2021-05-21 15:56:41 İki ilde Filistinli şehitler için gıyabi cenaze namazı kılındı
Kocaeli ve Sakarya'da Filistinli şehitler için gıyabi cenaze namazı kılındı.
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Kocaeli ve Sakarya'da Filistinli şehitler için gıyabi cenaze namazı kılındı.
Sakarya ve Kocaeli'de, İsrail'in işgali altındaki Doğu Kudüs ve Gazze'deki saldırılarında şehit olanlar için gıyabi cenaze namazı kılındı.
Caminin yanında bulunan 17 Ağustos Parkı'ndaki açıklamaya, Karasu Belediye Başkanı İshak Sarı, AK Parti İlçe Başkanı Hasan Yavuzyiğit, Saadet Partisi İlçe Başkanı Oğuzhan Coşkun, Gelecek Partisi İlçe Başkanı Salim Direk ile vatandaşlar katıldı. Adapazarı ilçesinde ise camilerde cuma namazı öncesinde verilen hutbelerde Filistin'deki gelişmeler anlatıldı, saldırılarda hayatını kaybedenler için dua edildi.
Kentteki 54 sivil toplum kuruluşundan oluşan Kocaeli Gönüllü Kültür Teşekkülleri üyeleri ve vatandaşlar, cuma namazının ardından Milli İrade Meydanı'nda Filistinli şehitler için gıyabi cenaze namazı kılmak üzere saf tuttu. Gıyabi cenaze namazının ardından şehitler için dua edildi. Kocaeli Gönüllü Kültür Teşekkülleri Dönem Başkanı Muhammet Hanefi Akbulut, yaptığı açıklamada, İsrail'in, işgal ettiği Filistin topraklarının gerçek sahibi Müslümanları çocuk, kadın, ihtiyar ayırt etmeksizin katlettiğini söyledi. Gazze'nin, terör devleti İsrail'in ölüm kustuğu dünyanın tek ve en büyük açık hava hapishanesine dönüştüğünü ifade eden Akbulut, "Terör devleti İsrail, tüm dünyanın gözü önünde aleni şekilde savaş suçu işlemektedir. Bu krizin acilen uluslararası kurumların devreye girmesiyle önlenmesi gerekmektedir." diye konuştu. Programa, AK Parti Kocaeli milletvekilleri Sami Çakır, Cemil Yaman, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti İl Başkanı Mehmet Ellibeş, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.
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