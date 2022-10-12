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Ekonomi
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IMF'den flaş Türkiye büyüme tahmini!

2022-10-12 08:19:36
IMF'den flaş Türkiye büyüme tahmini!

Uluslararası Para Fonu (IMF), Türkiye'nin 2022 yılı için büyüme beklentisini yükseltti.

#1
Foto - IMF'den flaş Türkiye büyüme tahmini!

Uluslararası Para Fonu (IMF), Türkiye'nin 2022 yılı için büyüme beklentisini yükseltirken, 2023 yılı için düşürdü. IMF'nin sonbahar dönemi "Global Ekonomik Görünüm Raporu"na göre, Türkiye için enflasyon tahminleri yükseltildi. IMF, 2023 yılı küresel büyüme tahminini ise düşürdü. Temmuz ayında yayımlanan ara dönem raporunda Türkiye için yüzde 4 olarak tahmin edilen 2022 yılı büyüme tahmini, yüzde 5 seviyesine çıkarıldı. IMF, 2023 yılı için büyüme beklentisini ise yüzde 3,5'ten yüzde 3'e çekti.

#2
Foto - IMF'den flaş Türkiye büyüme tahmini!

Raporda, 2022 yılı ortalama tüketici fiyatları beklentisi yüzde 60,5'ten yüzde 73,1'e, yıl sonu beklentisi yüzde 52,4'ten yüzde 73,5'e yükseltildi. Gelecek yıl için ortalama tüketici fiyatları beklentisi yüzde 37,3'ten yüzde 51,2'ye, yıl sonu beklentisi yüzde 29,7'den yüzde 36,9'a çıkarıldı. IMF, cari işlemler açığının GSYH'ye oranını bu yıl için yüzde eksi 5,7 olarak korurken, gelecek yıl beklentisini yüzde eksi 2'den yüzde eksi 3,9'a indirdi. 2022 yılı işsizlik beklentisi yüzde 11,3'ten yüzde 10,8'e, 2023 yılı beklentisi yüzde 10,6'dan yüzde 10,5'e çekildi.

#3
Foto - IMF'den flaş Türkiye büyüme tahmini!

IMF, 2027 yılı için açıkladığı projeksiyonda ise büyüme tahminini yüzde 3, enflasyon tahminini yüzde 15, cari açık/GSYH tahminini yüzde eksi 2,6 olarak belirledi.

#4
Foto - IMF'den flaş Türkiye büyüme tahmini!

2022 KÜRESEL BÜYÜME TAHMİNİ DEĞİŞMEDİ IMF, 2022 yılı küresel büyüme tahminini yüzde 3,2 seviyesinde tutarken 2023 küresel büyüme tahminini yüzde 2,9'dan yüzde 2,7'ye düşürdü. ABD'nin 2022 büyüme tahmini yüzde 2,3'ten yüzde 1,6'ya geriledi. AB, Rusya, İngiltere için 2022 büyüme tahminleri ise yukarı yönlü revize edildi.

#5
Foto - IMF'den flaş Türkiye büyüme tahmini!

2022 ve 2023 yılı küresel enflasyon tahminleri yükseltildi Fed'in parasal sıkılaşmasının küresel çapta hissedileceği, doların gelişen ve gelişmiş piyasalar karşısında yükselişinin enflasyonist baskıları ve borçluluk seviyelerini daha da artıracağı vurgulandı.

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