  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Rekorları altüst etti! Borsa İstanbul’da bir ilk daha!

“İran’da yaşanan Türkiye’de de olabilir”

Dünyanın en büyük borsaları belli oldu! Borsa İstanbul kaçıncı sırada?

Türkiye neden TB2 yerine Akıncı İHA'yı gönderdi? Mete Yarar gözden kaçan detayı açıkladı

Evlilik kredisi ödemeleri bugün başlıyor! 2 yıl geri ödemesiz, 48 ay vadeli, 150 bin TL kredi desteği

Eve temel atarken ceset buldular!

Yok böyle maç! Gol değil kırmızı yağmuru

Tahliye oyunları mı? Dilan Polat'a bir buçuk saat muayene!

Havadan görüntüsü bile ilginç! Böyle mezarlığa az rastlanır

Yeni Nissan JUKE ikonik sarı rengiyle Türkiye’de! 5 donanım seçeneğiyle geldi! Ülkemizde 37 binin üzerinde satış performansı gösteren otomobilin fiyatı ne kadar?

Gündem
8
İmamoğlu’nun kayığına binen ‘kiralık gazeteciler’ tam liste!

2024-05-21 11:12:14
İmamoğlu’nun kayığına binen ‘kiralık gazeteciler’ tam liste!

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu İtalya'nın başkenti Roma'ya bir dizi programı için seyahat gerçekleştirdi. İmamoğlu'nun seyahatinin masrafı yaklaşık 22 milyon liraya mal olduğu tahmin ediliyor. Her fırsatta iktidardakilerin israflarından dem vuran İmamoğlu’nun bu iki yüzlü icraatına iki kutuptan da tepki geliyor 22 milyonluk gezi Kiralık uçakla Roma’ya giden ve toplam 73 kişiden oluşan kafile, şehrin 5 yıldızlı lüks otellerinden biri olan Parco Dei Principi Grande Hotel & Spa’da konaklıyor. Oda ücretlerinin 45 ila 98 bin lira arasında değiştiği otelde, 3-4 gün sürdüğü iddia edilen konaklamaların faturası alt sınırdan hesaplandığında 9 milyon 855 bin liraya, üst sınırdan hesaplandığında ise yaklaşık 22 milyon liraya mal oluyor.

4
#1
Foto - İmamoğlu’nun kayığına binen ‘kiralık gazeteciler’ tam liste!

Roma gezisine katılan gazetecilerin isimleri İsmail Saymaz, Sözcü Alişer Delek, Sözcü TV Genel Müdürü Barış Pehlivan, Cumhuriyet Kürşad Oğuz, HalkTV Nevşin Mengü, YouTube yayıncısı ve Now TV programcısı Gülşah İnce, Gazeteci Ertuğrul Özkök, Gazeteci Ayhan Dursun, Gazeteci Can Özçelik, Gazeteci Yavuz Oğhan, Gazete Pencere Erkut Öztürk, Tivibu İsmail Er, Hürriyet Murat Ağca, Sports T Ali Emre Dedeoğlu, NTV Spor Mustafa KARAGÖL, İHA Uğur Demirkırdı, DHA İlhan Uzundurukan, Sports TV Mehmet Fatih Duman, AA Mehmet Ayan, HaberTürk Elvan Arat, NowTV Spor Bağış Erten, Eurosport Attila Gökçe, Milliyet İbrahim Seten, 343 Faik Gürses, Posta Şükran Albayrak, Tivibu Ercan Yıldız, Türkiye Banu Yelkovan, Sspor – Nutspor İbrahim Varlı, BirGün Merve Toy, YouTuber; Onnik Azinyan, Tele1 Oğuz Koloğlu, KRT Burcu Biçer, Açık Radyo Cüneyt Muharremoğlu, 10Haber Ruşen Çakır, Medyascope Müge İplikçi, Yazar Erkut Tekin, CTGN Türk Yakır Mizrahi, Bein.

#2
Foto - İmamoğlu’nun kayığına binen ‘kiralık gazeteciler’ tam liste!

“Babanın parasıyla mı?” Gazeteci Levent Gültekin, onlarca gazeteciyle Roma’ya giden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu’na şu eleştiriyi yöneltiyor: “Benim anladığım bu biraz ahbap çavuş ilişkisi. İmamoğlu’nun danışmanı, yanılmıyorsam Murat Ongun’un kiminle ahbap çavuş ilişkisi kurmuşsa onları daha çok böyle şeylere davet ediyorlar. Tamam olabilir. Bir Saraçhane medyası yaratıyor olabilirler. Bu anlaşılır bir şey kendi düzlemlerinde. Fakat bir belediye başkanı hangi sıfatla uçak kiralıyor ve 43 gazetecinin otel uçak… Uçak kiralamak mesela… Hangi sıfatla? Dünyanın neresinde bir belediye başkanı böyle bir toplantıya belediye gelirli kaynağından bizim paramızla uçak kiralayacak gazetecilerin her birinin otel masrafı 20-30 bin TL olduğu söyleniyor, gidiş geliş…

#3
Foto - İmamoğlu’nun kayığına binen ‘kiralık gazeteciler’ tam liste!

Sefa sürme döneminde miyiz? Biraz ayıp biraz insan utanır… Bu hangi parayla yapılıyor sorusunu bence o gazetecilerin her birinin sorması lazım. Bunu hangi parayla yapıyorsunuz? Beni hangi kimin parasıyla ağırlıyorsunuz kendi gezinizde? Kimse sormadı gördüğüm kadarıyla...”

#4
Foto - İmamoğlu’nun kayığına binen ‘kiralık gazeteciler’ tam liste!

“Geziye katıların hiçbiri bu saatten sonra iktidarı eleştiremez” Öte yandan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Roma gezisinde yer alan gazetecilerle ilgili Enver Aysever'den çarpıcı değerlendirmeler geldi. Aysever, İBB'nin Ruşen Çakır'ı Roma'ya eşiyle birlikte götürdüğünü açıkladı. 73 kişilik heyette 36 gazeteci de vardı. Gazetecilerin listesini değerlendiren Enver Aysever, İBB'nin Ruşen Çakır'ı Roma'ya eşiyle birlikte götürdüğünü açıkladı. Aysever, "Ruşen dünyanın fonunu alıyor. Burada en çok üzüldüğüm Müge İplikçi. Müge çok iyi bir edebiyatçıdır ama Ruşen'in de eşidir." ifadesini kullandı. Aysever, geziye katılanların hiçbirinin bu saatten sonra iktidarı eleştirme hakkı olmayacağını söyledi.

#5
Foto - İmamoğlu’nun kayığına binen ‘kiralık gazeteciler’ tam liste!

“Mikrop gibi vücutta yayılır!” Sözcü yazarı Necati Doğru da konuyla ilgili bir yazı kaleme aldı. Gazetecilerin isimlerini vermeden İmamoğlu’nun gezisini eleştiren Doğru, “Bu tür belediyeciliğin ve gazeteciliğin Türkiye’ye ne hayrı olur? Mikrop girdiği vücutta yayılır.” diye konuştu.

#6
Foto - İmamoğlu’nun kayığına binen ‘kiralık gazeteciler’ tam liste!

Doğru şu ifadeleri kullandı: “İktidar partisi AKP’nin önde gelen savunucularından ve Cumhurbaşkanı’nın gezilerinde uçağına binen gazetecilerin değişmezlerinden biri olan Ahmet Hakan, köşesinde dün “İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun seçimlerde kendisine destek sunan 45 gazeteciyi özel bir uçak kiralayarak Roma’ya geziye götürmesini” onaylayan bir yazı yazdı ve İmamoğlu’nun gazetecileri uçağa doldurup Roma’ya götürmesini; “Aman çok şükür… Aman ne iyi…” diye yazarak mutlu olduğunu açıkladı. Ahmet Hakan, İmamoğlu’nun uçak kiralayarak içine gazeteci doldurup Roma’ya götürmesi sonucunda bundan böyle “Cumhurbaşkanı’nın uçağına yandaş gazetecileri doldurup ülke ülke gezdirmesinin eleştiri konusu olmaktan” çıkacağını anlattı. Memnuniyeti, “onlar da bize benzedi” demekten geliyor olmalı. İmamoğlu bu uçağı belediye parasıyla mı kiraladı? O uçağa binip Roma’ya giden gazeteciler “uçak parasını ve geceliği 45 bin TL ile 98 bin TL arasında olan Roma’daki otel paralarını” belediye mi ödedi? İmamoğlu, uçağı kaça kiraladı? Götürdüğü 45 gazetecinin otel parası ne kadar tuttu? Paralar belediye bütçesinden ya da belediye iştiraki bir şirketin kasasından mı ödendi? Bu tür belediyeciliğin ve gazeteciliğin Türkiye’ye ne hayrı olur? Mikrop girdiği vücutta yayılır.”

#7
Foto - İmamoğlu’nun kayığına binen ‘kiralık gazeteciler’ tam liste!

.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Nuri

Beleşçiler tayfası. Boşuna her gün Eko'nun YALAKALIĞINI yapmıyorlarya.

Fikri

İstanbullunun parasını Romalarda yiyin haramzadeler. En iyi yaptığınız şey zaten bu. Ha bir de heykel.
TÜM YORUMLARA GİT ( 4 )
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'nun alkollü Roma gezisine tepki!
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'nun alkollü Roma gezisine tepki!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletin parasını gazetecileri alkollü geziye götürerek kendi keyfine göre harcayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ele..
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tokat gibi Eurovision sözleri!
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tokat gibi Eurovision sözleri!

Kabine toplantısından sonra konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eurovision'daki "LGBT" rezaletine tepki gösterdi.
İbrahim Saraçoğlu'ndan sinüzite kür! Burun tıkanıklığı, geniz akıntısı, baş ağrısına kesin çözüm! Tam size göre
Kadın - Aile

İbrahim Saraçoğlu'ndan sinüzite kür! Burun tıkanıklığı, geniz akıntısı, baş ağrısına kesin çözüm! Tam size göre

Havaların soğumasıyla sinüzite bağlı ağrılar ve rahatsızlıklar artarken yazında devam ediyor. İbrahim Saraçoğlu'nun doğal kürleri de merak e..
Huawei hazır! HarmonyOS Next'in çıkış tarihi sızdırıldı!
Teknoloji

Huawei hazır! HarmonyOS Next'in çıkış tarihi sızdırıldı!

Huawei, Android'in rafa kalkacağı HarmonyOS Next için geri sayıma başladı. Peki yeni HarmonyOS sürümü ne zaman kullanıma sunulacak? Yeni bir..
21 Mayıs 2024: Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

21 Mayıs 2024: Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için hazırladığımız 'Günün Âyet ve Hadisi' ile 'Günün Sözü'nü istifadelerinize (21 Mayıs 2024) sunuyoruz...

Reisi'nin ölümü sonrası Erdoğan'dan İran hamlesi
Gündem

Reisi'nin ölümü sonrası Erdoğan'dan İran hamlesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Vekili Muhammed Muhbir ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Cumhurbaşk..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23