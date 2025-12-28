  • İSTANBUL
İmam hatipliler Hasan Karakaya’yı anıyor... Karakaya, vefatının 10. yılında anma programıyla yâd edilecek

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Müslümanların uzun yıllar baskı ve ayrımcılığa maruz kaldığı dönemlerde, hiçbir korkuya kapılmadan hakikati haykıran, haksızlığın karşısında dimdik duran, “yalın kılıç” bir kalem erbabı olarak Türk basın tarihinde müstesna bir yer edinen Hasan Karakaya aradan geçen 10 yıla rağmen fikirleri ve mücadelesiyle anılmaya devam ediyor. Ömrünü ve kalemini hakikat mücadelesine adayan, peygamber diyarı Medine’de Hakk’a yürüyen merhum gazeteci-yazar Hasan Karakaya, vefatının 10’uncu yılında düzenlenecek anma programıyla rahmet ve dualarla yâd edilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Dünyamda iki kalem vardır ki beni çok etkilemiştir. Biri Necip Fazıl Kısakürek, diğeri Hasan Karakaya” sözleriyle ifade ettiği merhum gazeteci için düzenlenecek anma programı, 31 Aralık 2025 Çarşamba günü saat 16.00’da Şehit Mehmet Güder Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu’nda (Küçükçekmece / İstanbul) gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Dünyamda iki kalem vardır ki beni çok etkilemiştir. Biri Necip Fazıl Kısakürek, diğeri Hasan Karakaya” sözleriyle ifade ettiği merhum gazeteci için düzenlenecek anma programı, 31 Aralık 2025 Çarşamba günü saat 16.00’da Şehit Mehmet Güder Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu’nda (Küçükçekmece / İstanbul) gerçekleştirilecek.

Hayatı boyunca hakkın ve hakikatin savunucusu olan, vesayet odaklarına karşı duruşuyla tanınan ve mazlumların sesi olmayı ilke edinen Hasan Karakaya’nın fikir dünyası ve mücadelesi, programda yapılacak konuşmalarla bir kez daha hatırlatılacak.

20. Dönem Rize Milletvekili Şevki Yılmaz, gazeteci-yazar Ekrem Kızıltaş ve Yeni Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Alan konuşmacı olarak yer alacağı anma programında Hasan Karakaya’nın yazın hayatı ve kalemiyle verdiği mücadele, cesur duruşu ve geride bıraktığı fikir mirası anlatılacak.

Halka açık olarak gerçekleştirilecek programa, Hasan Karakaya’yı sevenlerin ve takipçilerinin yoğun katılım göstermesi bekleniyor. Programa ilişkin katılım ve detaylı bilgi almak isteyenlerin 0212 447 47 10 numaralı telefondan iletişime geçebileceği belirtildi.

Merhum Hasan Karakaya, kalemiyle verdiği mücadele, cesur duruşu ve geride bıraktığı fikir mirasıyla, anma programında bir kez daha saygı, rahmet ve dualarla anılacak.

Yorumlar

2525

Allsh rahmet eylesin.vxkit gazetesinde çok keskin kalemi vardı.iyi bir yazardı cesur bir adamdı.koca sırt onun yazıları üniversitede vakiti sardım.

hasel

Daha dün gibi.On sene olmuş.Mükemmel insandı.Kalemi doğruları yansıtıyordu ve ısıtıcı idi.Allah,cennetini nasip etsin.
