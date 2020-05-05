IMF'den dünyayı korkutan açıklama

Esasen dünya ekonomisinde küçülmeyi azaltan iki önemli ülke bulunuyor. Bunlar Çin ve Hindistan. İki ülkenin bu yıl dünya ekonomisine olumlu katkısı 776 milyar doları aşıyor. SGP-GSYH, bu yıl içlerinde Türkiye’nin de bulunduğu ve ABD’nin başını çektiği 148 ülkede yaklaşık 4,7 trilyon dolar azalacak. Buna karşın Çin ve Hindistan’ın başını çektiği 44 ülkede ise SGP-GSYH 1 trilyon dolara yakın artacak.