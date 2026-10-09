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İmamoğlu asıl şimdi yandı! "Kasası" denilen firari Murat Gülibrahimoğlu Yunanistan’da yakalandı

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Yücel Kaya Giriş Tarihi:

İmamoğlu asıl şimdi yandı! “Kasası” denilen firari Murat Gülibrahimoğlu Yunanistan’da yakalandı

İBB davasında kritik gelişme yaşandı. Ekrem İmamoğlu’nun “kasası” ve ortağı olduğu öne sürülen, hakkında yakalama kararı bulunan Murat Gülibrahimoğlu’nun Yunanistan’da yakalandığı bildirildi. İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi’nin iade sürecinin başlatılması yönündeki kararının ardından Adalet Bakanlığı harekete geçti. Gülibrahimoğlu’nun Türkiye’ye iade edilmesi halinde soruşturmanın seyrini etkileyebilecek önemli bilgilere ulaşılabileceği değerlendiriliyor.

#1
Foto - İmamoğlu asıl şimdi yandı! "Kasası" denilen firari Murat Gülibrahimoğlu Yunanistan’da yakalandı

İBB’ye yönelik “İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü” davasında gözlerin çevrildiği firari Murat Gülibrahimoğlu hakkında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Davanın firari sanıkları arasında bulunan Gülibrahimoğlu’nun Yunanistan’da yakalandığı bildirildi. Gülibrahimoğlu’nun 2 Ekim’de yakalandığı ve gözetim altında tutulduğu aktarıldı.

#2
Foto - İmamoğlu asıl şimdi yandı! "Kasası" denilen firari Murat Gülibrahimoğlu Yunanistan’da yakalandı

İADE İÇİN HAREKETE GEÇİLDİ Gelişmenin ardından Türkiye’deki adli makamlar da harekete geçti. İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi, Yunanistan yetkili adli makamlarına yazı gönderilerek Gülibrahimoğlu’nun Türkiye’ye iadesinin istenmesi yönünde karar aldı. Mahkemenin kararının ardından Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü tarafından İçişleri ve Dışişleri Bakanlıklarına yazı gönderildi.

#3
Foto - İmamoğlu asıl şimdi yandı! "Kasası" denilen firari Murat Gülibrahimoğlu Yunanistan’da yakalandı

Yazıda Gülibrahimoğlu hakkında “Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma” ve “Malvarlığı Değerlerinin Gayrimeşru Kaynağını Gizlemek” suçlarından yakalama kararı bulunduğu belirtildi. Bakanlığın yazısında, Gülibrahimoğlu’nun Yunanistan’da bulunduğuna ilişkin bilginin kendilerine ulaştığı kaydedilerek, iade işlemleri tamamlanıncaya kadar “Suçluların İadesine Dair Avrupa Sözleşmesi” kapsamında 40 gün süreyle geçici olarak tutuklanmasının Yunan makamlarından talep edilmesi istendi.

#4
Foto - İmamoğlu asıl şimdi yandı! "Kasası" denilen firari Murat Gülibrahimoğlu Yunanistan’da yakalandı

180 MİLYAR LİRALIK VURGUN İDDİASI İddianamede “örgüt yöneticisi” olarak yer aldığı aktarılan Gülibrahimoğlu hakkında çok sayıda ağır suçlama bulunuyor. Gülibrahimoğlu’nun Cebeci Hafriyat Sahası’na kaçak döküm yaptırılması üzerinden yaklaşık 180 milyar liralık vurgun gerçekleştirdiği öne sürülüyor. Soruşturma kapsamında mal varlığına da el konulduğu belirtiliyor. Eski İBB İştirakler Komisyonu Başkanı Ertan Yıldız'ın soruşturma kapsamında verdiği ifadede Gülibrahimoğlu’nun İstanbul’daki hafriyat döküm işlerinin yüzde 70’ini kontrol ettiğini ve yıllık yaklaşık 200 milyon dolar gelir sağladığını anlattığı aktarılmıştı. Yıldız ayrıca söz konusu paraların önemli bölümünün Londra’ya gönderildiğini ve Gülibrahimoğlu’nun Mart 2025’te özel jetle Türkiye’den ayrıldığını ifade etmişti.

#5
Foto - İmamoğlu asıl şimdi yandı! "Kasası" denilen firari Murat Gülibrahimoğlu Yunanistan’da yakalandı

“ÖZEL JETLE PARA GÖTÜRÜYORDU” BEYANI Soruşturma kapsamında ifade veren iş insanı Sarp Yalçınkaya’nın beyanlarında da Gülibrahimoğlu hakkında dikkat çekici bilgiler yer aldı. Yalçınkaya, Gülibrahimoğlu’nun özel jetiyle 2022-2025 yılları arasında çok sayıda yurt dışı seyahati yaptığını aktararak, kendisine bu seyahatlerin nedenini sorduğunda “yurt dışına para götürdükleri” yönünde cevap aldığını ifade etti. Yalçınkaya, söz konusu paraların hafriyat, reklam ve inşaat işlerinden elde edilen gelirlerden oluştuğunu anladığını da beyan etti.

#6
Foto - İmamoğlu asıl şimdi yandı! "Kasası" denilen firari Murat Gülibrahimoğlu Yunanistan’da yakalandı

İMAMOĞLU ASIL ŞİMDİ YANDI! Gülibrahimoğlu’nun Türkiye’ye iade edilip edilmeyeceği şimdi davanın en kritik başlıklarından biri haline geldi. İddianamede örgüt yöneticisi olarak gösterilen ve soruşturmadaki bazı isimlerin ifadelerinde İmamoğlu’nun “kasası” ve “yediemini” olarak nitelendirilen Gülibrahimoğlu’nun Türkiye’ye getirilmesi halinde vereceği ifade ve elindeki olası bilgi ve belgelerin davanın seyri açısından önem taşıması bekleniyor.

#7
Foto - İmamoğlu asıl şimdi yandı! "Kasası" denilen firari Murat Gülibrahimoğlu Yunanistan’da yakalandı

Gözler şimdi Yunan makamlarının Türkiye’nin iade talebine vereceği cevapta.

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