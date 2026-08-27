Markette büyük skandal! Sucuğun etiketini kaldıran vatandaş şaşkına döndü
Ağızları açık bırakan olan, İstanbul, Sultangazi'deki Zübeyde Hanım Mahallesi'nde hizmet veren bir markette meydana geldi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Ağızları açık bırakan olan, İstanbul, Sultangazi'deki Zübeyde Hanım Mahallesi'nde hizmet veren bir markette meydana geldi.
Kahvaltı için alışveriş yapan vatandaş, satın aldığı sucuğun görüntüsünden şüphelenerek ambalajı inceledi.
Ürünün orijinal etiketinin üzerine farklı bir etiket yapıştırıldığını fark eden vatandaş, üstteki etiketi kaldırdığında alttaki etikette yer alan son kullanma tarihinin geçtiğini gördü. Ardından fotoğrafını çekip şikayette bulundu.
örüntülerin ardından harekete geçen Sultangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, söz konusu mağazada denetim gerçekleştirdi. Raflardaki ürünleri tek tek inceleyen ekipler, bazı ürünlerin son kullanma tarihlerinin geçtiğini belirledi.
Yapılan incelemede, tarihi geçmiş ürünlerin etiketlerinin değiştirilerek yeniden satışa sunulduğunun tespit edilmesi üzerine mağaza ekipler tarafından mühürlendi. Denetim ve mühürleme işlemleri cep telefonu kamerasına yansıdı.
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