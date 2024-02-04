İlk defa vitrine çıktı! Türk zırhlısı göz kamaştırdı! Engel tanımıyor! O detay herkesi şok etti

PARS ailesindeki ayarlanabilir hidropnömatik süspansiyon özelliğini yeni araçta da kullandıklarını ifade eden Kurt, şöyle konuştu: "Bu sistem aracı yükseltip alçaltabiliyor. Mayın tehditlerinin çok fazla olduğu bölgelerde arazide ilerlerken aracı yükselterek yaklaşık 55-60 santimlik bir yükseklik elde edebiliyorsunuz ve bu özellik mayın koruması için çok büyük fayda sağlıyor. Tabi bunun dışında nakliye sırasında yüksekliğin ayarlanabilmesi büyük bir avantaj; bir römorka, bir trene veya uçağa yüklerken aracı tamamen yere neredeyse sıfır olacak şekilde indirebiliyorsunuz. Yine bu ayar sayesinde yüksek hızlara emniyetli bir şekilde çıkabiliyorsunuz. Yüksek bir araçta bu çok zor olabilir, araç teknik özelliklerinde azami hızı 100-110 kilometre gösterir ama sert zeminde, asfaltta 120 kilometreleri gören hızlara ulaşıyor araç. Burada aracın yola yakın olması emniyeti çok arttırır. Ayrıca araç yüksekliğini sağ sol ayrı ayrı ayarlayabilirsiniz. Bu da eğimli arazi koşullarında faydalı olurken, aracın taşıdığı, yeni nesil, elektronik ağırlıklı, çevreye duyarlı, zemin eğiminden etkilenen hassas ekipman bulunuyor; araç eğimini ayarlayabilmeniz, aracı düz zemindeymiş gibi hareket ettirebilmeniz bu ekipmanın sorunsuz kullanımına olanak sağlıyor. Yine silah sistemlerinde yükseliş ve alçalış açısı çok önemli. Biri hava tehditlerine karşı, bir diğeri de yakın tehditlere karşı büyük avantaj sağlar. Aracın üstü sabit, bunu fazla oynatamıyorsunuz, -5'lerde -8’lerde kalır, fakat aracın yüksekliğini ön ve arka yüksekliklerini ayarlayarak alçalış açısını ya da yükseliş açısını arttırabilirsiniz. Sütre gerisinde saklanırken aracın yüksekliğini indirip silueti düşürebilirsiniz gibi birçok avantaj sağlar."