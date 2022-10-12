IMF'den flaş Türkiye büyüme tahmini!

Uluslararası Para Fonu (IMF), Türkiye'nin 2022 yılı için büyüme beklentisini yükseltirken, 2023 yılı için düşürdü. IMF'nin sonbahar dönemi "Global Ekonomik Görünüm Raporu"na göre, Türkiye için enflasyon tahminleri yükseltildi. IMF, 2023 yılı küresel büyüme tahminini ise düşürdü. Temmuz ayında yayımlanan ara dönem raporunda Türkiye için yüzde 4 olarak tahmin edilen 2022 yılı büyüme tahmini, yüzde 5 seviyesine çıkarıldı. IMF, 2023 yılı için büyüme beklentisini ise yüzde 3,5'ten yüzde 3'e çekti.