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Yaşam
7
İnanılır gibi değil! Madde bağımlısı AVM'yi karıştırdı

2024-09-18 18:33:19
İnanılır gibi değil! Madde bağımlısı AVM'yi karıştırdı

Muş’ta bir madde bağımlısı gittiği AVM’yi adeta birbirine kattı.

#1
Foto - İnanılır gibi değil! Madde bağımlısı AVM'yi karıştırdı

Muş'ta madde bağımlısı olduğu iddia edilen ve ismi bilinmeyen kişi, girdiği AVM'yi birbirine kattı.

#2
Foto - İnanılır gibi değil! Madde bağımlısı AVM'yi karıştırdı

Alışveriş merkezinin çocuk oyun alanında makinelere zarar veren kişi, iş yerlerine de saldırdı.

#3
Foto - İnanılır gibi değil! Madde bağımlısı AVM'yi karıştırdı

Çevredekilerin korkulu anlar yaşadığı olay, güvenlik kameralarına yansıdı.

#4
Foto - İnanılır gibi değil! Madde bağımlısı AVM'yi karıştırdı

Kentte, madde bağımlısı olduğu iddia edilen kişi, alışveriş merkezinin çocuk oyun alanına girip makineleri tahrip etti.

#5
Foto - İnanılır gibi değil! Madde bağımlısı AVM'yi karıştırdı

Güvenlik kameralarına da yansıyan olay sırasında içerideki anne ve çocuğunun tedirginlik yaşadığı gözlendi.

#6
Foto - İnanılır gibi değil! Madde bağımlısı AVM'yi karıştırdı

Oyun alanının kapısının camını da kıran saldırgan, diğer iş yerlerine de saldırdı. Alışveriş merkezi çalışanları ve ziyaretçiler, korku dolu anlar yaşadı. Güvenlik görevlileri, duruma müdahale edip, şüpheliyi uzaklaştırdı.

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