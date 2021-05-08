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Dünya
16
İkiyüzlü Batı sessiz! Bu görüntüleri unutmayın

2021-05-08 09:55:29
İkiyüzlü Batı sessiz! Bu görüntüleri unutmayın

İsrail polisi, Mescid-i Aksa’ya girerek ses bombalarıyla cemaate saldırdı. Saldırıda 205 kişi yaralandı.

#1
Foto - İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’daki Kıble Mescidi'nde namaz kılan cemaate saldırıda bulundu.

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’daki Kıble Mescidi'nde namaz kılan cemaate saldırıda bulundu.

#2
Foto - İsrail polisi, Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa’daki Kıble Mescidi’nde yatsı namazı kılan cemaate karşı ses bombaları ve plastik mermi kullandı.

İsrail polisi, Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa’daki Kıble Mescidi’nde yatsı namazı kılan cemaate karşı ses bombaları ve plastik mermi kullandı.

#3
Foto - Öte yandan Mescid-i Aksa’nın içinde bulunduğu Eski Şehir bölgesinin Şam Kapısı ile Sahire Kapısında da İsrail polisi Filistinli gençlere saldırdı.

Öte yandan Mescid-i Aksa’nın içinde bulunduğu Eski Şehir bölgesinin Şam Kapısı ile Sahire Kapısında da İsrail polisi Filistinli gençlere saldırdı.

#4
Foto - Yoğun bir şekilde çevrede konuşlanan polis, Eski Şehir kapılarından kontrollü bir şekilde geçişlere izin verdi.

Yoğun bir şekilde çevrede konuşlanan polis, Eski Şehir kapılarından kontrollü bir şekilde geçişlere izin verdi.

#5
Foto - Filistin Kızılay’ından yapılan yazılı açıklamada, Harem-i Şerif’te yaşanan olaylarda 205 Filistinlinin İsrail polisinin müdahalesinde yaralandığı belirtildi.

Filistin Kızılay’ından yapılan yazılı açıklamada, Harem-i Şerif’te yaşanan olaylarda 205 Filistinlinin İsrail polisinin müdahalesinde yaralandığı belirtildi.

#6
Foto - Ayrıca Mescid-i Aksa ve çevresinde gerilimin devam ettiği öğrenildi.

Ayrıca Mescid-i Aksa ve çevresinde gerilimin devam ettiği öğrenildi.

#7
Foto - Gerilim, İsrail'in provokasyonları nedeniyle gece boyu sürdü.

Gerilim, İsrail'in provokasyonları nedeniyle gece boyu sürdü.

#8
Foto - Anadolu Ajansı’nın (AA) foto muhabiri Mostafa Alkharouf da sırtından yaralandı.

Anadolu Ajansı’nın (AA) foto muhabiri Mostafa Alkharouf da sırtından yaralandı.

#9
Foto - AA kameramanı Faiz Abu Rmeleh ise sağ bacağından yaralandı. Alkharouf ve Rmeleh, tedavi edilmek üzere hastaneye nakledildi.

AA kameramanı Faiz Abu Rmeleh ise sağ bacağından yaralandı. Alkharouf ve Rmeleh, tedavi edilmek üzere hastaneye nakledildi.

#10
Foto - İşte saldırı anından görüntüler...

İşte saldırı anından görüntüler...

#11
Foto - İşte saldırı anından görüntüler...

İşte saldırı anından görüntüler...

#12
Foto - İşte saldırı anından görüntüler...

İşte saldırı anından görüntüler...

#13
Foto - İşte saldırı anından görüntüler...

İşte saldırı anından görüntüler...

#14
Foto - İşte saldırı anından görüntüler...

İşte saldırı anından görüntüler...

#15
Foto - İşte saldırı anından görüntüler...

İşte saldırı anından görüntüler...

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