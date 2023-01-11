İklim değişikliği Van Gölü'nü vurdu! Kıyı çekilince gizem ortaya çıktı

Van YYÜ Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, küresel ısınma sonucu Türkiye’deki birçok gölün kuruma noktasına geldiğini hatırlattı. Van Gölü’nün de küresel iklim değişiminden nasibini aldığını ve hızla çekilmeye başladığını ifade eden Dr. Öğretim Üyesi Akkuş, “Bunun temel nedenlerinden biri de artık bizler kış mevsimine geç girip, yaz ayını erken karşılıyoruz. Bizim için önemli olan kar yağışıdır. Çünkü bu mevsimlerde yağan karlar, dağların doruklarında birikerek, yaz aylarında akarsuları besliyor. Bu akarsular ise çiftçiye sulama için su oluyor. Diğer taraftan üremek için derelere göç eden inci kefallerinin sağlıklı bir şekilde ürüyebilmelerini sağlıyor. Yağışın az olmasına karşılık yaz aylarında buharlaşmanın fazla olması nedeniyle Van Gölü’nün su kaybettiğini görüyoruz” dedi.