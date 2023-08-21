İnanılır gibi değil! Bakın çayları nasıl dağıtıyor

Çay ocağını işleten Fuat İyiben, Dindar’ın yeteneği hakkında, “İlk eleman olarak başladı sonradan kardeşim olarak manevi kardeşim olarak devam etti. İlk gerçekten canavar gibi bir çocuk 3 dakikada 2 dakikada hemen cadde tarafına hani 100metre ileri hemen verip gelmesini çok iyi bilen bir çocuk. İsmail, gerçekten benim sağ kolum diyebilirim. Yani araç trafiğinin yoğun olmadığı yerlerde genelde bisiklet ile sevkiyatın müşteriler zaten çayın erken gelmesine bakıyor. Hani çok fazla böyle bir şaşkınlıkları olmadı. Bu zamana kazar hiç dökmedi. Kendisi daha sağlam daha iyi bir şekilde götürdüğünü söyledi. Bu şekilde şu an devam ediyor” dedi.