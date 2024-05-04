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İmamoğlu’na Hamas şoku

2024-05-04 16:03:49
İmamoğlu’na Hamas şoku

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CNN International'a yaptığı konuşma tepkilere neden olmuştu.

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#1
Foto - İmamoğlu’na Hamas şoku

Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugayları'nın işgale ve soykırıma karşı verdiği silahlı mücadeleyi hedef alan İmamoğlu, 7 Ekim’deki kuşatmayı kırma hamlesini "terör saldırısı", eylemi gerçekleştirenler direnişçileri ise "terör örgütü" olarak nitelemişti.

#2
Foto - İmamoğlu’na Hamas şoku

İmamoğlu, “Hamas İsrail'de bizi çok üzen bir saldırıya imza attı. Biz, terör eylemleri aracılığıyla insanları topluca katleden her yapıyı terör örgütü olarak değerlendiriyoruz. Maalesef aynı şeyi İsrail de masum Filistinlilere uyguluyor. Ben her iki konunun da bir an önce bu bağlamda değerlendirilmesini ve Filistinlilerin de böylesi bir zulme maruz kalmalarının engellenmesini talep ediyorum” ifadesinde bulunmuştu.

#3
Foto - İmamoğlu’na Hamas şoku

Sosyal medyada İmamoğlu'nun sözlerine tepki gelirken vatandaşlardan yeni bir protestoya imza atıldı.

#4
Foto - İmamoğlu’na Hamas şoku

Metrolarda İBB tarafından asılan okuma fişlerinin bir benzeri bu kez İmamoğlu’nu protesto eden vatandaşlar tarafından asıldı.

#5
Foto - İmamoğlu’na Hamas şoku

Protestocular metroların camlarına “Hayır Ekrem hayır, Hamas terör örgütü değildir” okuma fişleri asarak İmamoğlu’nu protesto etti. Fişlerin yanına Türk bayrağı ile Filistin bayrağı da asıldı.

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