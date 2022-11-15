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Spor
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İlerleyen yıllarda kalıcı olabilir! Dünya Kupasında çığır açan teknolojiler

2022-11-15 21:45:53
İlerleyen yıllarda kalıcı olabilir! Dünya Kupasında çığır açan teknolojiler

2022 Dünya Kupası, 20 Kasım Pazar günü başlıyor. Dünyanın en büyük futbol turnuvası, kullanılacak olan 5 yeni teknoloji ile de konuşulacak. Bu teknolojiler ilerleyen yıllarda futbola kalıcı olarak girebilir. 2022 Dünya Kupası, 20 Kasım Pazar günü başlıyor. Dünyanın en büyük futbol turnuvasnın kullanılacak olan 5 yeni teknoloji ile de konuşulacağı düşünülürken, aynı zamanda bu teknolojilerin ilerleyen yıllarda futbola kalıcı olması bekleniyor.

#1
Foto - İlerleyen yıllarda kalıcı olabilir! Dünya Kupasında çığır açan teknolojiler

Yarı otomatik ofsayt teknolojisi Futbolda hakem hatalarını azaltmak için teknolojiden yararlanmaya başlayan FIFA, VAR teknolojisini hayatımıza soktu. Şimdi de ofsaytlardaki çizgi tartışmasını sonlandırmak için yarı otomatik ofsayt teknolojisi hayatımıza giriyor. Yarı otomatik ofsayt teknolojisi, 2022 Dünya Kupası’ndaki tüm maçlarda kullanılacak.

#2
Foto - İlerleyen yıllarda kalıcı olabilir! Dünya Kupasında çığır açan teknolojiler

Stadyum soğutma teknolojisi Katar’da yaz mevsimi yaşanıyor. Zaman zaman sıcaklıklar 30 derecenin üzerini gösterecek. Sıcaklıkların etkisini azaltmak için stadyumlara Advanced Cooling Tech adında soğutma teknolojisi yerleştirildi. Turnuva için inşa edilen sekiz stadın yedisinde bu teknoloji mevcut. Stadyum koltuklarının altına ve sahaya yakın yerlere soğuk hava püskürten hava kanalları yerleştirildi. Hava kanalları sadece soğuk hava püskürtmekle kalmayacak aynı zamanda içerideki sıcak havayı da dışarıya üfleyecek. Dışarı üflenen hava tekrar içeriye üflenerek yeniden soğutulacak. Dışarıdaki hava kaç derece olursa olsun tribünlerde ve sahada hava sıcaklığı 18 ila 24 dereceyi gösterecek.

#3
Foto - İlerleyen yıllarda kalıcı olabilir! Dünya Kupasında çığır açan teknolojiler

Tamamen modüler stadyum 2022 Dünya Kupası'nın mekanlarından biri olan Stadyum 974, Dünya Kupası'ndan sonra bir daha karşımıza çıkmayabilir. Stadyum 974 tamamen sökülebilir bir yapı. Nakliye konteynırları ve modüler çelik çerçeveler kullanılarak inşa edildi. Stadyumun tasarımı görsel olarak çekici olsa da, geleneksel bir stadyuma kıyasla daha az malzeme kullanılması sayesinde aynı zamanda maliyet verimliliği de sağlıyor. Ve tahmin edebileceğiniz gibi, Dünya Kupaları tarihinde tamamen sökülebilir ilk stadyum olarak öne çıkıyor. Stadyum 974, son 16 turuna (Ro16) kadar yedi Dünya Kupası maçına ev sahipliği yapacak.

#4
Foto - İlerleyen yıllarda kalıcı olabilir! Dünya Kupasında çığır açan teknolojiler

Dünya kupası topu: Al Rihla 2022 Dünya Kupası’nın resmi topu Adidas tarafından geliştirildi ve Al Rihla adı verildi. Havada daha hızlı ve doğru şekilde hareket etmesi için Speedshell isimli panel şekli kullanıldı. Topun özellikleri hakkında konuşan Adidas futbol tasarım ve grafik direktörü Franziska Löffelmann, "Futbol daha da hızlanıyor ve hız arttıkça havadaki hassasiyet ve denge son derece önemli hale geliyor. Yeni tasarım, topun havada giderken çok daha yüksek hızda kalmasını sağlıyor" ifadelerini kullandı. Topun içinde 500 Hz tarama hızına sahip inertial measurement unit (IMU) isimli hareket sensörü bulunuyor. Bu sensör, ofsayt pozisyonlarında topun ayaktan çıktığı anın belirlenmesine yardımcı olacak. Sensördeki batarya, topun hareketiyle kendi kendine şarj oluyor. Bir Dünya Kupası maç topunda ilk kez bu teknoloji yer alacak.

#5
Foto - İlerleyen yıllarda kalıcı olabilir! Dünya Kupasında çığır açan teknolojiler

2022 Dünya Kupası'nda görme engellilere erişim imkanı Görme engelli futbol taraftarları da Katar'daki 2022 Dünya Kupası'na erişebilecek. 'Bonocle' adlı devrim niteliğinde bir ürün, Dünya Kupası'ndaki dijital içeriği braille alfabesine dönüştürerek görme engelli hayranların içeriğe erişmesine ve Dünya Kupası'nın keyfini çıkarmasına olanak tanıyacak. Kurucular, "Bonocle, dünyanın her yerindeki görme engelli topluluğun 2022 Dünya Kupası'nı daha önce hiç bulunmayan yeni yollarla deneyimlemesini sağlayacak. Doha'da daha az kısıtlama ve daha fazla gezinme ve etkileşim özgürlüğü ile hareket etme yeteneklerini geliştirecek ”diyor. Turnuva 20 Kasım Pazar günü saat 19.00'da Katar-Ekvador maçıyla başlayacak. 18 Aralık saat 18.00'de oynanacak Final maçıyla 2022 Dünya Kupası sona erecek.

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