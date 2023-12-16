2023-12-16 13:17:56 İlk kez bulundu! Türk tarihini değiştirebilecek keşif! Yer yerinden oynayacak
Kazakistan'da Batı Göktürk dönemine ait bir külliye ve yeni eserler tespit edildi. Bu eşyalar arasında ise tarihte ilk kez bir Göktürk kağanının yüzünün tasvir edildiği bir kemer tokaya ulaşıldı. Kazakistan'da Türk tarihine ışık tutacak bir keşif gerçekleştirildi. Doğu Kazakistan'da Göktürklerin hüküm sürdüğü döneme ait bir külliye ve yeni eserler ortaya çıkarıldı. 2021 yılında yapılan kazılarda Eleke Sazı Kağan külliyesinin içindeki kurganlarda, Göktürk kağanlığının temsilcisi olan ve On-Ok ilinin yöneticisi olan Tiginin kişisel eşyaları ele geçirildi.