2021-01-21 19:40:12 İkinci el araba için flaş gelişme! İşte fiyatı en çok düşen otomobiller
Geçtiğimiz yıl pandemi başlangıcında piyasa normallerinin çok üzerinde bir yükselişle al-sat ekonomisine dönüşen ikinci el araba fiyatlarındaki hareketlilik Ağustos ayında durağan bir hal almış ardından da birçok markada düşüş eğilimi baş göstermişti. Yılbaşı itibarıyla ikinci el düşecek mi sorusu yerini MTV ve yeni yıl fiyatları ile birlikte "yükselecek mi?" sorusuna bırakmıştı. İşte, Ocak 2021 itibarıyla fiyatları en çok düşen, adeta dibi gören en ucuz ikinci el arabalar...