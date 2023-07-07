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Sağlık
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İlk kez açıklandı! Bu besin beyni gençleştiriyor

2023-07-07 17:24:09
İlk kez açıklandı! Bu besin beyni gençleştiriyor

Yapılan bir bilimsel çalışmanın ardından uzmanlar, beyni gençleştiren besinleri açıkladı.

#1
Foto - İlk kez açıklandı! Bu besin beyni gençleştiriyor

ABD’de yapılan araştırmada, kakao ve benzeri besinlerdeki flavonoidlerin antioksidan bileşenlerinin beyindeki hafıza fonksiyonlarını iyileştirdiği ve yaşa bağlı zihinsel gerilemeyi azalttığı tespit edildi.

#2
Foto - İlk kez açıklandı! Bu besin beyni gençleştiriyor

Columbia Üniversitesi ve Brigham & Kadın Hastanesinin ortak yürüttüğü araştırma PNAS dergisinde yayınlandığı bildirildi.

#3
Foto - İlk kez açıklandı! Bu besin beyni gençleştiriyor

Araştırmada besin takviyesinin hali hazırda flavonoid eksikliği çeken deneklerin hafıza fonksiyonlarını geliştirdiği tespit edildi. Söz konusu zihinsel gerilmenin Alzheimer hastalığıyla karıştırılmaması gerektiği ve araştırmanın yaşla ilişkili gerilemeye odaklandığı bildirildi.

#4
Foto - İlk kez açıklandı! Bu besin beyni gençleştiriyor

Flavonoidler bitki ve mantar sekonder metabolitlerinin bir sınıfıdır. Kimyasal olarak, flavonoidler, iki fenil halkası ve bir heterosiklik halkadan oluşan 15 karbonlu bir iskeletin genel yapısına sahiptir. Bu karbon yapısı C6-C3-C6 olarak kısaltılabilir.

#5
Foto - İlk kez açıklandı! Bu besin beyni gençleştiriyor

Hemen hemen her meyve ve sebzede flavonoid bulunacağının altı çizildi. Yeşil, sarı, beyaz ve kırmızı renkli sebzelerde, pancar, kırmızı lahana, havuç, kayısı, domates, patates, soğan, patlıcan, elma, armut, şeftali gibi gıdalarda bulundu. Kaynak: Yeniçağ

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