Cihat Yaycı, 'artık bıçak kemiğe dayandı' dedi: Türkiye S-400'lerle ilgili hemen bunu yapmalı

Cihat Yaycı yaptığı açıklamada, "S-400'ler bir an önce gitsin' lafı çok kritiktir. S-400'ler şu ana Suriye'ye konuşlandırılmış olsaydı, orayı bombalayabilirler miydi? Bunu soruyorum, böyle bir şey olamazdı değil mi? Artık bıçak kemiğe dayandı.