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Otomotiv
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İkinci el araba için flaş gelişme! İşte fiyatı en çok düşen otomobiller

2021-01-21 19:40:12
İkinci el araba için flaş gelişme! İşte fiyatı en çok düşen otomobiller

Geçtiğimiz yıl pandemi başlangıcında piyasa normallerinin çok üzerinde bir yükselişle al-sat ekonomisine dönüşen ikinci el araba fiyatlarındaki hareketlilik Ağustos ayında durağan bir hal almış ardından da birçok markada düşüş eğilimi baş göstermişti. Yılbaşı itibarıyla ikinci el düşecek mi sorusu yerini MTV ve yeni yıl fiyatları ile birlikte "yükselecek mi?" sorusuna bırakmıştı. İşte, Ocak 2021 itibarıyla fiyatları en çok düşen, adeta dibi gören en ucuz ikinci el arabalar...

#1
Foto - FORD FIESTA: 87.650 TL - 2009 Ford Fiesta 1.25 motor hatchback otomobil fiyatları düşen 10 modelden ilki oldu. Düz vitesli olarak tercih edilmesi durumunda 90 bin TL altına edinilebilecek Ford Fiesta'nın ocak ayında düşen fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Bu araçta 150 bin km ve 200 bin km arasındaki tercihler karlı alışveriş olacaktır. Fiesta'nın bu modeli benzinli motor seçeneği sunmakta. Düşük motor hacmi sayesinde MTV ödemelerinde de kullanıcısını üzmüyor.

FORD FIESTA: 87.650 TL - 2009 Ford Fiesta 1.25 motor hatchback otomobil fiyatları düşen 10 modelden ilki oldu. Düz vitesli olarak tercih edilmesi durumunda 90 bin TL altına edinilebilecek Ford Fiesta'nın ocak ayında düşen fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Bu araçta 150 bin km ve 200 bin km arasındaki tercihler karlı alışveriş olacaktır. Fiesta'nın bu modeli benzinli motor seçeneği sunmakta. Düşük motor hacmi sayesinde MTV ödemelerinde de kullanıcısını üzmüyor.

#2
Foto - MEGANE 2: 64 BİN TL - Bir dönemin çok popüler araçlarından olan ve halen Türkiye yollarında olan ikinci nesil Megane da Renault'un C segmentteki önemli temsilcilerinden. Ancak üzerine 3 farklı kasanın üretilmesi ile Megane 2'de fiyatlar düşüş gördü ve 70 bin TL'nin altına alınacak en ucuz araçlardan oldu.

MEGANE 2: 64 BİN TL - Bir dönemin çok popüler araçlarından olan ve halen Türkiye yollarında olan ikinci nesil Megane da Renault'un C segmentteki önemli temsilcilerinden. Ancak üzerine 3 farklı kasanın üretilmesi ile Megane 2'de fiyatlar düşüş gördü ve 70 bin TL'nin altına alınacak en ucuz araçlardan oldu.

#3
Foto - NISSAN MICRA: 104.000 TL - Ağustos sonrasında başlayan düşüşten çok tercih edildiği ve piyasada oldukça fazla olduğu için etkilenen araçlardan olan Nissan Micra'nın hem sunduğu dijital klima, yol bilgisayarı, hız sabitleme gibi özellikleri öne çıkarken yılbaşı sonrasında güncellenen otomobil fiyatları ile yükselişe geçmesi de bekleniyor. Bu sayede şimdilik en ucuz araçlardan Nissan Micra'nın alıcılarını uzun vadede maddi olarak da memnun etmesi bekleniyor. Micra'da 2011 modeller 120 bin TL bandında seyrederken 1 yaş büyük olanlarındaki bu fiyat oldukça avantajlı.

NISSAN MICRA: 104.000 TL - Ağustos sonrasında başlayan düşüşten çok tercih edildiği ve piyasada oldukça fazla olduğu için etkilenen araçlardan olan Nissan Micra'nın hem sunduğu dijital klima, yol bilgisayarı, hız sabitleme gibi özellikleri öne çıkarken yılbaşı sonrasında güncellenen otomobil fiyatları ile yükselişe geçmesi de bekleniyor. Bu sayede şimdilik en ucuz araçlardan Nissan Micra'nın alıcılarını uzun vadede maddi olarak da memnun etmesi bekleniyor. Micra'da 2011 modeller 120 bin TL bandında seyrederken 1 yaş büyük olanlarındaki bu fiyat oldukça avantajlı.

#4
Foto - ALFA 147: 66.000 TL - İtalyan seçkin markalardan olan Alfa Romeo'da 2010 öncesi kasalarda hem tasarım hem de özellik olarak en donanımlı ve modern otomobilleriyle göze çarpan 147 modeli binici olarak tabir edilen ikinci el otomobil kullanıcılarına çok uygun fiyatlara fazlasıyla konforlu ve özellikli bir sürüş sunuyor. Alfa 147'yı bugün alacak bir kullanıcı 66 bin TL gibi bir rakama bu otomobili edinebiliyor.

ALFA 147: 66.000 TL - İtalyan seçkin markalardan olan Alfa Romeo'da 2010 öncesi kasalarda hem tasarım hem de özellik olarak en donanımlı ve modern otomobilleriyle göze çarpan 147 modeli binici olarak tabir edilen ikinci el otomobil kullanıcılarına çok uygun fiyatlara fazlasıyla konforlu ve özellikli bir sürüş sunuyor. Alfa 147'yı bugün alacak bir kullanıcı 66 bin TL gibi bir rakama bu otomobili edinebiliyor.

#5
Foto - PUNTO: 63 BİN 900 TL - Özellikle genç kullanıcıların uzun yıllar tercih ettiği italyan Fiat markanın spor modellerinden olan Punto'da 1.4 Grande modeli fire active paketi ile kullanıcısını hiç de üzmeyecek bir fiyat diliminde yumuşak direksiyon city modu gibi birçok özellik ve seçenek sunuyor. Punto'da ortalama km tercihiniz 100 bin olmalı.

PUNTO: 63 BİN 900 TL - Özellikle genç kullanıcıların uzun yıllar tercih ettiği italyan Fiat markanın spor modellerinden olan Punto'da 1.4 Grande modeli fire active paketi ile kullanıcısını hiç de üzmeyecek bir fiyat diliminde yumuşak direksiyon city modu gibi birçok özellik ve seçenek sunuyor. Punto'da ortalama km tercihiniz 100 bin olmalı.

#6
Foto - CLIO: 53.000 TL - Renault'un birçok farklı kasada üretilen araçlarından olan clio model otomobilin fiyatları konusunda müşterisine en iyi seçenekleri sunan modeli fotoğrafta gördüğünüz 2006 model olanları. 1.5 dizel motoru ile yakıt ve vergi rakamları ile Türkiye'de çok tercih edilen bir otomobil olan Clio bugün 60 bin TL'nin altına alınabilecek önemli modellerden biri olarak öne çıktı.

CLIO: 53.000 TL - Renault'un birçok farklı kasada üretilen araçlarından olan clio model otomobilin fiyatları konusunda müşterisine en iyi seçenekleri sunan modeli fotoğrafta gördüğünüz 2006 model olanları. 1.5 dizel motoru ile yakıt ve vergi rakamları ile Türkiye'de çok tercih edilen bir otomobil olan Clio bugün 60 bin TL'nin altına alınabilecek önemli modellerden biri olarak öne çıktı.

#7
Foto - FIAT LINEA: 88 BİN TL - Fiat Linea da Türkiye'de çok fazla satılan ve ilan alternatifi çok olan araba markalarından olduğu için ikinci el otomobil fiyatlarındaki düşüşten en çok etkilenen markalardan oldu. Ağustos sonuna kadar 110 bin TL'leri zorlayan bu modelde Line fiyatları 2012 dizel manuel seçenekleri ile bugün 90 bin TL'nin altına kadar inmiş durumda.

FIAT LINEA: 88 BİN TL - Fiat Linea da Türkiye'de çok fazla satılan ve ilan alternatifi çok olan araba markalarından olduğu için ikinci el otomobil fiyatlarındaki düşüşten en çok etkilenen markalardan oldu. Ağustos sonuna kadar 110 bin TL'leri zorlayan bu modelde Line fiyatları 2012 dizel manuel seçenekleri ile bugün 90 bin TL'nin altına kadar inmiş durumda.

#8
Foto - PEUGEOT 206: 62.000 TL - Fransız marka Peugeotun Türkiye'de uzun yıllar satılan modelleri olan 106 ve büyük ağabeyi 206 halen ikinci el otomobil kullanıcılarının tercih ettiği bir model. 206'nın güncel fiyatları 62 bin TL gibi seyrederken bu modelde otomobil alacak kullanıcıların açılır tavan, cam tavan gibi birçok seçeneği var. En ucuz otomobiller listesinde fiyatları Ocak ayında dibi gören arabalar içerisindeki son modelimiz de 206

PEUGEOT 206: 62.000 TL - Fransız marka Peugeotun Türkiye'de uzun yıllar satılan modelleri olan 106 ve büyük ağabeyi 206 halen ikinci el otomobil kullanıcılarının tercih ettiği bir model. 206'nın güncel fiyatları 62 bin TL gibi seyrederken bu modelde otomobil alacak kullanıcıların açılır tavan, cam tavan gibi birçok seçeneği var. En ucuz otomobiller listesinde fiyatları Ocak ayında dibi gören arabalar içerisindeki son modelimiz de 206

#9
Foto - TOYOTA SOL: 58.350 - Toroya'nın eski kasa modeli olarak bilinen Corolla Sol benzinli olmasına rağmen düşük yakıt harcamasıyla bilinen bir model. 150 bin km ortalama ile alınması durumunda 2007 model bir corollayı müşterisi 60 bin TL'nin altına garajına götürebiliyor.

TOYOTA SOL: 58.350 - Toroya'nın eski kasa modeli olarak bilinen Corolla Sol benzinli olmasına rağmen düşük yakıt harcamasıyla bilinen bir model. 150 bin km ortalama ile alınması durumunda 2007 model bir corollayı müşterisi 60 bin TL'nin altına garajına götürebiliyor.

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