İmamoğlu’ndan Özgür Özel’i çıldırtan hareket! Hiç kimse bunu beklemiyordu! Her an gidip iki tokat atabilir

Özgür Özel'in İmamoğlu tarafından bu ilk aşağılanışı, küçük düşürülüşü değil. Daha önce de Özgür Özel konuşurken arkada alaylı tavırlarla kameralara yakalanmıştı. Ekrem İmamoğlu'nun bu hal ve tavırları aslında Özgür Özel'i yani kendi genel başkanını "atanmış" görmesinden kaynaklanıyor. Evet, Özgür Özel'i CHP'nin başına kendisinin atadığını düşünüyor. Bu yüzden de her fırsatta, özellikle de kamuoyu önünde bu gerçeğin altını kalın bir çizgiyle çizmeye çalışıyor.