İklim şartları sebebiyle hububatta istenilen rekolte olmadı

Güney Marmara Bölgesi'nin işlem hacmini büyüten Bandırma Limanı var. Bölge üretimine baktığımızda özellikle buğday haziran ayında yoğun bir şekilde bölgemizden geldi. Maalesef iklimden dolayı çiftçimizin üretim miktarları istedikleri gibi olmadı. Bölgemizde yetişen tüm kuru tarım ürünleri hava şartlarına rağmen zayıf olsa bile kalitelidir. Yağışın ve sıcaklığın değişken olması verimi olumsuz yönde etkiledi. Yazlık ekimler genellikle şubat-mart-nisan aylarında olmaktadır. Bu tarihlerde ekilen bitkiler için bahar yağışları çok önemli olduğu için bu dönemlerde de ayçiçek bitkisi için çok önemli. Ayçiçeğin bir handikapı var. Yaz aylarında az yağış olması durumunda Ayçiçek bitkisi taban suyundan beslenmektedir.