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İmamoğlu ile Akşener arasındaki abla-kardeş edebiyatı bitti! İşaret verildi savaş başladı

2023-12-20 07:38:09
İmamoğlu ile Akşener arasındaki abla-kardeş edebiyatı bitti! İşaret verildi savaş başladı

İstanbul'da hizmetten uzak, polemik ve tartışmaların odağında bir dönem geçiren Ekrem İmamoğlu'nun ittifaktan çekilen İYİ Parti ve Meral Akşener'e yönelik operasyon gerçekleştirdiği konuşulurken Meral Akşener'in isim vererek yaptığı açıklama ile mücadele bir savaşa dönüştü. Melih Altınok "Siz söyleyin Meral Hanım, ne yazdık da çıkmadı?" dediği yazısında konuyu kale aldı ve 6'lı masadan bu yana yaşananlara ışık tuttu.

#1
Foto - İmamoğlu ile Akşener arasındaki abla-kardeş edebiyatı bitti! İşaret verildi savaş başladı

Kasım 2022'de "Masayı Akşener dağıtacak" başlıklı yazıyı "Er ya da geç olacak olan bu" diye bitirmiştim.

#2
Foto - İmamoğlu ile Akşener arasındaki abla-kardeş edebiyatı bitti! İşaret verildi savaş başladı

Akşener'in, partisinin varlığını korumak için mutlaka bu hamleyi yapacağını düşünüyordum. Gidişat açıkça bunu gösteriyordu

#3
Foto - İmamoğlu ile Akşener arasındaki abla-kardeş edebiyatı bitti! İşaret verildi savaş başladı

Biliyorsunuz, o günlerde İyi Parti ile CHP arasından su sızmıyordu. Vekil almış vekil vermiş iki parti olarak birbirlerinin sözlerinin altına gözü kapalı imza atıyorlardı.

#4
Foto - İmamoğlu ile Akşener arasındaki abla-kardeş edebiyatı bitti! İşaret verildi savaş başladı

Atmosfer de uygun olunca muhalefet medyası İyi Parti'ye "operasyon çektiğimi" iddia ederken hiç gocunmadı.

#5
Foto - İmamoğlu ile Akşener arasındaki abla-kardeş edebiyatı bitti! İşaret verildi savaş başladı

Bugün kalkanın "Keşke geri oturmasaydım" dediği o masaya karşı Erdoğan'ı destekliyordum ya. O halde tek bir amacım olmalıydı: Millet İttifakı'na nifak sokmak.

#6
Foto - İmamoğlu ile Akşener arasındaki abla-kardeş edebiyatı bitti! İşaret verildi savaş başladı

Herkesi kendileri gibi bilen bu fondaş medyanın "uyanıklığı" üzerine laf söylemek gereksiz.

#7
Foto - İmamoğlu ile Akşener arasındaki abla-kardeş edebiyatı bitti! İşaret verildi savaş başladı

Üzücü olan, İyi Partili seçmenin çektiğimiz bu fotoğrafa, operasyon medyasının gazına gelip gözlerini kapatmasıydı. Ki bu zoraki Polyannacılığın bedelini ağır ödeyeceklerdi.

#8
Foto - İmamoğlu ile Akşener arasındaki abla-kardeş edebiyatı bitti! İşaret verildi savaş başladı

Sonra ne oldu? Akşener masayı dağıttı. Ardından geri oturdu ama bütün havayı ve iki arada bir deredeki seçmenin aklını darmaduman etmişti.

#9
Foto - İmamoğlu ile Akşener arasındaki abla-kardeş edebiyatı bitti! İşaret verildi savaş başladı

Bunu masayı dağıtmak için yapmamıştı. Partisini ham yapmaya çalışanları fark etmiş, ülke için tehlikeli gidişatın ucunu görmüş, refleks göstermişti.

#10
Foto - İmamoğlu ile Akşener arasındaki abla-kardeş edebiyatı bitti! İşaret verildi savaş başladı

Bugünü de bizzat, daha önce pusuya düşürüldüğünü, hakarete uğradığını söylediği masaya geri oturmadığı için hedefte olan Akşener'in ağzından dinleyelim:

#11
Foto - İmamoğlu ile Akşener arasındaki abla-kardeş edebiyatı bitti! İşaret verildi savaş başladı

"Ben böyle komplo işlerine pek inanmam da ama ilk defa partimize yönelik kurumsal bir operasyon olduğu ortaya çıktı dün. En ilginci bu. Partimize operasyon var, savaş ilanı kabul ediyorum."

#12
Foto - İmamoğlu ile Akşener arasındaki abla-kardeş edebiyatı bitti! İşaret verildi savaş başladı

Masaya geri döndüğü gece tüm diyeti ödediğini düşündüğüm Akşener, dünkü samimi konuşmasında operasyonu çekenin ismini veriyor ve onu Erdoğan gibi rakip olarak gördüğünü ilan ediyordu:

#13
Foto - İmamoğlu ile Akşener arasındaki abla-kardeş edebiyatı bitti! İşaret verildi savaş başladı

"Dün bir aydınlanma yaşadım. Çok enteresan. Ama Sayın Erdoğan bilir, Sayın İmamoğlu da öğrenecek. Ben, Sayın Erdoğan hapse giderken oradaydım. Herkesin kaçtığı bir zamanda oradaydım."

#14
Foto - İmamoğlu ile Akşener arasındaki abla-kardeş edebiyatı bitti! İşaret verildi savaş başladı

Umarım, bugünlerde istifalarla terbiye edilmeye çalışılan İyi Partili seçmen de operasyonun ne olduğuna, kimler tarafından çekildiğine, bunların medyadaki tetikçilerine dair bir aydınlanma yaşamıştır. Siz söyleyin Meral Hanım, ne yazdık da çıkmadı?

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