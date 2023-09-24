2023-09-24 07:45:31 İlber Ortaylı’dan Kemal Kılıçdaroğlu’na sert sözler: Çok ayıp! Ben olsam atarım onları partiden
Tarihi seçimlerin üzerinden neredeyse 4 ay geçti… Ancak CHP’de yaşanan kavga bitmek bilmedi. Yenilgi üstüne yenilgi alan Kemal Kılıçdaroğlu, gelen ‘istifa’ çağrılarını bile duymazdan geldi. Hem parti tabanının hem de seçmenin tepkisini çekti. Son olarak ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, “CHP beni ilgilendirmiyor. Atatürk’ün kurduğu CHP ortada yoktur. Bize eli mahkum demek istiyorlar” çıkışı yaptı.