İmamoğlu’nun kayığına binen ‘kiralık gazeteciler’ tam liste!

Doğru şu ifadeleri kullandı: “İktidar partisi AKP’nin önde gelen savunucularından ve Cumhurbaşkanı’nın gezilerinde uçağına binen gazetecilerin değişmezlerinden biri olan Ahmet Hakan, köşesinde dün “İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun seçimlerde kendisine destek sunan 45 gazeteciyi özel bir uçak kiralayarak Roma’ya geziye götürmesini” onaylayan bir yazı yazdı ve İmamoğlu’nun gazetecileri uçağa doldurup Roma’ya götürmesini; “Aman çok şükür… Aman ne iyi…” diye yazarak mutlu olduğunu açıkladı. Ahmet Hakan, İmamoğlu’nun uçak kiralayarak içine gazeteci doldurup Roma’ya götürmesi sonucunda bundan böyle “Cumhurbaşkanı’nın uçağına yandaş gazetecileri doldurup ülke ülke gezdirmesinin eleştiri konusu olmaktan” çıkacağını anlattı. Memnuniyeti, “onlar da bize benzedi” demekten geliyor olmalı. İmamoğlu bu uçağı belediye parasıyla mı kiraladı? O uçağa binip Roma’ya giden gazeteciler “uçak parasını ve geceliği 45 bin TL ile 98 bin TL arasında olan Roma’daki otel paralarını” belediye mi ödedi? İmamoğlu, uçağı kaça kiraladı? Götürdüğü 45 gazetecinin otel parası ne kadar tuttu? Paralar belediye bütçesinden ya da belediye iştiraki bir şirketin kasasından mı ödendi? Bu tür belediyeciliğin ve gazeteciliğin Türkiye’ye ne hayrı olur? Mikrop girdiği vücutta yayılır.”