dimdik ayakta duruyor.

#3
Foto - İnanılması güç ama bu caminin çivileri bile ahşap

Değirmencili Mahallesi yolunun 3’üncü kilometresinde yolun altında mezarlık içerisinde yer alan Dere Camisi, günümüze kadar korunmuş.

#4
Foto - İnanılması güç ama bu caminin çivileri bile ahşap

Tamamen ahşap malzemeden yontma tahtadan, çatma başı geçme olarak yapılan camide yer yer ahşap çivi kullanıldığı bildirildi.

#5
Foto - İnanılması güç ama bu caminin çivileri bile ahşap

Dört yanını revak çevreleyen caminin, orta direğinin başlık kısımları ise mukarnas taklidi üçgenler ve ortada rozetle süslendiği belirtiliyor.

#6
Foto - İnanılması güç ama bu caminin çivileri bile ahşap

Camide ayrıca dikdörtgen bir form gösteren dış kapısı kemerli, iki yana kanadı baklava dilimi, ortada ise boğum ve aralarında rozet şeklinde yıldızların oluşturduğu kabartmalar mevcut. Cami kapısında Hz. Süleyman mührü de yer alıyor.

#7
Foto - İnanılması güç ama bu caminin çivileri bile ahşap

Bir kitabeye rastlanmayan Dere Camisi’nde kapının sol tarafında hicri 1221 (1805), sağ tarafında ise hicri 1258 (1842), hicri 1297 (1881), hicri 1345 (1929) tarihleri mevcut.

#8
Foto - İnanılması güç ama bu caminin çivileri bile ahşap

Bu tarihlerin ilkinin yapım, diğerlerinin onarım olduğu tahmin ediliyor.

#9
Foto - İnanılması güç ama bu caminin çivileri bile ahşap

Yapıldığı dönemin özelliklerini taşıyan önemli bir eser olan Dere Camisi, halen bölge sakinleri tarafından kullanılıyor.

#10
Foto - İnanılması güç ama bu caminin çivileri bile ahşap

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