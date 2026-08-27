  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
DSÖ doğruladı: Uganda’da Ebola salgını sona erdi, KDC’de alarm sürüyor Sason'da ağaç kovuklarından çıkan balın kilosu çeyrek altını geride bıraktı Dünya devine transferi gerçekleşti! Dominik Livakovic’in yeni adresi şaşırttı Akkuyu'da sona doğru bir adım daha Türkiye'deki o dağın altında büyük altın rezervi tespit edildi: Tamı tamına 17 ton... Bilim ve eğitim üssüne onun ismi verildi: Şule Yüksel’in adını TÜRGEV yaşatacak
Gündem
7
Yeniakit Publisher
Cihat Yaycı, 'artık bıçak kemiğe dayandı' dedi: Türkiye S-400'lerle ilgili hemen bunu yapmalı

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Cihat Yaycı, 'artık bıçak kemiğe dayandı' dedi: Türkiye S-400'lerle ilgili hemen bunu yapmalı

Emekli Tümamiral Cihat Yaycı, Suriye'de yaşanan son gelişmelerin ardından S-400 hava savunma sistemleriyle ilgili dikkat çeken bir uyarıda bulundu.

1
#1
Foto - Cihat Yaycı, 'artık bıçak kemiğe dayandı' dedi: Türkiye S-400'lerle ilgili hemen bunu yapmalı

18 Ağustos 2026’da İsrail, Suriye’nin İdlib bölgesindeki Ebu Zuhur Askerî Hava Üssü’nü vurdu. Tel Aviv yönetimi söz konusu saldırıyla Türkiye'yi hedef aldıklarını açıkladı.

#2
Foto - Cihat Yaycı, 'artık bıçak kemiğe dayandı' dedi: Türkiye S-400'lerle ilgili hemen bunu yapmalı

Saldırı öncesinde Türkiye’nin bölgede askerî konuşlanma hazırlığında olduğu yönündeki iddialar, Ankara tarafından gerçeği yansıtmadığı belirtilerek reddedildi. Türk yetkililer, İsrail’in Türkiye’yi hedef alan açıklamalarının bölgesel gerilimi tırmandırmaya yönelik bir provokasyon olduğunu vurguladı.

#3
Foto - Cihat Yaycı, 'artık bıçak kemiğe dayandı' dedi: Türkiye S-400'lerle ilgili hemen bunu yapmalı

GZT Youtube kanalında konuşan Emekli Tümamiral Cihat Yaycı, Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemlerini acilen Suriye'ye konuşlandırması gerektiğini söyledi.

#4
Foto - Cihat Yaycı, 'artık bıçak kemiğe dayandı' dedi: Türkiye S-400'lerle ilgili hemen bunu yapmalı

Cihat Yaycı yaptığı açıklamada, "S-400'ler bir an önce gitsin' lafı çok kritiktir. S-400'ler şu ana Suriye'ye konuşlandırılmış olsaydı, orayı bombalayabilirler miydi? Bunu soruyorum, böyle bir şey olamazdı değil mi? Artık bıçak kemiğe dayandı.

#5
Foto - Cihat Yaycı, 'artık bıçak kemiğe dayandı' dedi: Türkiye S-400'lerle ilgili hemen bunu yapmalı

S-400'lerle ilgili medya kamuoyunu alıştırmaya çalışıyor tabi ki devletin bildiği bir şey vardır ama ben olsam şu an vermem. S-400'leri Suriye'ye koyar aktif ederim. Çünkü İsrail artık bizi açık açık tehdit edip hedef gösteriyor.

#6
Foto - Cihat Yaycı, 'artık bıçak kemiğe dayandı' dedi: Türkiye S-400'lerle ilgili hemen bunu yapmalı

Benim bunları kullanmam lazım. İsrail tehlikesi KKTC'den de bakmak lazım. Asıl oraya dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü orayı içeriden kaynatmaya çalışacaklar. Orada 'Türkiye bizi işgal ediyor' diyen KKTC'li kadın gibi sivil hareketlenmeleri tetikleyebilirler. Yani abidik gubidik STK'lara bunları yaptırabilirler" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Mehmet

Çok doğru aynen katılıyorum
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
UEFA'dan Trabzonspor'a çok kötü haber
Spor

UEFA'dan Trabzonspor'a çok kötü haber

UEFA Ferencvaros maçında 90+6. dakikada kırmızı kart gören Trabzonsporlu futbolcu Chibuike Nwaiwu'ya 2 maç men cezası verdi.
TMO'dan fındık üreticisine önemli uyarı: O fındıklar kesinlikle alınmayacak
Tarım

TMO'dan fındık üreticisine önemli uyarı: O fındıklar kesinlikle alınmayacak

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, fındık üreticilerine önemli uyarılarda bulundu. 24 Ağustos’ta başlayan TMO alımları..
Narin Güran soruşturmasında sıcak gelişme! Başsavcılık düğmeye bastı
Gündem

Narin Güran soruşturmasında sıcak gelişme! Başsavcılık düğmeye bastı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Narin Güran soruşturma ve kovuşturma süreçlerini itibarsızlaştırmaya yönelik faaliyetler kapsamında “Şey..
Denizolgun'un ölümünde şüpheler derinleşti! 10 yıl sonra kritik rapor
Gündem

Denizolgun'un ölümünde şüpheler derinleşti! 10 yıl sonra kritik rapor

Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun’un 7 Eylül 2016’daki ölümüne ilişkin soruşturmada 10 yıl sonra hazırlanan bilirkişi raporu, dosy..
Aydın'ı karıştıran 'Erdoğan' yazılı makete Özlem Çerçioğlu'ndan sert tepki: Şiddetle lanetliyorum!
Gündem

Aydın'ı karıştıran 'Erdoğan' yazılı makete Özlem Çerçioğlu'ndan sert tepki: Şiddetle lanetliyorum!

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Nazilli’de demiryolu üst geçidine terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan fotoğrafı ile ..
Başörtülü görünce Besmele duymuş şeytan gibi çıldırmıştı! Eski Türkiye artığı seküler yobaza istenen ceza belli oldu
Gündem

Başörtülü görünce Besmele duymuş şeytan gibi çıldırmıştı! Eski Türkiye artığı seküler yobaza istenen ceza belli oldu

İzmir’in Seferihisar ilçesinde plajda karşılaştığı başörtülü bir kadın ile kızına hakaretler edip sandalyelerini devirerek plajdan kovan ve ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23