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İlk teravih namazı! Camiler doldu

2023-03-22 21:27:46
İlk teravih namazı! Camiler doldu

Ramazan ayı bu gece kılınan ilk teravih namazıyla başladı, Elazığ'da vatandaşlar camileri doldurdu.

#1
Foto - İlk teravih namazı! Camiler doldu

On bir ayın sultanı Ramazan ayının gelişi ile birlikte yurt genelinde olduğu gibi Elazığ'da da ilk teravih namazı kılındı.

#2
Foto - İlk teravih namazı! Camiler doldu

Elazığlılar Ramazan ayının ilk teravih namazı için camileri doldurdu.

#3
Foto - İlk teravih namazı! Camiler doldu

Özelikle İzzetpaşa Camisi'ne akın eden yüzlerce kişi yatsı namazı ardından teravih namazını eda etti. Camideki manevi atmosferi tatmak isteyenler arasında miniklerde yer aldı.

#4
Foto - İlk teravih namazı! Camiler doldu

7'den 70'e birçok vatandaşın doldurduğu camilerde güzel görüntüler oluştu.

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