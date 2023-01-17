2023-01-17 16:53:54 İmamoğlu'nun yargılanacağı davada! Kirli çamaşırlar ortaya döküldü!
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı dönemine ilişkin “ihaleye fesat karıştırma” suçlamasıyla yeni bir dava açıldı. Davanın ilk duruşması 15 Haziran'da görülecekken; davaya konu olan ihalelerdeki şahısların kirli çamaşırları ortaya döküldü. CHP kaynaklarının doğruladığı habere göre; İçişleri Bakanlığı'nın ihbarı üzerine açılan davanın ilk duruşması, 15 Haziran 2023'te Büyükçekmece Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek. CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu yedi sanığın, 3'er yıldan 7'şer yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması isteniyor.