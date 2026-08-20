Evlilik kredisi şartlarında değişiklik: Bunu yapanların borcu tamamen silinecek

Düzenlemenin en çok dikkat çeken detaylarından biri de çocuk sahibi olan çiftlere sunulan yepyeni teşvikler oldu. Kredi geri ödeme süreci devam ederken ailelerin büyümesi, borç yükünü doğrudan ortadan kaldırıyor:İlk Çocukta Taksit Erteleme: Geri ödeme sürecinde doğan ilk çocuk için kredi taksit ödemeleri tam 12 ay boyunca erteleniyor.İkinci Çocukta Tamamen Hibe: Çiftlerin ikinci çocuk sahibi olmaları hâlinde çok daha büyük bir kolaylık devreye giriyor; kalan kredi taksitlerinin tamamı devlet tarafından hibe edilerek borç tamamen kapatılıyor.