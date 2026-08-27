Cihat Yaycı, 'artık bıçak kemiğe dayandı' dedi: Türkiye S-400'lerle ilgili hemen bunu yapmalı
Emekli Tümamiral Cihat Yaycı, Suriye'de yaşanan son gelişmelerin ardından S-400 hava savunma sistemleriyle ilgili dikkat çeken bir uyarıda bulundu.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Emekli Tümamiral Cihat Yaycı, Suriye'de yaşanan son gelişmelerin ardından S-400 hava savunma sistemleriyle ilgili dikkat çeken bir uyarıda bulundu.
18 Ağustos 2026’da İsrail, Suriye’nin İdlib bölgesindeki Ebu Zuhur Askerî Hava Üssü’nü vurdu. Tel Aviv yönetimi söz konusu saldırıyla Türkiye'yi hedef aldıklarını açıkladı.
Saldırı öncesinde Türkiye’nin bölgede askerî konuşlanma hazırlığında olduğu yönündeki iddialar, Ankara tarafından gerçeği yansıtmadığı belirtilerek reddedildi. Türk yetkililer, İsrail’in Türkiye’yi hedef alan açıklamalarının bölgesel gerilimi tırmandırmaya yönelik bir provokasyon olduğunu vurguladı.
GZT Youtube kanalında konuşan Emekli Tümamiral Cihat Yaycı, Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemlerini acilen Suriye'ye konuşlandırması gerektiğini söyledi.
Cihat Yaycı yaptığı açıklamada, "S-400'ler bir an önce gitsin' lafı çok kritiktir. S-400'ler şu ana Suriye'ye konuşlandırılmış olsaydı, orayı bombalayabilirler miydi? Bunu soruyorum, böyle bir şey olamazdı değil mi? Artık bıçak kemiğe dayandı.
S-400'lerle ilgili medya kamuoyunu alıştırmaya çalışıyor tabi ki devletin bildiği bir şey vardır ama ben olsam şu an vermem. S-400'leri Suriye'ye koyar aktif ederim. Çünkü İsrail artık bizi açık açık tehdit edip hedef gösteriyor.
Benim bunları kullanmam lazım. İsrail tehlikesi KKTC'den de bakmak lazım. Asıl oraya dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü orayı içeriden kaynatmaya çalışacaklar. Orada 'Türkiye bizi işgal ediyor' diyen KKTC'li kadın gibi sivil hareketlenmeleri tetikleyebilirler. Yani abidik gubidik STK'lara bunları yaptırabilirler" dedi.
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