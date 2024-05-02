IMF yetkilisinden dikkat çeken Türkiye yorumu! Program başarılı olacak mı?

Türkiye, geçen yılki seçimlerin ardından geleneksel politikalara geri döndü. Yabancı sermaye girişinde bir miktar artış olsa da henüz istenen seviyelere ulaşılamadı. Türkiye'nin yeniden önemli miktarda yabancı sermaye çekebilmesi için hangi adımların atılması gerekiyor? Sizin de söylediğiniz gibi Türkiye geçen yıl daha ortodoks politikalara yöneldi ve yatırımcıların ilgisinde artış gördük. Geçen yıl boyunca borsaya büyük girişler oldu ve bunun muhtemelen biraz faydası oldu. Daha fazla giriş muhtemelen enflasyonu düşürmek için daha fazla çalışma gerektirecektir. Pek çok yatırımcı enflasyonun düşmesini bekliyor ve bunun yılın ikinci yarısında da gerçekleşmesini bekliyor. Bu aynı zamanda finans sektöründe geri kalan bazı önlemlerin serbestleştirilmesine de yardımcı olacak. Piyasadaki etkilerinin görülmesinin biraz zaman aldığı doğru. Bu tür reformlar önemli ve devam ettikçe fiyatlandırmanın daha net olduğunu ve muhtemelen daha fazla yatırımcının geri geldiğini göreceğiz. TCMB enflasyonu düşürmek ve finans sektörünü düzenlemek için çalışıyor ancak süreç karmaşık ve etkisini görmek biraz zaman alıyor. * Atılan para politikası adımlarının sonuçları belirli bir süre sonradan görülebiliyor. Türkiye izlediği politikadan sapmazsa sizce daha ne kadar beklemesi gerekecek? Bir yıl, iki yıl? Daha fazla? Yatırımcılar sadece Türkiye'ye değil, aynı zamanda dünyaya da bakacaklar. Dolayısıyla, ABD ve Avrupa'da uzun vadeli faiz oranlarının düştüğünü görmeye başlarsak, o zaman insanlar paralarını yatırabilecekleri daha yüksek faiz oranlarına sahip yerler aramaya başlayacak ve bunlar Türkiye gibi ülkeler olacak. Aradıkları şey açısından bakıldığında en önemli şey düşük enflasyon olacaktır. Bu nedenle enflasyonun yılsonuna doğru düşmeye başlaması iyi bir şey. Ayrıca piyasada kolaylıkla işlem yapıp isterlerse menkul kıymet satın alıp istemedikleri zaman satabileceklerinden emin olmak isteyeceklerdir. Yani likidite çok önemli. Dolayısıyla yabancı yatırımcıların Türkiye'ye gelip fiyatları anlamasını, menkul kıymet alıp satabilmesini kolaylaştıracak TCMB'nin aldığı bazı önlemler var. O zaman daha fazla yabancı yatırımcının geleceğine inanıyorum. Nisan sonundaki bahar toplantılarımızda Türkiye'ye ilgi duyan birçok yatırımcıyla konuştuk. Duyduğum mesaj şuydu: Reformlar iyi ve doğru yönde gidiyor. Ancak bugünlerde bu reformlara katılan çok sayıda ülke var. Yani herkes birçok farklı pazara bakıyor. İlerleme kaydetmeye devam etmek önemli olacak.