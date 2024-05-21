2024-05-21 11:12:14 İmamoğlu’nun kayığına binen ‘kiralık gazeteciler’ tam liste!
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu İtalya'nın başkenti Roma'ya bir dizi programı için seyahat gerçekleştirdi. İmamoğlu'nun seyahatinin masrafı yaklaşık 22 milyon liraya mal olduğu tahmin ediliyor. Her fırsatta iktidardakilerin israflarından dem vuran İmamoğlu’nun bu iki yüzlü icraatına iki kutuptan da tepki geliyor 22 milyonluk gezi Kiralık uçakla Roma’ya giden ve toplam 73 kişiden oluşan kafile, şehrin 5 yıldızlı lüks otellerinden biri olan Parco Dei Principi Grande Hotel & Spa’da konaklıyor. Oda ücretlerinin 45 ila 98 bin lira arasında değiştiği otelde, 3-4 gün sürdüğü iddia edilen konaklamaların faturası alt sınırdan hesaplandığında 9 milyon 855 bin liraya, üst sınırdan hesaplandığında ise yaklaşık 22 milyon liraya mal oluyor.