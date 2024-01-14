İlk gelişmeler ortaya çıktı: Kafayı taktı: Bu kadarını hiç kimse beklemiyordu: İşte o inanılmaz detay: Belözoğlu farkı..

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Trendyol Süper Lig'de bugün deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak olan Fenerbahçe ara transfer dönemine çok hızlı girdi. Bonucci ve Rade Krunic'i transfer eden sarı-lacivertli takımda ayrılık haberleri gelmeye başladı. Ankaragücü teknik direktörü Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'nin o yıldızına göz dikti. İşte Kanarya'da yolların ayrılacağı 4 isim...