  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Türk askeri yola çıkmak üzereyken küstah çıkış! BAE gazladı, "Somali'ye gelmeyin" dediler

İmkansızlıktan okuyamadı, 60 kişiye ekmek kapısı oldu

Herkesi korkutan gelişme! İtalya, Türkiye'den gönderilen o meyvelerde tespit etti: Apar topar iade ettiler

Ali Koç öyle bir karar aldı ki… Bırakacaktı ama bırakmadı işte sebebi: Kimse nedenini bilmiyor: Futbolda deprem…

Akaryakıt fiyatları maalesef her an uçabilir! İşte sebebi...

Türkiye'nin almak istediği F-16, F-35 ve Eurofighter klonlandı! Herkes şokta, Kaan için acil kodlu çağrı

'İflası göze aldık! İsrail ürünlerini satmayacağız' diyorlardı! Ünlü market daha 1 ay geçmeden öyle bir karar aldı ki...

Türkiye'nin ünlü havayolu devi iflas etti! Karar resmen açıklandı

Apple kötü haberi verdi! Bu modeli kullananlar üzülecek

Türkiye'ye verilmeyen Eurofighter savaş uçaklarıyla ilgili deprem! Kimse nedenini bilmiyor, çakıldı
Ekonomi
9
İmkansızlıktan okuyamadı, 60 kişiye ekmek kapısı oldu

2024-07-24 18:23:10
İmkansızlıktan okuyamadı, 60 kişiye ekmek kapısı oldu

2019 yılında maddi imkansızlıklar sebebiyle üniversiteyi yarım bırakan 27 yaşındaki İbrahim Parçacı,50 dönüm arsaya ektiği 5 çeşit biberi hem yurtiçine hem yurtdışına ihraç ediyor.

#1
Foto - İmkansızlıktan okuyamadı, 60 kişiye ekmek kapısı oldu

2019 yılında Mardin'de üniversite eğitimini maddi imkansızlıktan dolayı yarıda bırakan 27 yaşındaki İbrahim Parçacı, Diyarbakır'da köyündeki 50 dönüm tarlasında yetiştirdiği biberlerle 60 kişiye ekmek kapısı oldu.

#2
Foto - İmkansızlıktan okuyamadı, 60 kişiye ekmek kapısı oldu

Mardin Artuklu Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Bölümünü okuyan İbrahim Parçacı (27), maddi geçimsizlikten dolayı eğitimini 2019 yılında yarıda bıraktı. Parçacı, Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesine bağlı kırsal Ziyaret Mahallesi Pirhüseyin mezrasında yaşayan ailesinin evine yerleşti. Köydeki akrabalarıyla birlikte biber yetiştiriciliği işini öğrenen Parçacı, 50 dönüm arazisine 5 çeşit biber ekmeye karar verdi. 60 kişiye ekmek kapısı olan Parçacı, 50 dönüm araziye temmuz ayında kavurucu sıcaklıklarla birlikte ektiği biberlerin ilk hasadını yaptı. İşçileriyle birlikte her gün sabah 06.00'da iş başı yapan Parçacı, saat 16.00'ya kadar 45 derece hava sıcaklığında para kazanıyor.

#3
Foto - İmkansızlıktan okuyamadı, 60 kişiye ekmek kapısı oldu

Hayat hikayesini kısaca anlatan Parçacı, “2019 yılında Mardin'de okuduğum üniversiteyi maddi imkanlar elvermediği için bırakıp köyüme yerleştim. Birkaç sene köyde kaldıktan sonra çevremdekilerin teşvikiyle biber ticaretine girdim. Şu anda 60 kişiye ekmek kapısı oluyoruz. 50 dönüme yakın şahsıma ait tarlada 4-5 çeşit biber yetiştiriyoruz” dedi. Biber çeşitlerinden “Jalapeno” adlı biberi Manisa'ya fabrikada turşu yapılması için gönderip, oradan hem yurtiçi hem yurtdışına turşu olarak dağıtıldığını ifade eden Parçacı, “Hiçbir ekmek kolay kazanılmıyor. Tarlamızda mesai sabah 06.00'da başlıyor, akşam 16.00'a kadar. Diyarbakır sıcaklıkları 45 dereceye kadar da yükseliyor. Bu çalışanlar için çok zor oluyor. Eğer biber toplanmasa maalesef bu sıcaklıktan dolayı çürümeler ve yanmalar oluyor” ifadelerine yer verdi.

#4
Foto - İmkansızlıktan okuyamadı, 60 kişiye ekmek kapısı oldu

Mayıs ayında ektiği biberin ilk hasadını yaptığını söyleyen Parçacı, “Biberlerimizi mayıs ayında ektik. İlk hasadını temmuzda gerçekleştirdik. Biberin ikinci hasadı en verimli hasadı oluyor. O da ağustos ayında olur. Hasadımızda dönüm başına yaklaşık 2,5 ton biber çıkıyor. Bakım ne kadar iyi yapılsa o kadar iyi verim alırsın. Dönüme maksimum 10 tona kadar da hasat yapıyoruz. Jalapeno biberinin tarlada kilosunu 10 TL'ye satıyoruz. Pazardaki fiyatlar da değişkenlik gösterebiliyor. Tarladan sebze meyve haline 10 TL'ye bırakıyoruz” diye konuştu.

#5
Foto - İmkansızlıktan okuyamadı, 60 kişiye ekmek kapısı oldu

“Hiçbir iş kolay değil, ama işin ucunu da bırakırsan ekmek yiyemezsin. Emek olmadan yemek olmaz. Biz de emeğimizin karşılığını almaya çalışıyoruz.” İşçilerden Hilal Ateş, evdeki boş zamanını tarlada güneşin altında çalışıp para kazanarak değerlendirdiğini söyledi.

#6
Foto - İmkansızlıktan okuyamadı, 60 kişiye ekmek kapısı oldu

Ateş, “Sabah saat 06.00'da işe geliyoruz. 16.00'da da paydos oluyor. Arkadaşlarımla birlikte biber tarlasında çalışıyoruz. Evde duracağımıza buraya gelip hem sabrımız oluyor hem de zamanımızı burada değerlendiriyoruz. Evde boş duracağımıza çalışıyoruz. Sıcak ama yine de idare ediyor” ifadelerini kullandı.

#7
Foto - İmkansızlıktan okuyamadı, 60 kişiye ekmek kapısı oldu

Çocuğuyla birlikte tarlada çalışan Çiçek Aslan ise, “Havalar çok sıcak. Tarlalara gelip ekmek parası çıkarıyoruz. İşimiz güneşin altında olduğu için çok zor oluyor. Saat 06.00'da başlayan mesaimiz 16.00'da bitiyor” dedi.

#8
Foto - İmkansızlıktan okuyamadı, 60 kişiye ekmek kapısı oldu

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye'deki sapkın tarikatın lideri gövde gösterisi yaptı! Cezaevinden özel helikopterle çıktı!
Gündem

Türkiye'deki sapkın tarikatın lideri gövde gösterisi yaptı! Cezaevinden özel helikopterle çıktı!

Yaptıkları paylaşımlarla gündem olan ve sapkın cinsel içerikli partiler düzenleyen 'seküler Fergio House tarikatı' olayında organizatör F.G...
Yeni çip üretim tesisi geliyor! Yerli ve milli olarak üretilecek
Teknoloji

Yeni çip üretim tesisi geliyor! Yerli ve milli olarak üretilecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, temeli önümüzdeki dönemde atılacak olan yeni çip üretim tesisi için, "Başta elektrikli araçla..
Yazıklar olsun Ali, yazıklar olsun Fatih
Gündem

Yazıklar olsun Ali, yazıklar olsun Fatih

Sokak hayvanlarına yönelik düzenlemeler içeren kanun teklifinin Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda kabul edilmesinin ardından, köpekler..
Belediyeleri hortumlayan başkanlar yandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'ye duyurdu
Gündem

Belediyeleri hortumlayan başkanlar yandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'ye duyurdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, belediyelerin biriken SGK borçlarının Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yerinde tahsil edilmeye başl..
Yunan vahşeti şimdi tüm dünyanın dilinde: 565 sivili dakikalar içinde öldürdüler!
Dünya

Yunan vahşeti şimdi tüm dünyanın dilinde: 565 sivili dakikalar içinde öldürdüler!

Yunanistan özelinde Avrupa'nın Akdeniz'deki 'sığınmacı' cinayetleri İngiliz belgeseline konu oldu. 2023 Haziran'ında yaklaşık 750 kişiyi t..
Çin, emeklilik yaşını kademeli artırmayı planlıyor!
Dünya

Çin, emeklilik yaşını kademeli artırmayı planlıyor!

Çin'in emeklilik yaşını kademeli olarak artırma yönünde adımlar atmayı planladığı bildirildi.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23