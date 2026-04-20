IMF en güçlü 20 ekonomiyi sıraladı! Türkiye kaçıncı sırada?
Uluslarası Para Fonu ( IMF), 2026 yılında dünyanın en güçlü 20 ekonomisini sıraladı. Peki listede Türkiye kaçıncı sırada?
IMF projeksiyonları, Türkiye'nin 2026 yılında da 1 trilyon 640,2 milyar dolarlık ekonomi büyüklüğüne ulaşarak bu konumunu koruyacağına işaret ediyor.
Türkiye'nin dünya ekonomisi içindeki toplam payının ise 2024 ve 2025 yıllarında olduğu gibi yüzde 1,23 seviyesinde sabit kalması bekleniyor.
İşte, Türkiye'nin de yer aldığı ilk 20 ülke:
1-ABD: 32,3 trilyon dolar
2-Çin: 20,8 trilyon dolar
3-Almanya: 5,45 trilyon dolar
4-Japonya: 4,3 trilyon dolar
5-İngiltere: 4,2 trilyon dolar
6-Hindistan: 4,1 trilyon dolar
7-Fransa: 3,5 trilyon dolar
8-İtalya: 2,7 trilyon dolar
9-Rusya: 2,65 trilyon dolar
10-Brezilya: 2,63 trilyon dolar
11-Kanada: 2,5 trilyon dolar
12-Avustralya: 2,123 trilyon dolar
13-Meksika: 2,12 trilyon dolar
14-İspanya: 2,09 trilyon dolar
15-Güney Kore: 1,931 trilyon dolar
16-Türkiye: 1,64 trilyon dolar
17-Endonezya: 1,53 trilyon dolar
18-Hollanda: 1,43 trilyon dolar
19-Suudi Arabistan: 1,38 trilyon dolar
20-İsviçre: 1,1 trilyon dolar/ derleyen: haber7
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23