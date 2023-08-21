  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam
6
İnanılır gibi değil! Bakın çayları nasıl dağıtıyor

2023-08-21 10:08:15
İnanılır gibi değil! Bakın çayları nasıl dağıtıyor

Eskişehir'de bir vatandaş günde 600 bardak çayı bisiklet kullanarak dağıtıyor.

#1
Foto - İnanılır gibi değil! Bakın çayları nasıl dağıtıyor

Eskişehir’de yaşayan İsmail Dindar, okullunun tatil olduğu dönemde çay ocağında çay dağıtarak değerlendiriyor.

#2
Foto - İnanılır gibi değil! Bakın çayları nasıl dağıtıyor

Odunpazarı ilçesindeki Küçük Sanayi Bölgesi’nde bulunan çay ocağında gün boyu çalışan Dindar’ı diğer çaycılardan ayıran özelliği ise, dolu bardakları bisikleti ile dağıtması.

#3
Foto - İnanılır gibi değil! Bakın çayları nasıl dağıtıyor

İşe ilk başladığında yürüyerek çay dağıttığını fakat gecikme olduğu sebeple bu yönteme başvurduğunu belirten Dindar, yeteneğiyle çevresindeki şaşkın bakışların hedefi oluyor. Araçların yoğun olduğu caddelere çıkmadan ara sokaklarda bisikleti ile çay dağıtan İsmail Dindar, bir eliyle gidonu kontrol ederken diğer eliyle de çay dolu tepsiyi tutuyor. Oldukça hızlı bir şekilde yaklaşık 2 aydır bu şekilde servis yapan İsmail Dindar, günde 600 bardağa kadar çay dağıtırken ürünlerin hiçbirini dökmedi.

#4
Foto - İnanılır gibi değil! Bakın çayları nasıl dağıtıyor

Yaklaşık 2 aydır bisikleti ile çay dağıtan İsmail Dindar şöyle konuştu; “Çalışmaya başlayalı bir buçuk 2 ay oluyor. Yaz tatillerinde geliyorum, okuyorum. Daha hızlı olması için, bazen şikâyetler alıyorduk biraz geç geliyor diye. Bir deneyeyim dedim sonra hoşuma gitti, böyle devam etmek istedim. Normal çayı yürüyerek götürürken çay bardağın tabağına dökülüyordu, ondan şikayet alıyordum. Şu an tabak taşması da azaldı, iyi de oldu. Günde 400 ile 600 bardak çay dağıtımını bisikletimle yapıyorum. Müşteriler ilk başta ‘bisikletle olmaz, dökersin’ falan dediler sonra alıştılar.”

#5
Foto - İnanılır gibi değil! Bakın çayları nasıl dağıtıyor

Çay ocağını işleten Fuat İyiben, Dindar’ın yeteneği hakkında, “İlk eleman olarak başladı sonradan kardeşim olarak manevi kardeşim olarak devam etti. İlk gerçekten canavar gibi bir çocuk 3 dakikada 2 dakikada hemen cadde tarafına hani 100metre ileri hemen verip gelmesini çok iyi bilen bir çocuk. İsmail, gerçekten benim sağ kolum diyebilirim. Yani araç trafiğinin yoğun olmadığı yerlerde genelde bisiklet ile sevkiyatın müşteriler zaten çayın erken gelmesine bakıyor. Hani çok fazla böyle bir şaşkınlıkları olmadı. Bu zamana kazar hiç dökmedi. Kendisi daha sağlam daha iyi bir şekilde götürdüğünü söyledi. Bu şekilde şu an devam ediyor” dedi.

Tarihe geçen doğal gaz anlaşması! Türkiye'den bir ilk
Ekonomi

Tarihe geçen doğal gaz anlaşması! Türkiye'den bir ilk

BOTAŞ ile Macaristan MVM şirketi arasında doğal gaz anlaşması imzalandı. Türkiye ilk kez komşusu olmayan bir ülkeye doğal gaz ihraç edecek...
Çin enerji şirketi Türkiye'ye tarihi müjdeyi duyurdu: Enerji depolama alanında yenilik, yatırım yapacak
Ekonomi

Çin enerji şirketi Türkiye'ye tarihi müjdeyi duyurdu: Enerji depolama alanında yenilik, yatırım yapacak

Elektrikli otomobil üreticisi Skywell, Türkiye'ye üreteceği batarya fabrikasıyla enerji depolama konusunda inovatif bir hamle atıyor. Güneş ..
Ekonomik kriz çığırtkanı muhabiri şoke eden cevap!
Sosyal Medya

Ekonomik kriz çığırtkanı muhabiri şoke eden cevap!

Sosyal medyada ekonomik kriz çığırtkanlığı yapan bir Youtubera cevap veren vatandaşın sözleri gündem oldu.
Rothschild ailesi Türk şirketini satın aldı! Şüphe uyandıran olay
Ekonomi

Rothschild ailesi Türk şirketini satın aldı! Şüphe uyandıran olay

Dünyanın en şüphe uyandıran ailelerinden olan ve birçok suçlama ile karşı karşıya kalan Rothschild’ın üyesi olan Nat Rothschild, Türk şirket..
'Zarar ediyorum’ diyordu! Bir zam da Acun’dan geldi
Medya

'Zarar ediyorum’ diyordu! Bir zam da Acun’dan geldi

Dijital platformlardan olan Exxen ve Exxen Spor'da abonelik ücretlerine zam yapıldı.

Alacak verecek kavgasında silahlar konuştu
Yerel

Alacak verecek kavgasında silahlar konuştu

Üsküdar’da alacak verecek meselesinden dolayı çıkan ve silahların kullanıldığı kavgada bir kişi ayağından vurularak yaralandı. Motosikletten..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23