İmamoğlu asıl şimdi yandı! “Kasası” denilen firari Murat Gülibrahimoğlu Yunanistan’da yakalandı
İBB davasında kritik gelişme yaşandı. Ekrem İmamoğlu’nun “kasası” ve ortağı olduğu öne sürülen, hakkında yakalama kararı bulunan Murat Gülibrahimoğlu’nun Yunanistan’da yakalandığı bildirildi. İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi’nin iade sürecinin başlatılması yönündeki kararının ardından Adalet Bakanlığı harekete geçti. Gülibrahimoğlu’nun Türkiye’ye iade edilmesi halinde soruşturmanın seyrini etkileyebilecek önemli bilgilere ulaşılabileceği değerlendiriliyor.