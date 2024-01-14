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İlk gelişmeler ortaya çıktı: Kafayı taktı: Bu kadarını hiç kimse beklemiyordu: İşte o inanılmaz detay: Belözoğlu farkı..

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Spor
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İlk gelişmeler ortaya çıktı: Kafayı taktı: Bu kadarını hiç kimse beklemiyordu: İşte o inanılmaz detay: Belözoğlu farkı..

2024-01-14 15:27:10
İlk gelişmeler ortaya çıktı: Kafayı taktı: Bu kadarını hiç kimse beklemiyordu: İşte o inanılmaz detay: Belözoğlu farkı..

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Trendyol Süper Lig'de bugün deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak olan Fenerbahçe ara transfer dönemine çok hızlı girdi. Bonucci ve Rade Krunic'i transfer eden sarı-lacivertli takımda ayrılık haberleri gelmeye başladı. Ankaragücü teknik direktörü Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'nin o yıldızına göz dikti. İşte Kanarya'da yolların ayrılacağı 4 isim...

#1
Foto - İlk gelişmeler ortaya çıktı: Kafayı taktı: Bu kadarını hiç kimse beklemiyordu: İşte o inanılmaz detay: Belözoğlu farkı..

İşte Kanarya'da yolların ayrılacağı 4 isim..

#2
Foto - İlk gelişmeler ortaya çıktı: Kafayı taktı: Bu kadarını hiç kimse beklemiyordu: İşte o inanılmaz detay: Belözoğlu farkı..

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında yarın Gaziantep FK ile yapacağı karşılaşma için Gaziantep'e geldi. Fenerbahçe kafilesi, karşılaşma için özel uçakla Gaziantep Havalimanı'na indi. Sarı-lacivertli takımı, burada Fenerbahçe taraftarı tezahüratlarla karşıladı.

#3
Foto - İlk gelişmeler ortaya çıktı: Kafayı taktı: Bu kadarını hiç kimse beklemiyordu: İşte o inanılmaz detay: Belözoğlu farkı..

Hem ligde hem de Konferans Ligi'nde yoluna emin adımlarla ilerleyen Fenerbahçe'de flaş transfer haberleri gelmeye devam ediyor.

#4
Foto - İlk gelişmeler ortaya çıktı: Kafayı taktı: Bu kadarını hiç kimse beklemiyordu: İşte o inanılmaz detay: Belözoğlu farkı..

Ara transfer dönemine hızlı giren Fenerbahçe, savunma hattına Leonardo Bonucci'yi transfer etti.

#5
Foto - İlk gelişmeler ortaya çıktı: Kafayı taktı: Bu kadarını hiç kimse beklemiyordu: İşte o inanılmaz detay: Belözoğlu farkı..

Bir orta saha transferi de yapan sarı-lacivertli yönetim, uzun süredir görüştüğü Milan'ın yıldızı Rade Krunic'i de renklerine bağladı.

#6
Foto - İlk gelişmeler ortaya çıktı: Kafayı taktı: Bu kadarını hiç kimse beklemiyordu: İşte o inanılmaz detay: Belözoğlu farkı..

Fenerbahçe'de aynı zamanda ayrılıklar da başladı. Yunan ekibi Panathinaikos, Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Samet Akaydin'i sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı.

#7
Foto - İlk gelişmeler ortaya çıktı: Kafayı taktı: Bu kadarını hiç kimse beklemiyordu: İşte o inanılmaz detay: Belözoğlu farkı..

Fenerbahçe'de takımda düşünülmeyen ve yolların ayrılması beklenen 4 oyuncu daha netleşti.

#8
Foto - İlk gelişmeler ortaya çıktı: Kafayı taktı: Bu kadarını hiç kimse beklemiyordu: İşte o inanılmaz detay: Belözoğlu farkı..

BELÖZOĞLU, FENER'İN YILDIZINA TALİP OLDU MKE Ankaragücü, Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Lincoln Henrique'yi kadrosuna katmak istiyor.

#9
Foto - İlk gelişmeler ortaya çıktı: Kafayı taktı: Bu kadarını hiç kimse beklemiyordu: İşte o inanılmaz detay: Belözoğlu farkı..

Sakatlığını atlatan 25 yaşındaki futbolcu, ikinci yarının ilk maçındaki Gaziantep FK maçının kadrosuna ise dahil edildi.

#10
Foto - İlk gelişmeler ortaya çıktı: Kafayı taktı: Bu kadarını hiç kimse beklemiyordu: İşte o inanılmaz detay: Belözoğlu farkı..

Fenerbahçe, sakatlığı sebebiyle sezonun ilk yarısında yer alamayan Lincoln Henrique'nin lisansını çıkartmamıştı.

#11
Foto - İlk gelişmeler ortaya çıktı: Kafayı taktı: Bu kadarını hiç kimse beklemiyordu: İşte o inanılmaz detay: Belözoğlu farkı..

Sports Digitale'in haberine göre, Başkent ekibinin teknik direktörü Emre Belözoğlu, Lincoln Henrique'nin transferinin bitirilmesi yönünde yönetime rapor verdiği iddia edildi.

#12
Foto - İlk gelişmeler ortaya çıktı: Kafayı taktı: Bu kadarını hiç kimse beklemiyordu: İşte o inanılmaz detay: Belözoğlu farkı..

Ankaragücü, bu transfer için Fenerbahçeli yöneticilerle temasa geçecek ve mali şartlar masaya yatırılacak.

#13
Foto - İlk gelişmeler ortaya çıktı: Kafayı taktı: Bu kadarını hiç kimse beklemiyordu: İşte o inanılmaz detay: Belözoğlu farkı..

İsmail Kartal, takımda düşünmediği isimleri yönetime iletti. Yönetim, listedeki oyuncularla yollarını ayırmayı planlıyor.

#14
Foto - İlk gelişmeler ortaya çıktı: Kafayı taktı: Bu kadarını hiç kimse beklemiyordu: İşte o inanılmaz detay: Belözoğlu farkı..

Takımdan ayrılacak ilk isimler şöyle: Luan Peres'in ikinci yarıda da sözleşmesinin dondurulacağı öğrenildi.

#15
Foto - İlk gelişmeler ortaya çıktı: Kafayı taktı: Bu kadarını hiç kimse beklemiyordu: İşte o inanılmaz detay: Belözoğlu farkı..

Bu sezon büyük umutlarla transfer edilen fakat beklentilerin altında kalan ve forma şansı bulamayan İngiliz oyuncu Ryan Kent'in de başka bir takıma gitmek istediği belirtiliyor.

#16
Foto - İlk gelişmeler ortaya çıktı: Kafayı taktı: Bu kadarını hiç kimse beklemiyordu: İşte o inanılmaz detay: Belözoğlu farkı..

Öte yandan bu sezon sakatlıkları sebebiyle takıma çok fazla katkı sağlayamayan

#17
Foto - İlk gelişmeler ortaya çıktı: Kafayı taktı: Bu kadarını hiç kimse beklemiyordu: İşte o inanılmaz detay: Belözoğlu farkı..

Miha Zajc, Krunic transferi sonrasında takımdan ayrılmak isteyen son oyuncu olarak öne çıkıyor.

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