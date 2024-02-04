  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Türkiye’yi ayağa kaldıran taksici katilinden utanmaz savunma! Bakın ne dedi? Vay namussuz vay

DEM Parti’den flaş yerel seçim kararı! Aldıkları kritik kararı az önce tüm Türkiye’ye duyurdular

Murat Kurum mu Ekrem İmamoğlu mu? Son seçimi bilen Hilmi Daşdemir son İstanbul anketini açıkladı! İşte bomba sonuçlar

AK Parti ile ittifak yapmayacaklarını açıklamışlardı! Yeniden Refah Partisi’nin İstanbul’daki oyu belli oldu! İşte o oran

İlk defa vitrine çıktı! Türk zırhlısı göz kamaştırdı! Engel tanımıyor! O detay herkesi şok etti

İyi Parti'den istifa etmişti! Eski futbolcu Gökhan Zan’dan flaş hamle: Yazıklar olsun! Bunu hangi vicdanla, hangi merhametle, hangi insanlıkla söyleyebilirsin?

Milyonlarca sürücü bu yüzden çile çekiyordu! Ulaştırma Bakanı müjdeyi verdi! Buralardaki gişeler kaldırılacak

Apar topar bu işi yapacak! Bakın ne olacak: Futbolda “Fernando Muslera” depremi! Herkes şaşkın!

Bu özellik keşfedilmeyi bekliyor! İşte, iPhone'ların bilinmeyen 12 özelliği ile tanışın

Gaziantep'te düşen helikopterin enkazını kaldırma çalışmaları devam ediyor
Gündem
10
İlk defa vitrine çıktı! Türk zırhlısı göz kamaştırdı! Engel tanımıyor! O detay herkesi şok etti

2024-02-04 14:15:13
İlk defa vitrine çıktı! Türk zırhlısı göz kamaştırdı! Engel tanımıyor! O detay herkesi şok etti

Türk savunma sanayisi yeni nesil zırhlı muharebe aracı PARS ALPHA 8X8, Suudi Arabistan'daki World Defense Show'da ilk kez vitrine çıktı.

#1
Foto - İlk defa vitrine çıktı! Türk zırhlısı göz kamaştırdı! Engel tanımıyor! O detay herkesi şok etti

Türk savunma sanayisi yeni nesil zırhlı muharebe aracı PARS ALPHA 8X8 ile askeri kara araçlarında 5. nesil bir çözüme imza attı.

#2
Foto - İlk defa vitrine çıktı! Türk zırhlısı göz kamaştırdı! Engel tanımıyor! O detay herkesi şok etti

Zırhlı kara aracı üreticisi FNSS, PARS araç ailesinin yeni üyesi PARS ALPHA'yı, Suudi Arabistan'daki World Defense Show'da ilk kez sergiledi.FNSS Genel Müdürü Nail Kurt, AA muhabirine, PARS ALPHA'nın 5. nesil bir zırhlı araç olduğunu söyledi.

#3
Foto - İlk defa vitrine çıktı! Türk zırhlısı göz kamaştırdı! Engel tanımıyor! O detay herkesi şok etti

Aracın 35 yıllık serüvenlerinde bir tepe noktası olduğunu vurgulayan Kurt, "Bu süreçte edindiğimiz teknolojik kazanımları, bilgi birikimini, sayısız müşteri deneyimini ve saha geri bildirimlerini; en nihayetinde bölgemizde, özellikle 10-15 yıldır süre gelen simetrik ve asimetrik tehditlerin tümünü dikkate alarak tasarladığımız ve ortaya çıkardığımız bir başyapıt olarak adlandırmak istiyorum bu aracı. Dünyadaki rakip ve benzerlerine göre çok sayıda üstünlüğü mevcut. Bu anlamda da lider karakterini yansıtması için PARS ALPHA olarak adlandırdık aracımızı ve Suudi Arabistan'da gerçekleştirilen World Defence Show'da tanıtımını yaptık." dedi.

#4
Foto - İlk defa vitrine çıktı! Türk zırhlısı göz kamaştırdı! Engel tanımıyor! O detay herkesi şok etti

PARS ALPHA'nın özelliklerine ilişkin bilgiler veren Kurt, hem tekerlekli hem paletli geleneksel zırhlı muharebe araçlarında şoförün oturduğu önde bir bölme bulunduğunu, yanında güç grubu kompartımanı, arkada ise ayrı bir kompartıman yer aldığını ifade etti. PARS araç ailesinde ise bundan farklı olarak önde hem sürücünün hem de istenirse nişancı, komutan veya başka bir personelin oturabileceği, iki kişilik ve 180 dereceden fazla bir görüş açısı olan bir bölüm bulunduğunu dile getiren Kurt, bu bölmenin arkasında güç grubu var yer aldığını ve bir koridor vasıtasıyla diğer görev ekipmanlarının ve personelin olduğu bölüme bağlandığını belirtti.

#5
Foto - İlk defa vitrine çıktı! Türk zırhlısı göz kamaştırdı! Engel tanımıyor! O detay herkesi şok etti

PARS ALPHA'da ise sürücünün ve diğer personel bölmesinin arkada bulunmasının, önde yer alan motor bölmesiyle tamamen ayrı olmasının çok büyük avantajlar getirdiğini vurgulayan Kurt, şu değerlendirmelerde bulundu: "En büyük avantajı, bu tür araçlarda istenen balistik koruma seviyesinin bir seviye üzerine çıkmamızı sağlaması oldu. Mayın koruma anlamında ön tekerlekte yine bir seviye yukarı çıkmamızı sağladı. Bütün bunların yanı sıra aracın genel boyutunda, uzunluğunda da bir kısalma oldu. Yaklaşık 60-70 santimlik bir avantaj elde ettik. Yeni nesil 8X8 araçlar aslında çok iri, uzun ve büyük araçlar. Güç grupları da çok kuvvetli, 700 beygirler civarında oluyor. Biz bu araçta yaklaşık 60-70 santimlik kısalma elde ettik. Bunun yanı sıra iç hacimde de yaklaşık 2-2,5 metreküplük bir büyüme elde ettik. Araç için inovatif dememin arkasında yatan sebeplerden biri budur. Kendi sınıfında çok güzel bir çözüm ortaya çıkardık. Yani aslında tam yeni nesil ve ileriye yönelik, önümüzdeki 30-40 yılda çok büyük faydalar sağlayacak önemli bir konfigürasyonu ortaya çıkardık. Diğer özellikleriyle birlikte çok taklit edilecek bir araç olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla hem yurt içinde hem yurt dışında, Orta Doğu'da da önemli projelerde yarışıyor. Bunlarda da önemli başarılar elde edeceğimize inanıyorum."

#6
Foto - İlk defa vitrine çıktı! Türk zırhlısı göz kamaştırdı! Engel tanımıyor! O detay herkesi şok etti

Araçta bunun yanı sıra geleneksel PARS ailesinde hep kullandıkları her akstan direksiyon sistemi yer aldığını dile getiren Kurt, bu özelliğin aracın dönüş çapını çok küçülttüğünü, özellikle meskun mahallelerde kullanımını çok faydalı hale getirdiğini söyledi.

#7
Foto - İlk defa vitrine çıktı! Türk zırhlısı göz kamaştırdı! Engel tanımıyor! O detay herkesi şok etti

PARS ailesindeki ayarlanabilir hidropnömatik süspansiyon özelliğini yeni araçta da kullandıklarını ifade eden Kurt, şöyle konuştu: "Bu sistem aracı yükseltip alçaltabiliyor. Mayın tehditlerinin çok fazla olduğu bölgelerde arazide ilerlerken aracı yükselterek yaklaşık 55-60 santimlik bir yükseklik elde edebiliyorsunuz ve bu özellik mayın koruması için çok büyük fayda sağlıyor. Tabi bunun dışında nakliye sırasında yüksekliğin ayarlanabilmesi büyük bir avantaj; bir römorka, bir trene veya uçağa yüklerken aracı tamamen yere neredeyse sıfır olacak şekilde indirebiliyorsunuz. Yine bu ayar sayesinde yüksek hızlara emniyetli bir şekilde çıkabiliyorsunuz. Yüksek bir araçta bu çok zor olabilir, araç teknik özelliklerinde azami hızı 100-110 kilometre gösterir ama sert zeminde, asfaltta 120 kilometreleri gören hızlara ulaşıyor araç. Burada aracın yola yakın olması emniyeti çok arttırır. Ayrıca araç yüksekliğini sağ sol ayrı ayrı ayarlayabilirsiniz. Bu da eğimli arazi koşullarında faydalı olurken, aracın taşıdığı, yeni nesil, elektronik ağırlıklı, çevreye duyarlı, zemin eğiminden etkilenen hassas ekipman bulunuyor; araç eğimini ayarlayabilmeniz, aracı düz zemindeymiş gibi hareket ettirebilmeniz bu ekipmanın sorunsuz kullanımına olanak sağlıyor. Yine silah sistemlerinde yükseliş ve alçalış açısı çok önemli. Biri hava tehditlerine karşı, bir diğeri de yakın tehditlere karşı büyük avantaj sağlar. Aracın üstü sabit, bunu fazla oynatamıyorsunuz, -5'lerde -8’lerde kalır, fakat aracın yüksekliğini ön ve arka yüksekliklerini ayarlayarak alçalış açısını ya da yükseliş açısını arttırabilirsiniz. Sütre gerisinde saklanırken aracın yüksekliğini indirip silueti düşürebilirsiniz gibi birçok avantaj sağlar."

#8
Foto - İlk defa vitrine çıktı! Türk zırhlısı göz kamaştırdı! Engel tanımıyor! O detay herkesi şok etti

Aracın iç hacminde sağlanan avantajın mühimmat taşıma kapasitesinde büyük avantaj sağladığını vurgulayan Kurt, "Dolayısıyla hacimde yakaladığımız genişlik de çok önemli bir avantaj olarak ön plana çıkıyor. Bu anlamda PARS ALPHA'nın rakiplerinden üstün olduğunu iddia ediyoruz." dedi.

#9
Foto - İlk defa vitrine çıktı! Türk zırhlısı göz kamaştırdı! Engel tanımıyor! O detay herkesi şok etti

Araç 2 metre 40 santim açıklıklardan köprüye ihtiyaç duymadan geçebildiğini, 80 santim dik engelleri kendi başına aşabildiğini aktaran Kurt, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bütün bunlara ilave olarak rakip araçların bir seviye üstünde balistik koruma, ön taraftaki ön tekerlerde basacağı mayına karşı yüksek koruma ve yanlarda el yapımı patlayıcı koruması sağlar. Bugünün asimetrik muhabere ortamında bunlar çok çok önemli. Bütün bu korumayı, iç hacmi, mobiliteyi, düşük silueti bir araya getirdiğinizde inanılmaz bir imkan ortaya çıkıyor. Belirli araçlarda bu özelliklerin bir kısmı var, başka araçlarda diğer özellikler var ama PARS ALPHA ile tüm bu özelliklerin bir arada toplandığı bir araç ortaya çıkarmış oluyoruz. Tüm bu nedenlerle bu aracımız için başyapıtımız tanımını kullanıyorum ve tüm bu nedenlerle de ALPHA adını verdik aracımıza." Araçların üzerindeki silah sistemlerinin tamamen kullanıcı gereksinimlerine göre şekillendiğini, buna uygun çözümler oluşturduklarını ifade eden Kurt, PARS ALPHA'nın üzerinde yer alan ve opsiyon olarak kullanılabilecek silah sistemlerine ilişkin şu bilgileri verdi: "Lansman kulemizde de yine benzer bir durum söz konusu aslında. Orta Doğu'da önemli bir kullanıcımızın talep ettiği 30 milimetre silaha topa sahip bir kule entegre edildi araca. Çift kişilik kule istendi ancak bunun insansız, yani basketsiz, içeride sabit oturan bir nişancı vasıtasıyla kullanılabilecek versiyonları da var. Yine yanlarda iki tane anti tank füze istendi onları da adapte ettik ama bu kuleler tek tarafta da olabilir. Bunun dışında 35 milimetre kule entegre edilebilir ki yurt içinde önemli bir projemizde böyle bir talep var. 105 milimetrelik kule istenirse o da takılabilir.

Haydi bakalım ezogelin çorbası izah etsin olayı! İstanbul, Ankara bu beceriksizlere teslim edilir mi?
Siyaset

Haydi bakalım ezogelin çorbası izah etsin olayı! İstanbul, Ankara bu beceriksizlere teslim edilir mi?

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun, "İstanbul, Ankara bu beceriksizlere teslim edilir mi?" başlıklı y..
22 yılda 5 parti değiştirdi! Aşiret liderinin son partisi olay oldu
Siyaset

22 yılda 5 parti değiştirdi! Aşiret liderinin son partisi olay oldu

Ertuş aşireti lideri İskender Ertuş, 22 yılda 5 siyasi parti değiştirdi. AK Parti, CHP ve HDP arasında gidip gelen aşiret liderinin, karar k..
Hamas'tan son dakika ateşkes duyurusu
Dünya

Hamas'tan son dakika ateşkes duyurusu

İsrail ile ilgili ateşkes açıklamasında bulunan Hamas Hareketi Siyasi Büro Üyesi Usame el-Hamdan, bir ateşkesin henüz olmadığını söyledi...
4 Şubat 2024: Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

4 Şubat 2024: Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için hazırladığımız 'Günün Âyet ve Hadisi' ile 'Günün Sözü'nü istifadelerinize (4 Şubat 2024) sunuyoruz...

Polis helikopteri düştü: 2 pilot şehit
Gündem

Polis helikopteri düştü: 2 pilot şehit

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı envanterine kayıtlı helikopterin, Gaziantep'in Nurdağı ilç..
Taksici Oğuz Erge'nin katilinden haber var! Cezaevinde başına bakın ne geldi

Taksici Oğuz Erge'nin katilinden haber var! Cezaevinde başına bakın ne geldi
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23