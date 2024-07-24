İmkansızlıktan okuyamadı, 60 kişiye ekmek kapısı oldu

Hayat hikayesini kısaca anlatan Parçacı, “2019 yılında Mardin'de okuduğum üniversiteyi maddi imkanlar elvermediği için bırakıp köyüme yerleştim. Birkaç sene köyde kaldıktan sonra çevremdekilerin teşvikiyle biber ticaretine girdim. Şu anda 60 kişiye ekmek kapısı oluyoruz. 50 dönüme yakın şahsıma ait tarlada 4-5 çeşit biber yetiştiriyoruz” dedi. Biber çeşitlerinden “Jalapeno” adlı biberi Manisa'ya fabrikada turşu yapılması için gönderip, oradan hem yurtiçi hem yurtdışına turşu olarak dağıtıldığını ifade eden Parçacı, “Hiçbir ekmek kolay kazanılmıyor. Tarlamızda mesai sabah 06.00'da başlıyor, akşam 16.00'a kadar. Diyarbakır sıcaklıkları 45 dereceye kadar da yükseliyor. Bu çalışanlar için çok zor oluyor. Eğer biber toplanmasa maalesef bu sıcaklıktan dolayı çürümeler ve yanmalar oluyor” ifadelerine yer verdi.