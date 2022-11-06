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Dünya
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İki ülke sınırında hareketli dakikalar! Polisler askere ateş açtı

2022-11-06 14:58:58
İki ülke sınırında hareketli dakikalar! Polisler askere ateş açtı

Kamboçyalı bir asker, araçla izinsiz şekilde Tayland tarafına geçti.

#1
Foto - İki ülke sınırında hareketli dakikalar! Polisler askere ateş açtı

Tayland-Kamboçya sınırında hareketli dakikalar yaşandı.

#2
Foto - İki ülke sınırında hareketli dakikalar! Polisler askere ateş açtı

Sabah saatlerinde Tayland'ın Kamboçya sınırında yer alan Sa Kaeo eyaletinde yaşanan olayda, şüpheli bir kişi aracıyla Tayland'a izinsiz şekilde girdi.

#3
Foto - İki ülke sınırında hareketli dakikalar! Polisler askere ateş açtı

Tayland Özel Hareket Polisi, aracın lastiğini ateş ederek patlattı.

#4
Foto - İki ülke sınırında hareketli dakikalar! Polisler askere ateş açtı

Araçtan silahıyla inen ve Kamboçyalı bir asker olduğu öğrenilen şüpheli, yaklaşık 4 saat süren operasyon sonucunda polis tarafından yakalandı.

#5
Foto - İki ülke sınırında hareketli dakikalar! Polisler askere ateş açtı

Polis Şefi Chaipotjan Suwannarak yaptığı açıklamada, olayın terör şüphesi taşımadığını ve şüphelinin gözaltına alındığını belirtti.

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