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Ekonomi
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IMF'den dünyayı korkutan açıklama

2020-05-05 13:14:28
IMF'den dünyayı korkutan açıklama

Uluslararası Para Fonu, 2020 yılı içinde dünya ekonomisinin satın alma gücü paritesine göre GSYH olarak daralma yaşayacağını duyurdu.

#1
Foto - IMF tahminlerine göre, 2020’de dünya ekonomisi, satın alma gücü paritesine göre GSYH olarak yaklaşık 3,7 trilyon dolar daralacak. Bu da Almanya ekonomisinin büyüklüğü kadar daralma anlamına geliyor.

IMF tahminlerine göre, 2020’de dünya ekonomisi, satın alma gücü paritesine göre GSYH olarak yaklaşık 3,7 trilyon dolar daralacak. Bu da Almanya ekonomisinin büyüklüğü kadar daralma anlamına geliyor.

#2
Foto - Koronavirüs salgını bu yıl dünya ekonomisinden Almanya’ya yakın büyüklükte bir parça götürecek. Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) Nisan 2020 tahminlerinden yapılan hesaplamaya göre, 2020’de dünya ekonomisi, satın alma gücü paritesine göre GSYH (SGP-GSYH) olarak yaklaşık 3,7 trilyon dolar daralacak. Bu rakam, 4,2 trilyon dolar büyüklüğündeki Almanya’ya yakın bir boyutu ifade ediyor.

Koronavirüs salgını bu yıl dünya ekonomisinden Almanya’ya yakın büyüklükte bir parça götürecek. Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) Nisan 2020 tahminlerinden yapılan hesaplamaya göre, 2020’de dünya ekonomisi, satın alma gücü paritesine göre GSYH (SGP-GSYH) olarak yaklaşık 3,7 trilyon dolar daralacak. Bu rakam, 4,2 trilyon dolar büyüklüğündeki Almanya’ya yakın bir boyutu ifade ediyor.

#3
Foto - Esasen dünya ekonomisinde küçülmeyi azaltan iki önemli ülke bulunuyor. Bunlar Çin ve Hindistan. İki ülkenin bu yıl dünya ekonomisine olumlu katkısı 776 milyar doları aşıyor. SGP-GSYH, bu yıl içlerinde Türkiye’nin de bulunduğu ve ABD’nin başını çektiği 148 ülkede yaklaşık 4,7 trilyon dolar azalacak. Buna karşın Çin ve Hindistan’ın başını çektiği 44 ülkede ise SGP-GSYH 1 trilyon dolara yakın artacak.

Esasen dünya ekonomisinde küçülmeyi azaltan iki önemli ülke bulunuyor. Bunlar Çin ve Hindistan. İki ülkenin bu yıl dünya ekonomisine olumlu katkısı 776 milyar doları aşıyor. SGP-GSYH, bu yıl içlerinde Türkiye’nin de bulunduğu ve ABD’nin başını çektiği 148 ülkede yaklaşık 4,7 trilyon dolar azalacak. Buna karşın Çin ve Hindistan’ın başını çektiği 44 ülkede ise SGP-GSYH 1 trilyon dolara yakın artacak.

#4
Foto - Toplam dünya ekonomik büyüklüğü, kapsamdaki 193 ülkede, SGP-GSYH olarak 142 trilyon dolardan 138,3 trilyon dolara inecek.

Toplam dünya ekonomik büyüklüğü, kapsamdaki 193 ülkede, SGP-GSYH olarak 142 trilyon dolardan 138,3 trilyon dolara inecek.

#5
Foto - IMF tahminlerine göre, milli gelir azalması ABD’de 1 trilyon 137,7 milyar doları, Almanya’da 282,6, Japonya’da 260,5 milyar doları bulacak.

IMF tahminlerine göre, milli gelir azalması ABD’de 1 trilyon 137,7 milyar doları, Almanya’da 282,6, Japonya’da 260,5 milyar doları bulacak.

#6
Foto - Hacimsel ekonomik küçülmede ilk üçte yer alan bu ülkeleri, Rusya, İtalya, Fransa 200 milyar doların üzerinde daralmayla takip edecekler. Ekonomik daralma İngiltere, Brezilya, Meksika ve İspanya’da 142-187 milyar dolar arasında olacak.

Hacimsel ekonomik küçülmede ilk üçte yer alan bu ülkeleri, Rusya, İtalya, Fransa 200 milyar doların üzerinde daralmayla takip edecekler. Ekonomik daralma İngiltere, Brezilya, Meksika ve İspanya’da 142-187 milyar dolar arasında olacak.

#7
Foto - SGP-GSYH azalmasında Kanada 107,2 milyar dolarla 11’nci, Türkiye, 103,8 milyar dolarla 12’nci sırada yer alacak.

SGP-GSYH azalmasında Kanada 107,2 milyar dolarla 11’nci, Türkiye, 103,8 milyar dolarla 12’nci sırada yer alacak.

#8
Foto - Türkiye’yi Tayland, Avustralya, İran, Hollanda, Polonya, Libya, Arjantin ve Tayvan izleyecek. En dramatik düşüş milli geliri 83,5 milyar dolardan 34,8 milyar dolara inecek olan iç savaş yaşayan Libya’da görülecek.

Türkiye’yi Tayland, Avustralya, İran, Hollanda, Polonya, Libya, Arjantin ve Tayvan izleyecek. En dramatik düşüş milli geliri 83,5 milyar dolardan 34,8 milyar dolara inecek olan iç savaş yaşayan Libya’da görülecek.

#9
Foto - Buna karşın SGP-GSYH artışı Çin’de 498, Hindistan’da 278,1 milyar doları bulacak. Bu ülkeleri artışta 42,5 milyar dolarla Endonezya, 36,2 milyar dolarla Mısır, 33,6 milyar dolarla Vietnam izleyecek. Büyük Okyanus’ta 9 mercan adasından oluşan, 26 kilometrekarelik yüzölçümü ile dünyada sadece Nauru, Monako ve Vatikan’ı geçebilen, 11 bin nüfusuyla dünyanın en küçük nüfuslu BM üyesi ülkesi olan, IMF milli gelir büyüklüğü listesinde 193’ncülükteki sırasıyla sonda bulunan Tuvalu’nun, 2019’daki 49 milyon dolarlık SGP-GSYH’si 2020’de aynı kalacak. (Paralimanı)

Buna karşın SGP-GSYH artışı Çin’de 498, Hindistan’da 278,1 milyar doları bulacak. Bu ülkeleri artışta 42,5 milyar dolarla Endonezya, 36,2 milyar dolarla Mısır, 33,6 milyar dolarla Vietnam izleyecek. Büyük Okyanus’ta 9 mercan adasından oluşan, 26 kilometrekarelik yüzölçümü ile dünyada sadece Nauru, Monako ve Vatikan’ı geçebilen, 11 bin nüfusuyla dünyanın en küçük nüfuslu BM üyesi ülkesi olan, IMF milli gelir büyüklüğü listesinde 193’ncülükteki sırasıyla sonda bulunan Tuvalu’nun, 2019’daki 49 milyon dolarlık SGP-GSYH’si 2020’de aynı kalacak. (Paralimanı)

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