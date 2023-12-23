2023-12-23 14:31:45 Ve İmamoğlu ve Yavaş’ın karşısına çıkacak isimler belli oldu! İşte isim isim aday listesi
31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak olan yerel seçimlere tek bayına katılma kararı alan İİ Parti, Ankara'da Mansur Yavaş'ın, İstanbul'da ise Ekrem İmamoğlu'nun karşısına çıkaracağı adayları belirledi. İşte İYİ Parti'nin Ankara ve İstanbul adayları... Yerel seçimlere “ittifaksız” girecek olan İYİ Parti’nin, büyükşehir belediyesi başkan adayları belli oldu. Kulislere yansıyan son bilgilere göre İYİ Parti, İstanbul, Ankara, Hatay, Balıkesir ve Mersin adayları kamuoyunun tanıdığı isimler oldu.