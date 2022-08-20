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Otomotiv
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İkinci el araç piyasasında kriz!

2022-08-20 18:10:50
İkinci el araç piyasasında kriz!

Fabrika çıkışlı sıfır araçların fiyatlarında artış söz konusuyken ikinci el araba fiyatları düşüş durumunda. Piyasada oluşan durgunluğun devam ettiğini ifade eden sektör temsilcileri, yaşadıkları sıkıntıların devam ettiğini belirtti.

#1
Foto - İkinci el araç piyasasında kriz!

Sıfır araçlardan fiyat artışları görülürken ikinci el arabalarda fiyat düşüşü devam ediyor. Sektör temsilcileri buna rağmen piyasada oluşan durgunluktan şikayetçi. İkinci el araba satışlarının yaklaşık bir ay süre kadar yüzde 5 ila 10 arasında bir düşüşün yaşandığını söyleyen Mardin ikinci el otomobil firma yetkilisi Cengiz Doğruyol, güncel piyasadaki durumun ikinci el araç alımların talep oranı fazla olduğunu ve ileriki aylarda ikinci el araçların fiyatlarının daha da düşeceğini dile getirdi.

#2
Foto - İkinci el araç piyasasında kriz!

Yaptığı bu işin baba mesleği olduğunu, 10 yaşından bu yana bu meslekle uğraştığını ve bu mesleği çok sevdiğini dile getiren Doğruyol, bu işe yeni girenlerin vatandaşta iyi bir izlenim bırakmadığını aracın eksikliklerini gidermediğini, günahını almamak için müşteriye aracın temiz bir şekilde teslim edilmesi gerektiğini söyledi.

#3
Foto - İkinci el araç piyasasında kriz!

"Yüzde 5 ila 10 oranında bir düşüş yaşandı" Sıfır araçların tedariği olmadığından vatandaşın ikinci el açlara yöneldiğini ifade eden Doğruyol, "İkinci el arabadaki fiyat düşüşleri yaklaşık bir aydır duraklama var. Yüzde 5 ila 10 oranında bir düşüş yaşandı şu an arabalarda. Çok aşırı bir yükselme vardı ikinci el araçlarda şu andaki durumu sıfır araçlarımıza bağlı. Sıfır araç tedariği olmadığı için ikinci el araçlarda talep çok oluyor ama inşallah 1 aya kalmaz bu fiyatlarda düşüş olacak. Şu an hiç kimse ne araç alıyor ne satıyor. Satmak isteyen var ama alan yok. Sıfır araç bulamayınca vatandaş ikinci el araçlara yöneliyor." ifadelerini kullandı.

#4
Foto - İkinci el araç piyasasında kriz!

"KDV oranları düşürülürse bu hem ikinci el araçlara hem de sıfır araçlarda düşüş olacak" Cengiz Doğruyol İkinci el arabalarda Katma Değer Vergisi (KDV) düşürülmeye gidilirse alım oranında artış olacağını öne süren Doğruyol, "İkinci el arabalarda şu anda KDV oranının düşürülmesi diye bir çalışma var. Oranlar düşürülürse hem ikinci el araçlarda hem de sıfır araçlarda düşüş olacak." ifadelerini kullandı. Araba stokçuluğuna da değinen Doğruyol, "Benim temennim bu araçların fiyatının düşmesiyle özellikle stok yapan firmaların ürünlerinin elinde patlamasıdır. Fiyatların düşmesini bekliyoruz. Şu anda dünyada bir tedarik sorunu var. Sadece bizde değil tüm dünyada yaşanan bir şey ama bizde fırsatçılık çok. Bizim insanımızda fırsatçılık çok, fırsatçılığın sebebi ise herkes kolaydan para kazanma derdinde. İşi olan olmayan araç alma satmaya soyundu." şeklinde konuştu.

#5
Foto - İkinci el araç piyasasında kriz!

"Vebalini ve günahını almamak için müşteriye temiz araç teslim edilmeli" Yaptığı bu işin baba mesleği olduğunu ve 10 yaşından bu yana bu meslekle uğraştığını belirten Doğruyol, "Bu mesleği çok seviyorum ama bu mesleği yapan yeni kişiler vatandaşa iyi bir izlenim bırakmadı. Misal aracı alıyor aracı aldıktan sonra aracın eksikleri oluyor. Eksikliklerini gidermeden, aracı yıkayıp temizleyip kapının önüne koyuyor. Müşteri gelip arabayı görüp aldıktan sonra adam çocuğunu bindiriyor, yola çıkıyor ve araç arıza yapıyor, veyahut Allah korusun kaza yapıyor, ailesinden biri ölüyor. Bunun günahı, vebali ona aracı satıp da söylemeyen insanlardadır. Bir malı almışsan ilk önce onun kontrolünü yapacaksın, eksikliklerini gidereceksin, sonra müşteriye sunacaksın. Bu insanın vebalini, günahını almamak için müşteriye temiz bir şekilde aracı takdim edeceksin." ifadelerine yer verdi.

#6
Foto - İkinci el araç piyasasında kriz!

"Bu mesleğin kurumsallaşması bizim için daha iyi olur" Araç alım satımının kurumsallaşmasını arzulayan Doğruyol, "Merdiven altı veyahut bina altında bu işi ayakta yapan herkes araba almak satmak istiyor. Bu işin kurumsallaşması bizim için daha iyi olur. Belli bir isim altında bu işi yaparsan müşteri güvenirse gözü kapalı bir şekilde araç alır. Rahat bir şekilde aracına biner gider." dedi. (İLKHA)

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