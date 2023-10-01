  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem
6
İmamoğlu İstanbul delegelerini 3 gün boyunca lüks otellerde ağırlayacak

2023-10-01 08:19:21
İmamoğlu İstanbul delegelerini 3 gün boyunca lüks otellerde ağırlayacak

İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nun CHP İstanbul Teşkilatı seçimlerine müdahale etmek amacıyla delege borsası kurduğunu duyrulmuştu. İstanbul'da delegelerin tümünü ele geçirmek için gözünü karartan İmamoğlu'nun bu kez de makam özel kaleminden arattığı delegeleri, 3 gün boyunca her gün başka bir lüks otelde yemekli toplantıya davet ettiği ortaya çıktı. İBB özel kalem ofisinden aranan delegelerin 3 gün boyunca otellerde İmamoğlu ile bir araya getirilmesi amaçlanan toplantıların İBB'nin hangi bütçesiyle yapıldığı da merak konusu oldu.

#1
Foto - İmamoğlu İstanbul delegelerini 3 gün boyunca lüks otellerde ağırlayacak

İstanbul'da CHP Bahçelievler İlçe Başkanı Özgür Çelik'in adaylığını duyurmasının ardından Çelik'i destekleyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ilçe teşkilatlarının da Çelik'i desteklemesi için kasayı açtığı ortaya çıkmıştı.

#2
Foto - İmamoğlu İstanbul delegelerini 3 gün boyunca lüks otellerde ağırlayacak

Ekrem İmamoğlu tarafından bazı CHP İlçe Başkanlarının hesabına 500 ile 700 bin lira arasında para gönderildiği iddia edilmişti. Büyükşehir Belediye Başkanlığını kaybedeceğini düşünen İmamoğlu'nun, Özgür Özel'i adaylıktan çekip kendisinin CHP Genel Başkanlığı için aday olma planıyla ilgili yeni bir hamle daha yaptı.

#3
Foto - İmamoğlu İstanbul delegelerini 3 gün boyunca lüks otellerde ağırlayacak

"İMAMOĞLU'NUN OTELDEKİ YEMEĞİNE ÖZEL DAVETLİSİNİZ" SABAH'ın ulaştığı bilgilere göre, İstanbul İl Teşkilatı seçimine direk müdahil olan Ekrem İmamoğlu, CHP delegeleriyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Özel Kalem ofisi aracılığıyla toplantılar düzenlemeye başladı. İmamoğlu'nun makamından aranan delegeler "Ekrem Bey'in özel davetlisi olarak yemeğe davetlisiniz" denilerek toplantıya çağrıldı.

#4
Foto - İmamoğlu İstanbul delegelerini 3 gün boyunca lüks otellerde ağırlayacak

Toplantıların 3. bölge delegeleriyle Pazar, 2. bölge delegeleriyle Pazartesi, 1. Bölge delegeleriyle de Salı yapılacağı belirtilerek delegeler oteldeki yemeğe davet edildi. 3 FARKLI OTELDE 3 GÜN TOPLANTI CHP'de bugüne kadar Büyükşehir Belediye Başkanlarının kongre seçimlerine bu denli müdahil olduğu görülmezken toplantıların ilkinin Pazar günü Avcılar Hilton Otel'de, Pazartesi günü düzenlenecek toplantının Radisson Collection Otel'de, Salı günü yapılacak toplantının ise Whandham Grand İstanbul Kamışlı'da düzenleneceği öğrenildi.

#5
Foto - İmamoğlu İstanbul delegelerini 3 gün boyunca lüks otellerde ağırlayacak

DELEGE TOPLANTILARI İBB BÜTÇESİNDEN Mİ? CHP'li kaynaklar işin ahlak boyutunu aştığını belirtirken, İstanbul Büyükşehir Belediye Özel Kalem ofisinden aranarak otellerde yemekli düzenlenen toplantıların İBB bütçesiyle mi yapıldığı merak konusu oldu. Davete çağrılan delegelerin birçoğu İmamoğlu'nun bunca zamandır parti örgütüne sırt çevirdiğini, İYİ parti ile iş tuttuğunu belirterek parti delegeleriyle buluşmak yeni mi aklına geldi yorumunu yaptığını öğrenildi.

İslam Memiş 'muhteşem fırsat' diyerek açıkladı: Tüh keşke alsaydım diyecekler
Ekonomi

İslam Memiş 'muhteşem fırsat' diyerek açıkladı: Tüh keşke alsaydım diyecekler

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, gram altınla ilgili yatırımcılara çok kritik bir tavsiyede bulundu.
90'da penaltı kurtardı, uzatmada gol attı! Dünya bu kaleciyi konuşuyor
Spor

90'da penaltı kurtardı, uzatmada gol attı! Dünya bu kaleciyi konuşuyor

US Avranches kalecisi Anthony Beuve'nin 90'ıncı dakikada kurtardığı penaltı ve uzatmalarda attığı gol dünyanın gündemine oturdu.
Kılıçdaroğlu'nu 'Mücahit' ilan eden Milli Gazete yine pes dedirtti
Medya

Kılıçdaroğlu'nu 'Mücahit' ilan eden Milli Gazete yine pes dedirtti

LGBT destekçisi bir ismi Aile Bakanı yapacağı bilinen Kemal Kılıçdaroğlu'nu "Mücahit" ilan edip seçimde oy isteyen Milli Gazete; bu sefer de..
O bez yıllar sonra yeniden popüler oldu
Yaşam

O bez yıllar sonra yeniden popüler oldu

Yıllar önce bebek bezi olarak tercih edilen müslin kumaş yeniden ilgi görmeye başladı.

Halk TV'de parlamenter sistem istemeyiz sesleri
Gündem

Halk TV'de parlamenter sistem istemeyiz sesleri

Halk TV canlı yayınında parlamenter sistem hakkında açıklamalarda bulunan Doç. Dr. Tolga Şirin, daha önce karşı çıktıkları Cumhurbaşkanlığı ..
Ermenistan'dan, Azerbaycan'a saldırı: 1 asker şehit oldu
Dünya

Ermenistan'dan, Azerbaycan'a saldırı: 1 asker şehit oldu

Ermenistan Silahlı Kuvvetleri tarafından ateşkes ihlal edildi. Azerbaycan ordusunun Kelbecer’deki mevzilerine yapılan saldırı sonucu 1 Azerb..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23