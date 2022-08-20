İkinci el araç piyasasında kriz!

"KDV oranları düşürülürse bu hem ikinci el araçlara hem de sıfır araçlarda düşüş olacak" Cengiz Doğruyol İkinci el arabalarda Katma Değer Vergisi (KDV) düşürülmeye gidilirse alım oranında artış olacağını öne süren Doğruyol, "İkinci el arabalarda şu anda KDV oranının düşürülmesi diye bir çalışma var. Oranlar düşürülürse hem ikinci el araçlarda hem de sıfır araçlarda düşüş olacak." ifadelerini kullandı. Araba stokçuluğuna da değinen Doğruyol, "Benim temennim bu araçların fiyatının düşmesiyle özellikle stok yapan firmaların ürünlerinin elinde patlamasıdır. Fiyatların düşmesini bekliyoruz. Şu anda dünyada bir tedarik sorunu var. Sadece bizde değil tüm dünyada yaşanan bir şey ama bizde fırsatçılık çok. Bizim insanımızda fırsatçılık çok, fırsatçılığın sebebi ise herkes kolaydan para kazanma derdinde. İşi olan olmayan araç alma satmaya soyundu." şeklinde konuştu.