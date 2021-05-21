İki ilde Filistinli şehitler için gıyabi cenaze namazı kılındı

Kentteki 54 sivil toplum kuruluşundan oluşan Kocaeli Gönüllü Kültür Teşekkülleri üyeleri ve vatandaşlar, cuma namazının ardından Milli İrade Meydanı'nda Filistinli şehitler için gıyabi cenaze namazı kılmak üzere saf tuttu. Gıyabi cenaze namazının ardından şehitler için dua edildi. Kocaeli Gönüllü Kültür Teşekkülleri Dönem Başkanı Muhammet Hanefi Akbulut, yaptığı açıklamada, İsrail'in, işgal ettiği Filistin topraklarının gerçek sahibi Müslümanları çocuk, kadın, ihtiyar ayırt etmeksizin katlettiğini söyledi. Gazze'nin, terör devleti İsrail'in ölüm kustuğu dünyanın tek ve en büyük açık hava hapishanesine dönüştüğünü ifade eden Akbulut, "Terör devleti İsrail, tüm dünyanın gözü önünde aleni şekilde savaş suçu işlemektedir. Bu krizin acilen uluslararası kurumların devreye girmesiyle önlenmesi gerekmektedir." diye konuştu. Programa, AK Parti Kocaeli milletvekilleri Sami Çakır, Cemil Yaman, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti İl Başkanı Mehmet Ellibeş, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.