İki yıl sonra ilk organizasyon! Bulgaristan Cumhurbaşkanı iftar verdi

"İslam, insanoğlunun gelişimine katkı sağlayan bir medeniyet modelidir" Bulgaristan Müslümanları Diyaneti Başmüftüsü Mustafa Aliş Haci, “İslam, kendi yüksek ahlaklı değer sistemi ile insanoğlunun gelişimine katkı sağlayan bir medeniyet modelidir.” dedi. Haci, Cumhurbaşkanı Radev’in etnik ve dini ayrım yapmadan tüm Bulgaristan vatandaşların cumhurbaşkanı olduğunu gösterdiğini söyledi. “Cumhurbaşkanlığının ev sahipliğindeki iftar sofrası milletimizin birlik ve dayanışmasını temsil ediyor.” diyen Haci, bir bereket ayı olarak ramazanın Müslümanları bir araya getirip Allah’ın rızası için onları iyilik yapmaya davet ettiğini söyledi. Ramazan’da yoksul ve zayıf düşen kişilerin unutulmaması gerektiğini belirten Haci, “Kutsal ramazan ayı insanlar arasındaki sosyal dayanışmanın bir ifadesidir. Pandemi ve savaşların yarattığı sıkıntıların olduğu bir ortamda bulunuyoruz. Allah’a dualarımız bu zorluklar bir an önce son bulması ve huzura kavuşmamız içindir. Dualarımız barış ve karşılıklı anlayış içindir.” diye konuştu. Cumhurbaşkanı Radev’in ev sahipliğindeki iftara Cumhurbaşkanı Yardımcısı İliyana Yotova, Müslümanların ve diğer dinlerin ruhani liderleri, basın, sanat ve kültür çevreleri temsilcileri ile Sofya’da görevli büyükelçiler de katıldı. Cumhurbaşkanı Radev, ramazanın ilk gününde iftar verme geleneğine Kovid-19 salgını nedeniyle son iki yıl ara vermişti.