İlerleyen yıllarda kalıcı olabilir! Dünya Kupasında çığır açan teknolojiler

Dünya kupası topu: Al Rihla 2022 Dünya Kupası’nın resmi topu Adidas tarafından geliştirildi ve Al Rihla adı verildi. Havada daha hızlı ve doğru şekilde hareket etmesi için Speedshell isimli panel şekli kullanıldı. Topun özellikleri hakkında konuşan Adidas futbol tasarım ve grafik direktörü Franziska Löffelmann, "Futbol daha da hızlanıyor ve hız arttıkça havadaki hassasiyet ve denge son derece önemli hale geliyor. Yeni tasarım, topun havada giderken çok daha yüksek hızda kalmasını sağlıyor" ifadelerini kullandı. Topun içinde 500 Hz tarama hızına sahip inertial measurement unit (IMU) isimli hareket sensörü bulunuyor. Bu sensör, ofsayt pozisyonlarında topun ayaktan çıktığı anın belirlenmesine yardımcı olacak. Sensördeki batarya, topun hareketiyle kendi kendine şarj oluyor. Bir Dünya Kupası maç topunda ilk kez bu teknoloji yer alacak.