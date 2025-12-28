İmam hatipliler Hasan Karakaya’yı anıyor... Karakaya, vefatının 10. yılında anma programıyla yâd edilecek

Müslümanların uzun yıllar baskı ve ayrımcılığa maruz kaldığı dönemlerde, hiçbir korkuya kapılmadan hakikati haykıran, haksızlığın karşısında dimdik duran, “yalın kılıç” bir kalem erbabı olarak Türk basın tarihinde müstesna bir yer edinen Hasan Karakaya aradan geçen 10 yıla rağmen fikirleri ve mücadelesiyle anılmaya devam ediyor. Ömrünü ve kalemini hakikat mücadelesine adayan, peygamber diyarı Medine’de Hakk’a yürüyen merhum gazeteci-yazar Hasan Karakaya, vefatının 10’uncu yılında düzenlenecek anma programıyla rahmet ve dualarla yâd edilecek.