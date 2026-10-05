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İlk kez açıkladı ve... Leroy Sane ilk 11'e: Çünkü Yunus yorgun

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İlk kez açıkladı ve... Leroy Sane ilk 11'e: Çünkü Yunus yorgun

Galatasaray milli ara sonrasında Süper Lig'de Kasımpaşa'yı konuk edecek. Ve o maçta Leroy Sane ilk 11'de yer alacak. Buradaki karar daha çok Yunus'un durumuyla ilgili...

#1
Foto - İlk kez açıkladı ve... Leroy Sane ilk 11'e: Çünkü Yunus yorgun

Milli maçlar için verilen arada aday kadroya gitmeyen nadir isimlerden biri Leroy Sane'ydi... Alman futbolcu, yeni yapılanmanın ilk aşamasında tercih edilmedi. Yunus Akgün ise yine Ay-Yıldızlı ekibe katıldı. Galatasaray, Süper Lig'e dönüşünü 9 Ekim'deki Kasımpaşa mücadelesiyle yapacak.

#2
Foto - İlk kez açıkladı ve... Leroy Sane ilk 11'e: Çünkü Yunus yorgun

RAMS Park'ta oynanacak maçta Leroy Sane'nin ilk 11'de yer alacağı öğrenildi. Bu kararın arkasında sportif gerekçelerden çok Yunus Akgün'ün durumu bulunuyor. 26 yaşındaki kanat oyuncusu, ülkeye yorgun şekilde dönecek. Yunus, Kasımpaşa karşılaşmasında kulübede olacak.

#3
Foto - İlk kez açıkladı ve... Leroy Sane ilk 11'e: Çünkü Yunus yorgun

Kasımpaşa sonrasında Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona sınavı var (13 Ekim). Leroy Sane, Kasımpaşa önünde yine beklentilerin altında kalırsa Yunus Akgün Barcelona mücadelesine 11'de çıkacak. Yani Alman yıldız açısından Kasımpaşa karşılaşması büyük bir şans... Bunu değerlendirirse, ilk planlar arasına girebilir.

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