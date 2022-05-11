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Hayat-Aktüel
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İki otomobil birbirine girdi: Yaralılar var

2022-05-11 18:37:30
İki otomobil birbirine girdi: Yaralılar var

Malatya'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

#1
Foto - Alınan bilgiye göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen iki otomobil, Yaka Mahallesi Dilek Yolu'nda çarpıştı. Olay yerine 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen iki otomobil, Yaka Mahallesi Dilek Yolu'nda çarpıştı. Olay yerine 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

#2
Foto - Kazada otomobillerde sıkışan yaralı Şinasi Çevik ve Levent Sevinç, itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kazada otomobillerde sıkışan yaralı Şinasi Çevik ve Levent Sevinç, itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

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