  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Zihinsel keskinlik sonrası... Beyninizi genç tutan 10 süper besin! Bilim insanları açıkladı Dünya Körfez'den kaçarken Alman devi duyurdu: Türkiye'de dört tane açacağız Ederson menajerine talimatı verdi, ayrılık kapıda! Rize faciası sonrası Fenerbahçe defterini kapattı Günde 50-100 tel... İşte saçı hızlı uzatan 10 doğal saç bakım önerisi Türkiye'de resmen satışa çıktı: 300 bin TL'lik indirim! Bayern Münih, Manchester City... Real Madrid Teknik Direktörü Alvaro Arbeloa'dan Arda Güler sözleri... Sakın koymayın! Buzdolabına bunları yerleştirmeniz hata mı yoksa? Savunma sanayi tesisi vuruldu! İHA'lar perte çıktı Otomatik SOS çağrısı hayat kurtaramadı: Kalbi durunca akıllı saati 112’yi otomatik aramıştı
Ekonomi
24
Yeniakit Publisher
IMF en güçlü 20 ekonomiyi sıraladı! Türkiye kaçıncı sırada?
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Uluslarası Para Fonu ( IMF), 2026 yılında dünyanın en güçlü 20 ekonomisini sıraladı. Peki listede Türkiye kaçıncı sırada?

1
#1
Foto - IMF en güçlü 20 ekonomiyi sıraladı! Türkiye kaçıncı sırada?

IMF projeksiyonları, Türkiye'nin 2026 yılında da 1 trilyon 640,2 milyar dolarlık ekonomi büyüklüğüne ulaşarak bu konumunu koruyacağına işaret ediyor.

#2
Türkiye'nin dünya ekonomisi içindeki toplam payının ise 2024 ve 2025 yıllarında olduğu gibi yüzde 1,23 seviyesinde sabit kalması bekleniyor.

#3
İşte, Türkiye'nin de yer aldığı ilk 20 ülke:

#4
1-ABD: 32,3 trilyon dolar

#5
2-Çin: 20,8 trilyon dolar

#6
3-Almanya: 5,45 trilyon dolar

#7
4-Japonya: 4,3 trilyon dolar

#8
5-İngiltere: 4,2 trilyon dolar

#9
6-Hindistan: 4,1 trilyon dolar

#10
7-Fransa: 3,5 trilyon dolar

#11
8-İtalya: 2,7 trilyon dolar

#12
9-Rusya: 2,65 trilyon dolar

#13
10-Brezilya: 2,63 trilyon dolar

#14
11-Kanada: 2,5 trilyon dolar

#15
12-Avustralya: 2,123 trilyon dolar

#16
13-Meksika: 2,12 trilyon dolar

#17
14-İspanya: 2,09 trilyon dolar

#18
15-Güney Kore: 1,931 trilyon dolar

#19
16-Türkiye: 1,64 trilyon dolar

#20
17-Endonezya: 1,53 trilyon dolar

#21
18-Hollanda: 1,43 trilyon dolar

#22
19-Suudi Arabistan: 1,38 trilyon dolar

#23
20-İsviçre: 1,1 trilyon dolar/ derleyen: haber7

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Emir Timur

İlk 5 te olmalıyız her konuda sonra hedef birinci olmak bunun idraki içinde olmalıyiz Türk devleti daha güçlü konumlarda olmalı değer katan çip teknolojisi robot sanayi tarım ihracat odaklı enerji madenler işleme odaklı hee alanda güçlü ekonomi sistem kurmalıyız ihracat odaklı bakmak zorundayız
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23