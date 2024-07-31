2024-07-31 09:58:56 İklim şartları sebebiyle hububatta istenilen rekolte olmadı
Bandırma Ticaret Borsası Başkanı Can Ata Tan, 2024 hububat yılında iklim değişikliğinin rekolteyi olumsuz etkilediğini belirtti. Tan, olumsuz hava şartlarının ürün miktarını düşürdüğünü, ancak ürünlerin kalitesinin yüksek olduğunu ifade etti. Güney Marmara Bölgesi'nde işlem hacmiyle öne çıkan Bandırma Ticaret Borsası, özellikle Bandırma ve çevresinde kuru tarım ürünlerinden arpa, buğday, kanola ve ayçiçeğinin iklim değişikliği nedeniyle rekolteyi olumsuz yönde etkilediğini belirtti.