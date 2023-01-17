İmamoğlu'nun yargılanacağı davada! Kirli çamaşırlar ortaya döküldü!

KİRLİ ORTAKLIKLAR BİR BİR ORTAYA ÇIKTI Davada İmamoğlu'nun ihaleyi verdiği kişilerden Serdal Taşkın ve Cengiz Özkarabekir ile ilgili ortaya yeni iddialar atıldı. Cengiz Alçayır'ın paylaştığı iddiaya göre; CHP'li Başkan'ın yakın arkadaşı ve Kültür A.Ş.'ye Genel Müdür olarak atadığı Serdal Taşkın, belediyeden hak edişini ödeme karşılığında İmamoğlu İnşaat'tan 2 işyeri ve 1 daire aldı. Öte yandan 13 ihaleden de KDV dahil 50 Milyon TL Taşkın'ın hesabına geçirildi.