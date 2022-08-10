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Ekonomi
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İkinci el araçlarda düşüş başladı!

2022-08-10 21:57:04
İkinci el araçlarda düşüş başladı!

İkinci el piyasasındaki durağanlık sonrası fiyatlarda düşüş yaşanıyor.

#1
Foto - Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, yaz ayları ve Kurban Bayramı dolayısıyla ikinci el araç piyasasında yaşanan hareketliliğin sona erdiğini ve alım satımın durağanlaştığını belirtti.

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, yaz ayları ve Kurban Bayramı dolayısıyla ikinci el araç piyasasında yaşanan hareketliliğin sona erdiğini ve alım satımın durağanlaştığını belirtti.

#2
Foto - Erkoç, ikinci el araç piyasasındaki gelişmelere ilişkin değerlendirmede bulundu.

Erkoç, ikinci el araç piyasasındaki gelişmelere ilişkin değerlendirmede bulundu.

#3
Foto - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ocak-haziran döneminde, geçen yılın aynı dönemine kıyasla pazarda yüzde 35'e yakın yukarı yönlü bir değişim yaşandığını ifade eden Erkoç, 2021'in ilk 6 ayında 2 milyon 347 bin 440 ikinci el aracın el değiştirdiğini, 2022'nin aynı döneminde ise rakamın 3 milyon 166 bin 964'e yükseldiğini söyledi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ocak-haziran döneminde, geçen yılın aynı dönemine kıyasla pazarda yüzde 35'e yakın yukarı yönlü bir değişim yaşandığını ifade eden Erkoç, 2021'in ilk 6 ayında 2 milyon 347 bin 440 ikinci el aracın el değiştirdiğini, 2022'nin aynı döneminde ise rakamın 3 milyon 166 bin 964'e yükseldiğini söyledi.

#4
Foto - Erkoç, Haziran 2021'de 575 bin 335 araç el değiştirirken söz konusu rakamın bu yılın aynı ayında 710 bin 88 olduğu bilgisini vererek, şöyle konuştu...

Erkoç, Haziran 2021'de 575 bin 335 araç el değiştirirken söz konusu rakamın bu yılın aynı ayında 710 bin 88 olduğu bilgisini vererek, şöyle konuştu...

#5
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"Yaz aylarının gelmesi ve bayram sektörün hareketli günler geçirmesini sağlamıştı ancak şu an ikinci el araç piyasası durma noktasına geldi."

#6
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"Sektörde durağan günler yaşanıyor. Durağanlıktan dolayı ikinci el araç fiyatlarında bir miktar düşüş yaşandı."

#7
Foto - Maliyet artışları ve dövizdeki dalgalanmanın sektörü olumsuz etkilediğini vurgulayan Erkoç, ÖTV indirimi söylentilerinin de tüketicinin beklemede kalmasına yol açtığını dile getirdi.

Maliyet artışları ve dövizdeki dalgalanmanın sektörü olumsuz etkilediğini vurgulayan Erkoç, ÖTV indirimi söylentilerinin de tüketicinin beklemede kalmasına yol açtığını dile getirdi.

#8
Foto - Erkoç, ÖTV indirimi yapılmasını beklemediklerine işaret ederek, ihtiyacı olanlara araçlarını almaları tavsiyesinde bulundu.

Erkoç, ÖTV indirimi yapılmasını beklemediklerine işaret ederek, ihtiyacı olanlara araçlarını almaları tavsiyesinde bulundu.

#9
Foto - İkinci el araç ticaretindeki düzenlemeyle mağduriyetlerin önüne geçilecek.

İkinci el araç ticaretindeki düzenlemeyle mağduriyetlerin önüne geçilecek.

#10
Foto - Erkoç, ikinci el araç ticaretinde temmuz itibarıyla yetki belgesinin zorunlu olduğuna dikkati çekerek, bu sektördeki sorunların giderilmesi için yönetmeliğin bir an önce uygulanması gerektiğini bildirdi.

Erkoç, ikinci el araç ticaretinde temmuz itibarıyla yetki belgesinin zorunlu olduğuna dikkati çekerek, bu sektördeki sorunların giderilmesi için yönetmeliğin bir an önce uygulanması gerektiğini bildirdi.

#11
Foto - Söz konusu düzenlemenin uygulanmaya başlanması halinde devletin vergi kaybının önleneceğini belirten Erkoç, bu sayede tüketici mağduriyetlerinin önüne de geçileceğini anlattı.

Söz konusu düzenlemenin uygulanmaya başlanması halinde devletin vergi kaybının önleneceğini belirten Erkoç, bu sayede tüketici mağduriyetlerinin önüne de geçileceğini anlattı.

#12
Foto - Erkoç, meslekle alakası olmayan kişilerin, hiçbir vergi ödemeden araç alıp satmasının piyasayı olumsuz etkilediğini ve fiyat dengesini bozduğunu kaydetti.

Erkoç, meslekle alakası olmayan kişilerin, hiçbir vergi ödemeden araç alıp satmasının piyasayı olumsuz etkilediğini ve fiyat dengesini bozduğunu kaydetti.

#13
Foto - Enflasyondaki artışın ve piyasada yaşanan sıkıntıların da fiyatları etkilediğini vurgulayan Erkoç, ikinci el araç ithalatına izin verilmesinin piyasaya araç girişini hızlandıracağını ve fiyatların sabit kalmasına katkı sağlayacağını sözlerine ekledi.

Enflasyondaki artışın ve piyasada yaşanan sıkıntıların da fiyatları etkilediğini vurgulayan Erkoç, ikinci el araç ithalatına izin verilmesinin piyasaya araç girişini hızlandıracağını ve fiyatların sabit kalmasına katkı sağlayacağını sözlerine ekledi.

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