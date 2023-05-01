İlk sahiplerine sürpriz! Togg’dan şaşkına çeviren hizmet

Türkiye’nin ilk yerli ve milli otomobili Togg, üretim aşamasından teslim aşamasına kadar her konuda ezber bozmaya devam ediyor. Süper lüks spor otomobillerin yanı sıra Türkiye'de ilk kez, CSUV bir otomobilin tırla sahiplerinin evine kadar götürülüp teslim edilmesi Togg'un farkını bir kez daha gözler önüne serdi. Sıfır kilometre Togg'ların fabrikadan çıkıp son sahiplerine ulaştığı gurur veren sevkiyat hikayesi sosyal medyada büyük beğeni topladı. Türkiye'nin otomobili Togg T10X modelini 7 ilde hak kazanan kullanıcılara teslim etti.