İkinci el araç piyasasında kriz!

"Vebalini ve günahını almamak için müşteriye temiz araç teslim edilmeli" Yaptığı bu işin baba mesleği olduğunu ve 10 yaşından bu yana bu meslekle uğraştığını belirten Doğruyol, "Bu mesleği çok seviyorum ama bu mesleği yapan yeni kişiler vatandaşa iyi bir izlenim bırakmadı. Misal aracı alıyor aracı aldıktan sonra aracın eksikleri oluyor. Eksikliklerini gidermeden, aracı yıkayıp temizleyip kapının önüne koyuyor. Müşteri gelip arabayı görüp aldıktan sonra adam çocuğunu bindiriyor, yola çıkıyor ve araç arıza yapıyor, veyahut Allah korusun kaza yapıyor, ailesinden biri ölüyor. Bunun günahı, vebali ona aracı satıp da söylemeyen insanlardadır. Bir malı almışsan ilk önce onun kontrolünü yapacaksın, eksikliklerini gidereceksin, sonra müşteriye sunacaksın. Bu insanın vebalini, günahını almamak için müşteriye temiz bir şekilde aracı takdim edeceksin." ifadelerine yer verdi.