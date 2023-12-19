2023-12-19 13:42:30 İmamoğlu’ndan Özgür Özel’i çıldırtan hareket! Hiç kimse bunu beklemiyordu! Her an gidip iki tokat atabilir
Akşam gazetesi yazarı Kurtuluş Tayiz, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu arasında yaşanan “mikrofon kavgası” ve bu kavganın altında yatan siyasi gerilimi ele aldı. İmamoğlu'nun Özel'i küçümseyen tavırlar sergilediğini ve Özel'in bu durumdan rahatsızlık duyduğunu ifade eden Tayiz ayrıca, her iki siyasetçinin de birbirlerine karşı ihtiyatlı davrandığı ve gelecekteki siyasi duruma göre ilişkilerinin şekilleneceğini söyledi. Tayiz, dikkat çeken yazısında şunları kaydetti: