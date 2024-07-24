İmkansızlıktan okuyamadı, 60 kişiye ekmek kapısı oldu

Mardin Artuklu Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Bölümünü okuyan İbrahim Parçacı (27), maddi geçimsizlikten dolayı eğitimini 2019 yılında yarıda bıraktı. Parçacı, Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesine bağlı kırsal Ziyaret Mahallesi Pirhüseyin mezrasında yaşayan ailesinin evine yerleşti. Köydeki akrabalarıyla birlikte biber yetiştiriciliği işini öğrenen Parçacı, 50 dönüm arazisine 5 çeşit biber ekmeye karar verdi. 60 kişiye ekmek kapısı olan Parçacı, 50 dönüm araziye temmuz ayında kavurucu sıcaklıklarla birlikte ektiği biberlerin ilk hasadını yaptı. İşçileriyle birlikte her gün sabah 06.00'da iş başı yapan Parçacı, saat 16.00'ya kadar 45 derece hava sıcaklığında para kazanıyor.