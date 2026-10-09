İmamoğlu asıl şimdi yandı! “Kasası” denilen firari Murat Gülibrahimoğlu Yunanistan’da yakalandı

180 MİLYAR LİRALIK VURGUN İDDİASI İddianamede “örgüt yöneticisi” olarak yer aldığı aktarılan Gülibrahimoğlu hakkında çok sayıda ağır suçlama bulunuyor. Gülibrahimoğlu’nun Cebeci Hafriyat Sahası’na kaçak döküm yaptırılması üzerinden yaklaşık 180 milyar liralık vurgun gerçekleştirdiği öne sürülüyor. Soruşturma kapsamında mal varlığına da el konulduğu belirtiliyor. Eski İBB İştirakler Komisyonu Başkanı Ertan Yıldız'ın soruşturma kapsamında verdiği ifadede Gülibrahimoğlu’nun İstanbul’daki hafriyat döküm işlerinin yüzde 70’ini kontrol ettiğini ve yıllık yaklaşık 200 milyon dolar gelir sağladığını anlattığı aktarılmıştı. Yıldız ayrıca söz konusu paraların önemli bölümünün Londra’ya gönderildiğini ve Gülibrahimoğlu’nun Mart 2025’te özel jetle Türkiye’den ayrıldığını ifade etmişti.