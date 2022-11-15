2022-11-15 21:45:53 İlerleyen yıllarda kalıcı olabilir! Dünya Kupasında çığır açan teknolojiler
2022 Dünya Kupası, 20 Kasım Pazar günü başlıyor. Dünyanın en büyük futbol turnuvası, kullanılacak olan 5 yeni teknoloji ile de konuşulacak. Bu teknolojiler ilerleyen yıllarda futbola kalıcı olarak girebilir. 2022 Dünya Kupası, 20 Kasım Pazar günü başlıyor. Dünyanın en büyük futbol turnuvasnın kullanılacak olan 5 yeni teknoloji ile de konuşulacağı düşünülürken, aynı zamanda bu teknolojilerin ilerleyen yıllarda futbola kalıcı olması bekleniyor.